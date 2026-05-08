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Zee Bhojpuri Samman 2026: अक्षरा सिंह ने जीता 'Most Versatile Actress' का खिताब; तालियों से गूंजी महफिल

पटना में आयोजित Zee Bhojpuri Samman 2026 में अक्षरा सिंह को Most Versatile Actress के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. इस भव्य इवेंट में फिल्मी सितारों के साथ 'रियल हीरोज' को भी सराहा गया.

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Pragya Bharti

Updated : May 08, 2026, 11:14 PM IST

Zee Bhojpuri Samman 2026: अक्षरा सिंह ने जीता 'Most Versatile Actress' का खिताब; तालियों से गूंजी महफिल
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Zee Bhojpuri Samman 2026: बिहार की राजधानी आज एक ऐतिहासिक पल की गवाह बनी, जब Zee Bhojpuri Samman 2026 का शानदार आयोजन किया गया. Zee Media के प्रमुख चैनलों, ज़ी बिहार झारखंड और ज़ी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड द्वारा आयोजित इस Award Show ने भोजपुरी सिनेमा और संस्कृति को एक वैश्विक मंच प्रदान किया. इस कार्यक्रम में न केवल ग्लैमर का तड़का लगा, बल्कि समाज सेवा से जुड़े Real Heroes को भी सलाम किया गया.

अक्षरा सिंह को मिला 'मोस्ट वर्सेटाइल एक्ट्रेस' का सम्मान

इस शाम की सबसे बड़ी हाईलाइट भोजपुरी इंडस्ट्री की 'शेरनी' कही जाने वाली Akshara Singh रहीं. अक्षरा को उनके जबरदस्त अभिनय और गायकी के लिए Most Versatile Actress के सम्मान से नवाजा गया. जैसे ही उनके नाम की घोषणा हुई, पूरा पटना तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. क्रिटिक्स और दर्शकों दोनों का मानना है कि अक्षरा का अनूठा अंदाज और Performance ने उन्हें वर्तमान दौर की सबसे प्रभावशाली अभिनेत्री बनाता है.

दिग्गजों की मौजूदगी ने बढ़ाई चमक

इस समारोह में भोजपुरी सिनेमा के लीजेंड्स और सुपरस्टार्स का जमावड़ा लगा. 'भीष्म पितामह' कुणाल सिंह, मेगास्टार रवि किशन, सांसद मनोज तिवारी और भोजपुरी फिल्मों की 'क्वीन' आम्रपाली दुबे जैसे सितारों ने अपनी मौजूदगी से इस महफिल को और भी यादगार बना दिया. इन सितारों का एक साथ एक मंच पर आना भोजपुरी सिनेमा की एकजुटता और बढ़ती ताकत का प्रमाण था.

सांस्कृतिक विरासत और 'Real Heroes' को सलाम

इस अवॉर्ड शो की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि यहां केवल मनोरंजन जगत ही नहीं, बल्कि साहित्य, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में मिसाल पेश करने वाले व्यक्तित्वों को भी सम्मानित किया गया. Padma Shri से सम्मानित 'किसान चाची' (राजकुमारी देवी) और मधुबनी पेंटिंग की विख्यात कलाकार दुलारी देवी की उपस्थिति ने इस शाम को गौरवपूर्ण बना दिया. वहीं, स्वर कोकिला स्वर्गीय शारदा सिन्हा की विरासत का सम्मान करते हुए उनके पुत्र अंशुमान सिन्हा कार्यक्रम में मौजूद रहे.

भोजपुरी संस्कृति के लिए शानदार शाम

Zee Bhojpuri Samman 2026 केवल एक पुरस्कार वितरण समारोह नहीं था, बल्कि यह क्षेत्रीय भाषा और कला को राष्ट्रीय पहचान दिलाने का एक सशक्त माध्यम बना. ज़ी मीडिया के इस प्रयास ने साबित कर दिया कि भोजपुरी सिनेमा अब नए क्षितिज की ओर अग्रसर है. अक्षरा सिंह जैसी प्रतिभाओं और समाज के पथ.प्रदर्शकों का यह सम्मान भोजपुरी इतिहास के सुनहरे पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है.

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