Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: मिमी चक्रवर्ती ने मारी बाजी, मिला बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब; देखें ओटीटी पॉपुलर अवॉर्ड्स की विनर लिस्ट

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े अवार्ड शो में ओटीटी प्लेटफॉर्म के पॉपुलर अवार्ड की घोषणा कर दी गई है. सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में इस बार संयुक्त विजेता रिवील किए गए हैं, जिसमें अनिर्बान चक्रवर्ती और ऋत्विक चक्रवर्ती दोनों ने बाजी मारी है. मिमी चक्रवर्ती ने 'डायनी' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीतकर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपना दबदबा साबित किया है.

ओटीटी - पॉपुलर अवॉर्ड्स (OTT - POPULAR AWARDS)

सर्वश्रेष्ठ वेब सीरी- जगणशत्रु (Ganoshotru), Zee5

सर्वश्रेष्ठ अभिनेता- अनिर्बान चक्रवर्ती (पुरो पूरी एकन) और ऋत्विक चक्रवर्ती (एडवोकेट अचिंता आइच -सीजन 2), Hoichoi

सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री- मिमी चक्रवर्ती (डायनी - Dainee), Hoichoi

सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता- कौशिक सेन (जूली - Julie), Addatimes

सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री - बिदीप्ता चक्रवर्ती (रोकिनी भवन), Zee5

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24 अवार्ड शो क्या है?

इस मेगा इवेंट में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के तमाम बड़े चेहरे, सुपरस्टार्स, निर्देशक और संगीतकार शिरकत करते हैं. इस साल के नामांकन में देव, सुभाश्री गांगुली, प्रसेनजीत चटर्जी और स्राबंती चटर्जी जैसे दिग्गजों के बीच कड़ा मुकाबला था. समारोह के दौरान कई शानदार परफॉर्मेंस और दिल जीतने वाले पल देखने को मिले. यह शो न केवल बंगाली सिनेमा की उपलब्धियों को सेलिब्रेट करता है, बल्कि यह उन कलाकारों को भी मंच प्रदान करता है, जिन्होंने अपनी प्रतिभा से दर्शकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी है.



