Zee Bhojpuri Samman 2026: पवन सिंह के नाम रही पटना की शाम, जीता 'Best Male Playback Singer' का खिताब

पटना में आयोजित Zee Bhojpuri Samman 2026 में पावर स्टार पवन सिंह को Best Male Playback Singer के अवॉर्ड से नवाजा गया. इस भव्य समारोह में मनोरंजन के साथ सामाजिक नायकों को भी सम्मानित किया गया.

Zee Bhojpuri Samman 2026: बिहार की राजधानी आज भोजपुरी संस्कृति और सिनेमा के सबसे बड़े महाकुंभ की गवाह बनी. Zee Media के प्रमुख चैनलों (ज़ी बिहार झारखंड और ज़ी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड) द्वारा आयोजित Zee Bhojpuri Samman 2026 का सफल आयोजन पटना में किया गया. इस गौरवशाली शाम में जहां फिल्मी सितारों की चमक दिखी, वहीं समाज को नई दिशा देने वाले Real Heroes को भी सम्मानित किया गया.

पवन सिंह बने सर्वश्रेष्ठ मेल प्लेबैक सिंगर

इस अवॉर्ड शो के सबसे बड़े आकर्षण 'पावर स्टार' Pawan Singh रहे. अपनी जादुई आवाज़ से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले पवन सिंह को Best Male Playback Singer के सम्मान से नवाजा गया. जैसे ही मंच से उनके नाम की घोषणा हुई, पूरा ऑडिटोरियम तालियों और उनके प्रशंसकों के शोर से गूंज उठा. संगीत जगत के क्रिटिक्स का भी मानना है कि पवन सिंह की गायकी का देसी अंदाज़ और गहराई उन्हें इंडस्ट्री में सबसे अलग और खास बनाती है.

दिग्गजों का जमावड़ा और यादगार पल

इस कार्यक्रम में भोजपुरी सिनेमा के 'भीष्म पितामह' कुणाल सिंह, मेगास्टार रवि किशन, सांसद मनोज तिवारी, 'क्वीन' आम्रपाली दुबे और अक्षरा सिंह जैसे दिग्गज आर्टिस्ट ने शिरकत की. इन सितारों की एक साथ मौजूदगी ने इस इवेंट को और भी Memorable बना दिया.

समाज के असली नायकों को सलाम

Zee Bhojpuri Samman 2026 की सबसे बड़ी खूबी यह रही कि यहाँ मनोरंजन के साथ.साथ साहित्य, कला और समाज सेवा में बड़ा बदलाव लाने वाले लोगों को भी मंच दिया गया. बिहार कोकिला स्वर्गीय शारदा सिन्हा की विरासत को नमन करते हुए उनके पुत्र अंशुमान सिन्हा को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया. पद्मश्री से सम्मानित 'किसान चाची' (राजकुमारी देवी) और मधुबनी पेंटिंग की विख्यात कलाकार दुलारी देवी की उपस्थिति ने इस आयोजन की गरिमा को और बढ़ा दिया.

भोजपुरी सिनेमा के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि

यह आयोजन भोजपुरी भाषा और इसकी बढ़ती वैश्विक ताकत का प्रतीक था. ज़ी मीडिया के इस मंच ने क्षेत्रीय कलाकारों को नेशनल लेवल पर एक नई पहचान दी है. पवन सिंह की इस बड़ी जीत और समाजसेवियों के सम्मान के साथ यह शाम भोजपुरी इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गई है.

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