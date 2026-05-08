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Zee Bhojpuri Samman 2026: आम्रपाली दुबे बनीं 'Best Actress', 'मेरे हसबैंड की शादी' के लिए मिला सम्मान

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Zee Bhojpuri Samman 2026: आम्रपाली दुबे बनीं 'Best Actress', 'मेरे हसबैंड की शादी' के लिए मिला सम्मान

पटना में आयोजित Zee Bhojpuri Samman 2026 में आम्रपाली दुबे को उनकी फिल्म 'Mere Husband Ki Shaadi' के लिए Best Actress अवॉर्ड से नवाजा गया. निरहुआ को बेस्ट एक्टर का खिताब मिला.

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Pragya Bharti

Updated : May 09, 2026, 12:27 AM IST

Zee Bhojpuri Samman 2026: आम्रपाली दुबे बनीं 'Best Actress', 'मेरे हसबैंड की शादी' के लिए मिला सम्मान
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Zee Bhojpuri Samman 2026: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे प्रतिष्ठित और भव्य आयोजन Zee Bhojpuri Samman 2026 का समापन बिहार की राजधानी पटना में बड़े ही धूमधाम के साथ हुआ. इस मेगा इवेंट में भोजपुरी जगत के तमाम बड़े सितारों ने शिरकत की, लेकिन पूरी महफिल की लाइमलाइट Amrapali Dubey ने लूट ली.

आम्रपाली दुबे को मिला 'Best Actress' का अवॉर्ड

इस अवॉर्ड शो में जैसे ही Best Actress के लिए आम्रपाली दुबे के नाम का अनाउंसमेंट हुआ, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. आम्रपाली को उनकी सुपरहिट फिल्म 'Mere Husband Ki Shaadi' में उनके बेहतरीन और संजीदा अभिनय के लिए इस सम्मान से नवाजा गया. इस फिल्म में उनके किरदार ने दर्शकों के दिलों को छू लिया और क्रिटिक्स की भी खूब वाहवाही बटोरी. वहीं, उनके साथ कई फिल्मों में स्क्रीन शेयर करने वाले सुपरस्टार Dinesh Lal Yadav को Best Actor का अवॉर्ड दिया गया.

वर्सेटाइल एक्ट्रेस के रूप में बनाई पहचान

आम्रपाली दुबे आज भोजपुरी सिनेमा की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक हैं. उन्होंने साबित कर दिया है कि वह केवल एक ग्लैमरस चेहरा नहीं, बल्कि एक Versatile Actress हैं जो हर तरह के इमोशन्स को पर्दे पर बखूबी उतारना जानती हैं. सोशल मीडिया पर उनके फैंस लगातार उन्हें बधाई दे रहे हैं और इसे उनके करियर का सबसे खास पल बता रहे हैं.

हिंदी टीवी शो से फिल्मी पर्दे तक का सफर

बहुत कम लोग जानते होंगे कि आम्रपाली ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत भोजपुरी से नहीं, बल्कि हिंदी टेलीविजन से की थी. उन्होंने 'Saat Phere' और 'Rehna Hai Teri Palkon Ki Chhaon Mein' जैसे पॉपुलर टीवी शो के जरिए घर.घर में पहचान बनाई थी. इसके बाद साल 2014 में उनकी पहली बड़ी भोजपुरी फिल्म 'Nirahua Hindustani' रिलीज हुई, जो कि बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और यहीं से उनके सुपरस्टारडम की शुरुआत हुई.

एक यादगार शाम

Zee Bhojpuri Samman 2026 की शाम कई शानदार परफॉर्मेंस और इमोशनल मोमेंट्स से भरी रही. जहां एक तरफ फिल्मी सितारों के टैलेंट को सराहा गया, वहीं दूसरी तरफ आम्रपाली की इस जीत ने इवेंट को और भी यादगार बना दिया. भोजपुरी सिनेमा के विकास और कलाकारों की मेहनत को सम्मान देने के लिए यह मंच एक नई मिसाल बनकर उभरा है.

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