FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
अजित पवार के निधन पर महाराष्ट्र में तीन दिन का राजकीय शोक, सभी सरकारी काम-काज बंद

अजित पवार के निधन पर महाराष्ट्र में तीन दिन का राजकीय शोक, सभी सरकारी काम-काज बंद

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: बंगाली इंडस्ट्री में फिल्म-क्रिटिक चॉइस के लिए बेस्ट फीमेल एक्टर व सपोर्टिंग एक्टर में कौन-कौन? देखें लिस्ट

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: बंगाली इंडस्ट्री में फिल्म-क्रिटिक चॉइस के लिए बेस्ट फीमेल एक्टर व सपोर्टिंग एक्टर में कौन-कौन? देखें लिस्ट

पिता की राह पर चलते तो बॉलीवुड में होते, चाचा शरद पवार के रास्ते पर चलकर महाराष्ट्र के पावर सेंटर बने अजित दादा

पिता की राह पर चलते तो बॉलीवुड में होते, चाचा शरद पवार के रास्ते पर चलकर महाराष्ट्र के पावर सेंटर बने अजित दादा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Magh Purnima 2026: इस माघ पूर्णिमा पर बनेंगे ये 5 दुर्लभ संयोग, इन लोगों को मिलेगा खूब मान सम्मान और पैसा

इस माघ पूर्णिमा पर बनेंगे ये 5 दुर्लभ संयोग, इन लोगों को मिलेगा खूब मान सम्मान और पैसा

Ajit Pawar Wife: कौन हैं अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार? राजनीति या प्रोफेशनल करियर.. जानिए क्या करती हैं पवार परिवार की बहू

Ajit Pawar Wife: कौन हैं अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार? राजनीति या प्रोफेशनल करियर.. जानिए क्या करती हैं पवार परिवार की बहू

B.Com अधूरी, लेकिन राजनीति में पूरी पकड़...जानें कितने पढ़े-लिखे थे महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार?

B.Com अधूरी, लेकिन राजनीति में पूरी पकड़...जानें कितने पढ़े-लिखे थे महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार?

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: बंगाली इंडस्ट्री में फिल्म-क्रिटिक चॉइस के लिए बेस्ट फीमेल एक्टर व सपोर्टिंग एक्टर में कौन-कौन? देखें लिस्ट

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में आयोजित होने वाली अवार्ड फंक्शन की नॉमिनेशन्स लिस्ट जारी हो गई है. इसे 29 जनवरी को कोलकाता के द वेस्टिन में आयोजित किया जाएगा. यहां आप सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सहायक अभिनेत्री व बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस फॉर क्रिटिक्स चॉइस की लिस्ट देख सकते हैं.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Jan 28, 2026, 02:57 PM IST

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: बंगाली इंडस्ट्री में फिल्म-क्रिटिक चॉइस के लिए बेस्ट फीमेल एक्टर व सपोर्टिंग एक्टर में कौन-कौन? देखें लिस्ट
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

बंगाली फिल्मों में दिलचस्पी रखने वालों के लिए बड़ी खबर है. दरअसल, इंडस्ट्री के सबसे बड़े अवार्ड फंक्शन Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24 ने अलग-अलग केटगरी में फिल्म, डायरेक्टर और एक्टर-एक्ट्रेस की नॉमिनेशन लिस्ट जारी कर दी है. कोलकाता में सितारों की महफिल सजने वाली यह मनोरंजन की दुनिया का सबसे चर्चित और भव्य पुरस्कार समारोह है. इस बार कोलकाता की शान बढ़ाने के लिए इस ग्रैंड इवेंट का आयोजन 29 जनवरी 2026 को कोलकाता के आलीशान होटल 'द वेस्टिन' में तय हुआ है. इस शाम को और भी यादगार बनाने के लिए फिल्म और टेलीविजन जगत की तमाम बड़ी हस्तियां एक ही छत के नीचे नजर आएंगी.
इस अवार्ड के जरिए कलाकारों को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलती है. चलिए, अब बिना देर किए बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े अवार्ड की नॉमिनेशन लिस्ट की ओर नजर डालते है. इस लेख में आप सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सहायक अभिनेत्री बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस फॉर क्रिटिक्स चॉइस की लिस्ट देख सकते हैं...

सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री - फिल्म (Best Actor- Female- Film)

नामांकित अभिनेत्री (Nominee Name)   फिल्म का नाम (Film Name)
सुभाश्री गांगुली- लौहो गौरांगेर नाम रे (Lawho Gouranger Naam Rey)
सुभाश्री गांगुली- गृहप्रवेश (Grihapravesh)
स्राबंती चटर्जी- देवी चौधुरानी (Devi Chowdhurani)
मिमी चक्रवर्ती- रक्तबीज 2 (Raktabeej 2)
कोयल मल्लिक- मितिन: एकती खुनीर संधाने (Mitin: Ekti Khunir Sandhaney)
कोयल मल्लिक- स्वार्थोपर (Sharthopor)
कौशानी मुखर्जी- किल बिल सोसाइटी (Killbill Society)
इधिका पॉल- रघु डकैत (Raghu Dakat)
ऋतुपर्णा सेनगुप्ता- पुरातन (Puratawn)
रुक्मिणी मैत्रा- बिनोदिनी (Binodini)

सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री - फिल्म (Best Supporting Actor - Female - Film)

दीपांविता नाथ- अंको की कोठिन (Onko Ki Kothin)
प्रियंका सरकार- मृगया: द हंट (Mrigaya: The Hunt - 2025)
बिबृति चटर्जी- देवी चौधुरानी (Devi Chowdhurani)
अनुसुइया मजूमदार- रास... हारिये जाओवा बंगालिदेर गल्पो
कौशानी मुखर्जी- रक्तबीज 2 (Raktabeej 2)
सोहिनी सेनगुप्ता- गृहप्रवेश (Grihapravesh)
सोहिनी सरकार- रघु डकैत (Raghu Dakat)
अपराजिता आध्या- प्रजापति 2 (Projatipoti 2)
ईशा साहा-  द एकन – बनारस ए विभीषिका

सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री - क्रिटिक्स चॉइस (Best Actor - Female - Critics' Choice)

जया अहसान- माणिक बंदोपाध्याय पुतुल नाचेर इतिकथा
स्राबंती चटर्जी- देवी चौधुरानी (Devi Chowdhurani)
राखी गुलज़ार- आमार बॉस (Aamar Boss)
सुभाश्री गांगुली- गृहप्रवेश (Grihapravesh)
अपर्णा सेन- एई रात तोमार आमार
अनन्या चटर्जी- शोत्यी बोले शोत्यी किछु नेई
रुक्मिणी मैत्रा- बिनोदिनी (Binodini)
अनुमेघा बनर्जी- पोक्खीराजेर डिम (Pokkhirajer Dim)

इवेंट की पूरी जानकारी- तारीख, समय और प्रसारण

यदि आप इस सितारों से सजी शाम को लाइव देखने से चूक जाते हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है. आप इस पूरे समारोह का आनंद अपने टीवी स्क्रीन पर उठा सकते हैं.
कार्यक्रम की तिथि: 29 जनवरी 2026
स्थान: द वेस्टिन, कोलकाता (The Westin, Kolkata)
टीवी प्रीमियर: 8 फरवरी 2026
समय: शाम 5:00 बजे
प्रसारण पार्टनर: Zee 24 Ghanta

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Magh Purnima 2026: इस माघ पूर्णिमा पर बनेंगे ये 5 दुर्लभ संयोग, इन लोगों को मिलेगा खूब मान सम्मान और पैसा
इस माघ पूर्णिमा पर बनेंगे ये 5 दुर्लभ संयोग, इन लोगों को मिलेगा खूब मान सम्मान और पैसा
Ajit Pawar Wife: कौन हैं अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार? राजनीति या प्रोफेशनल करियर.. जानिए क्या करती हैं पवार परिवार की बहू
Ajit Pawar Wife: कौन हैं अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार? राजनीति या प्रोफेशनल करियर.. जानिए क्या करती हैं पवार परिवार की बहू
B.Com अधूरी, लेकिन राजनीति में पूरी पकड़...जानें कितने पढ़े-लिखे थे महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार?
B.Com अधूरी, लेकिन राजनीति में पूरी पकड़...जानें कितने पढ़े-लिखे थे महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार?
Ajit Pawar Death In Plane Crash: जहां क्रैश हुआ प्लेन वहां दूर तक काली पड़ गई ज़मीन, तस्वीरों में देखें खौफ़नाक मंज़र
जहां क्रैश हुआ प्लेन वहां दूर तक काली पड़ गई ज़मीन, तस्वीरों में देखें खौफ़नाक मंज़र
Ajit Pawar Family: प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले अजित पवार के परिवार में कौन-कौन? शरद पवार के बाद किसके सबसे करीब थे डिप्टी CM..
Ajit Pawar Family: प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले अजित पवार के परिवार में कौन-कौन? शरद पवार के बाद किसके सबसे करीब थे डिप्टी CM..
MORE
Advertisement
धर्म
अंडे या सोयाबीन किसे खाने से शरीर को मिलेगा ज्यादा प्रोटीन? कंफ्यूजन हैं तो ऐसे करें दूर
अंडे या सोयाबीन किसे खाने से शरीर को मिलेगा ज्यादा प्रोटीन? कंफ्यूजन हैं तो ऐसे करें दूर
Falgun Month 2026:कब से शुरू हो रहा है फाल्गुन माह, जानें इस महीने में का महत्व से लेकर नियम और व्रत त्योहार की पूरी लिस्ट
कब से शुरू हो रहा है फाल्गुन माह, जानें इस महीने में का महत्व से लेकर नियम और व्रत त्योहार की पूरी लिस्ट
Zodiac Sign: ये 5 राशियों वाले होते हैं बेहद स्वार्थी, मीठी-मीठी बातें कर निकलवा लेते हैं बड़े से बड़ा काम
ये 5 राशियों वाले होते हैं बेहद स्वार्थी, मीठी-मीठी बातें कर निकलवा लेते हैं बड़े से बड़ा काम
Today Horoscope 27 January: इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Surya-Budh-Shukra Gochar: फरवरी में इन 6 राशियों की किस्मत लेने वाली है यू-टर्न, बिना मांगें पूरी होंगी मनचाही मुरादें
फरवरी में इन 6 राशियों की किस्मत लेने वाली है यू-टर्न, बिना मांगें पूरी होंगी मनचाही मुरादें
MORE
Advertisement