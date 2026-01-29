Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: Onko Ki Khothin को मिला बेस्ट फिल्म का अवार्ड, तो 'गृहप्रवेश' के डायरेक्टर बनें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24 ग्रैंड अवार्ड शो में बेस्ट फिल्म का अवार्ड अंको की कठिन और द एकन – बनारस ए विभीषिका को मिला. इसके अलावा भी फिल्मी जगत के कई सितारों को पुरस्कार मिला.

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: कोलकाता के ग्रैंड अवार्ड शो में 49 कैटगरी में अलग-अलग अवार्ड्स मिले. जिसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड अंको की कठिन और द एकन – बनारस ए विभीषिका को मिला. इसके अलावा बेस्ट डायरेक्टर की जंग में इंद्रदीप दासगुप्ता ने बाजी मारी. यह पुरस्कार उन्हें फिल्म गृहप्रवेश के लिए दिया गया है.

लोकप्रिय पुरस्कार - फिल्म (Popular - Film Awards)

1. सर्वश्रेष्ठ फिल्म

अंको की कठिन (Onko Ki Khothin)

द एकन – बनारस ए विभीषिका (The Eken– Benaras E Bibhishika)

2. सर्वश्रेष्ठ निर्देशक - फिल्म (Best Director - Film)

इंद्रदीप दासगुप्ता (फिल्म: गृहप्रवेश)

3. सर्वश्रेष्ठ अभिनेता - पुरुष - फिल्म (Best Actor - Male - Film)

देव (फिल्म: प्रजापति 2)

4. सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री - महिला - फिल्म (Best Actor - Female - Film)

सुभाश्री गांगुली (फिल्म: गृहप्रवेश)

कोयल मल्लिक (फिल्म: स्वार्थोपर- Sharthopor)

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24 क्या है?

बंगाली फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कलाकारों के लिए एक विशाल मंच है, जिसके जरिए लोगों को बड़ी पहचान मिलती है. यह अवार्ड उन कलाकारों, टेक्नीशियन और कहानीकारों को बढ़ावा देती है, जिन्होंने फिल्म, OTT, टेलीविजन और डिजिटल कंटेंट के जरिए बंगाली सिनेमा को बेहतर बनाया है. यह पहल Straightline Worldwide और Zee 24 Ghanta के बीच एक ऐतिहासिक साझेदारी का परिणाम है.

बेस्ट डायरेक्टर की नॉमिनेशन में ये नाम थे शामिल

बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े अवार्ड शो में इस साल की बेस्ट डायरेक्टर की लिस्ट में बड़ी टक्कर देखने को मिल रही है. नॉमिनेशन लिस्ट कुछ इस प्रकार है-

अन्नपूर्णा बसु – शारथोपोर

ध्रुबो बनर्जी – रघु डाकट

कौशिक गांगुली – धूमकेतु

इन्द्रदीप दासगुप्ता- Grihoprabesh

नंदिता रॉय और शिबोप्रसाद मुखर्जी – आमार बॉस

परमब्रत चटर्जी- Ei Raat Tomar Aamar

अविजित सेन – प्रोजापोटी 2

सौरव पलोधी- Onko Ki Kothin

श्रीजीत मुखर्जी – शोती बोले शोती किछु नेई

सुभ्रजीत मित्रा – देवी चौधुरानी

