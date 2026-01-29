FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: कई दिग्गजों को पछाड़ 'देव' बनें नंबर-1, मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड..

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: कई दिग्गजों को पछाड़ 'देव' बनें नंबर-1, मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड..

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: ग्रैंड अवॉर्ड शो में किसने जीता बेस्ट इन्फ्लुएंसर का खिताब? 10 क्रिएटर्स के बीच थी टक्कर

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: ग्रैंड अवॉर्ड शो में किसने जीता बेस्ट इन्फ्लुएंसर का खिताब? 10 क्रिएटर्स के बीच थी टक्कर

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: Onko Ki Khothin को मिला बेस्ट फिल्म का अवार्ड, तो 'गृहप्रवेश' के डायरेक्टर बनें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: Onko Ki Khothin को मिला बेस्ट फिल्म का अवार्ड, तो 'गृहप्रवेश' के डायरेक्टर बनें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Alcohol Myths: ठंड में शराब पीने से बढ़ती है शरीर में गर्मी? डॉक्टर ने बताया सच 

Alcohol Myths: ठंड में शराब पीने से बढ़ती है शरीर में गर्मी? डॉक्टर ने बताया सच

Numerology: शॉर्टकट नहीं, मेहनत से मिलेगी सफलता! मूलांक 4 वाले गांठ बांध लें ये 5 बातें

Numerology: शॉर्टकट नहीं, मेहनत से मिलेगी सफलता! मूलांक 4 वाले गांठ बांध लें ये 5 बातें

'The 50' के लिए 30 कंटेस्टेंट्स के नाम फाइनल! इस बॉलीवुड स्टार की बेटी भी होगी हिस्सा, 1 महल में कैद रह खेलेंगे सितारे

'The 50' के लिए 30 कंटेस्टेंट्स के नाम फाइनल! इस बॉलीवुड स्टार की बेटी भी होगी हिस्सा, 1 महल में कैद रह खेलेंगे सितारे

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: Onko Ki Khothin को मिला बेस्ट फिल्म का अवार्ड, तो 'गृहप्रवेश' के डायरेक्टर बनें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24 ग्रैंड अवार्ड शो में बेस्ट फिल्म का अवार्ड अंको की कठिन और द एकन – बनारस ए विभीषिका को मिला. इसके अलावा भी फिल्मी जगत के कई सितारों को पुरस्कार मिला.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Jan 30, 2026, 12:00 AM IST

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: Onko Ki Khothin को मिला बेस्ट फिल्म का अवार्ड, तो 'गृहप्रवेश' के डायरेक्टर बनें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: कोलकाता के ग्रैंड अवार्ड शो में 49 कैटगरी में अलग-अलग अवार्ड्स मिले. जिसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड अंको की कठिन और द एकन – बनारस ए विभीषिका को मिला. इसके अलावा बेस्ट डायरेक्टर की  जंग में इंद्रदीप दासगुप्ता ने बाजी मारी. यह पुरस्कार उन्हें फिल्म गृहप्रवेश के लिए दिया गया है. 

लोकप्रिय पुरस्कार - फिल्म (Popular - Film Awards)

1. सर्वश्रेष्ठ फिल्म
अंको की कठिन (Onko Ki Khothin) 
द एकन – बनारस ए विभीषिका (The Eken– Benaras E Bibhishika) 
2. सर्वश्रेष्ठ निर्देशक - फिल्म (Best Director - Film)
इंद्रदीप दासगुप्ता (फिल्म: गृहप्रवेश)
3. सर्वश्रेष्ठ अभिनेता - पुरुष - फिल्म (Best Actor - Male - Film)
देव (फिल्म: प्रजापति 2)
4. सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री - महिला - फिल्म (Best Actor - Female - Film)
सुभाश्री गांगुली (फिल्म: गृहप्रवेश)
कोयल मल्लिक (फिल्म: स्वार्थोपर- Sharthopor) 

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24 क्या है?

बंगाली फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कलाकारों के लिए एक विशाल मंच है, जिसके जरिए लोगों को बड़ी पहचान मिलती है. यह अवार्ड उन कलाकारों, टेक्नीशियन और कहानीकारों को बढ़ावा देती  है, जिन्होंने फिल्म, OTT, टेलीविजन और डिजिटल कंटेंट के जरिए बंगाली सिनेमा को बेहतर बनाया है. यह पहल Straightline Worldwide और Zee 24 Ghanta के बीच एक ऐतिहासिक साझेदारी का परिणाम है.

बेस्ट डायरेक्टर की नॉमिनेशन में ये नाम थे शामिल 

बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े अवार्ड शो में इस साल की बेस्ट डायरेक्टर की लिस्ट में बड़ी टक्कर देखने को मिल रही है. नॉमिनेशन लिस्ट कुछ इस प्रकार है-
अन्नपूर्णा बसु – शारथोपोर
ध्रुबो बनर्जी – रघु डाकट
कौशिक गांगुली – धूमकेतु
इन्द्रदीप दासगुप्ता- Grihoprabesh
नंदिता रॉय और शिबोप्रसाद मुखर्जी – आमार बॉस
परमब्रत चटर्जी- Ei Raat Tomar Aamar
अविजित सेन – प्रोजापोटी 2
सौरव पलोधी- Onko Ki Kothin
श्रीजीत मुखर्जी – शोती बोले शोती किछु नेई
सुभ्रजीत मित्रा – देवी चौधुरानी

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Alcohol Myths: ठंड में शराब पीने से बढ़ती है शरीर में गर्मी? डॉक्टर ने बताया सच 
Alcohol Myths: ठंड में शराब पीने से बढ़ती है शरीर में गर्मी? डॉक्टर ने बताया सच
Numerology: शॉर्टकट नहीं, मेहनत से मिलेगी सफलता! मूलांक 4 वाले गांठ बांध लें ये 5 बातें
Numerology: शॉर्टकट नहीं, मेहनत से मिलेगी सफलता! मूलांक 4 वाले गांठ बांध लें ये 5 बातें
'The 50' के लिए 30 कंटेस्टेंट्स के नाम फाइनल! इस बॉलीवुड स्टार की बेटी भी होगी हिस्सा, 1 महल में कैद रह खेलेंगे सितारे
'The 50' के लिए 30 कंटेस्टेंट्स के नाम फाइनल! इस बॉलीवुड स्टार की बेटी भी होगी हिस्सा, 1 महल में कैद रह खेलेंगे सितारे
92 साल तक बना रहा बजट का 'ब्रीफकेस', फिर क्यों गायब हो गया?
92 साल तक बना रहा बजट का 'ब्रीफकेस', फिर क्यों गायब हो गया?
क्या टूटने वाला है Gaurav Khanna और Aakanksha Chamola का 10 साल पुराना रिश्ता? पत्नी के 'कुर्बानी' वाले पोस्ट ने फैन्स को दिया झटका
क्या टूटने वाला है Gaurav Khanna और Aakanksha Chamola का 10 साल पुराना रिश्ता? पत्नी के 'कुर्बानी' वाले पोस्ट ने फैन्स को दिया झटका
MORE
Advertisement
धर्म
Chandra Grahan: चंद्रग्रहण किस दिन लगेगा और क्या होगा सूतककाल? इस राशि और नक्षत्र में होगा साल का पहला ग्रहण
चंद्रग्रहण किस दिन लगेगा और क्या होगा सूतककाल? इस राशि और नक्षत्र में होगा साल का पहला ग्रहण
Jaya Ekadashi Daan: जया एकादशी पर जरूर करें इन चीजों का दान, कभी नहीं होगी धन की कमी
जया एकादशी पर जरूर करें इन चीजों का दान, कभी नहीं होगी धन की कमी
Vivah Shubh Muhurat 2026: शादी विवाह का इंतजार हुआ खत्म, इस दिन से बजेंगी शहनाईयां, देखें विवाह के शुभ मुहूर्त
शादी विवाह का इंतजार हुआ खत्म, इस दिन से बजेंगी शहनाईयां, देखें विवाह के शुभ मुहूर्त
Today Horoscope 29 January: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Jaya Ekadashi 2026: भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो जरूर जया एकादशी व्रत, जानें भद्रा से लेकर राहुकाल का समय
भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो जरूर जया एकादशी व्रत, जानें भद्रा से लेकर राहुकाल का समय
MORE
Advertisement