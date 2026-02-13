FacebookTwitterYoutubeInstagram
एंटरटेनमेंट

Zee 24 Ghanta Ananya Samman 2026: गुमनाम चेहरों को मिलेगी नई पहचान, दुनिया की तस्वीर बदलने वाले होंगे सम्मानित

Zee 24 Ghanta Ananya Samman 2026 उन नायकों को समर्पित है, जो प्रचार से दूर रहकर समाज में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं. यह मंच उनके निस्वार्थ संघर्ष को सम्मान देता है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Feb 13, 2026, 02:26 PM IST

Zee 24 Ghanta Ananya Samman 2026: अक्सर समाचारों की दुनिया राजनीति के शोर, मनोरंजन की चकाचौंध और अपराध की खबरों तक सीमित रह जाती है. लेकिन इसी समाज के पर्दे के पीछे कुछ ऐसे व्यक्तित्व भी होते हैं, जो बिना किसी कैमरे या हेडलाइन की चाहत के, चुपचाप मानवता की सेवा में जुटे रहते हैं. जी 24 घंटा एक बार फिर इन ‘अनाम’ नायकों के जज्बे को दुनिया के सामने लाने के लिए ‘अनन्य सम्मान 2026’ का विशेष मंच तैयार कर चुका है.

सिर्फ सम्मान नहीं, एक साझा रिश्ता है 'अनन्य'

'अनन्य सम्मान' महज एक ट्रॉफी या प्रमाण पत्र नहीं है; यह एक संदेश है कि समाज के लिए किया गया आपका एक-एक कतरा संघर्ष हमारी नजरों से ओझल नहीं है. यह उन लोगों को यह अहसास कराने की कोशिश है कि वे इस बदलाव की यात्रा में अकेले नहीं हैं. पूरे साल खबरों की आपाधापी में हम अक्सर उन चेहरों को भूल जाते हैं जो समाज की नींव मजबूत कर रहे हैं, यह आयोजन उसी कृतज्ञता को व्यक्त करने का एक जरिया है.

ईमानदार इरादों की जीत

इस सम्मान का प्राथमिक उद्देश्य उन कहानियों को समाज के सामने लाना है जो लोगों में उम्मीद जगाती हैं. चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य सेवा, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण या फिर सामाजिक समानता- ये नायक साबित करते हैं कि बदलाव लाने के लिए ऊंचे पदों या बड़ी आवाजों की नहीं, बल्कि नेक और ईमानदार इरादों की जरूरत होती है.

मौन सेवा और प्रकाश का संगम

कहते हैं कि असली प्रकाश मंच की लाइटों से नहीं, बल्कि इंसान के भीतर की संवेदनाओं से पैदा होता है. जी 24 घंटा का मानना है कि जब सेवा का यह प्रकाश प्रज्वलित होता है, तो वह दूर-दूर तक लोगों का मार्ग प्रशस्त करता है. आज का यह मंच उसी 'मौन सेवा' और 'कृतज्ञता' के अटूट रिश्ते को समर्पित है.

कौन हैं ये असली नायक?

जी 24 घंटा के अनुसार, असली नायक वे हैं जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी दूसरों का हाथ थामने का साहस रखते हैं. ये 'साइलेंट हीरोज' अपनी दिनचर्या में ही बदलाव की इबारत लिखते हैं. 'अनन्य सम्मान 2026' न केवल उन्हें पुरस्कृत कर रहा है, बल्कि उनकी प्रेरक गाथाओं को करोड़ों लोगों तक पहुंचाकर भविष्य के नायकों को भी तैयार कर रहा है.

