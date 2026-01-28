Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: बंगाली इंडस्ट्री में फिल्म-क्रिटिक चॉइस के लिए बेस्ट फीमेल एक्टर व सपोर्टिंग एक्टर में कौन-कौन? देखें लिस्ट

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में आयोजित होने वाली अवार्ड फंक्शन की नॉमिनेशन्स लिस्ट जारी हो गई है. इसे 29 जनवरी को कोलकाता के द वेस्टिन में आयोजित किया जाएगा. यहां आप सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सहायक अभिनेत्री व बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस फॉर क्रिटिक्स चॉइस की लिस्ट देख सकते हैं.

बंगाली फिल्मों में दिलचस्पी रखने वालों के लिए बड़ी खबर है. दरअसल, इंडस्ट्री के सबसे बड़े अवार्ड फंक्शन Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24 ने अलग-अलग केटगरी में फिल्म, डायरेक्टर और एक्टर-एक्ट्रेस की नॉमिनेशन लिस्ट जारी कर दी है. कोलकाता में सितारों की महफिल सजने वाली यह मनोरंजन की दुनिया का सबसे चर्चित और भव्य पुरस्कार समारोह है. इस बार कोलकाता की शान बढ़ाने के लिए इस ग्रैंड इवेंट का आयोजन 29 जनवरी 2026 को कोलकाता के आलीशान होटल 'द वेस्टिन' में तय हुआ है. इस शाम को और भी यादगार बनाने के लिए फिल्म और टेलीविजन जगत की तमाम बड़ी हस्तियां एक ही छत के नीचे नजर आएंगी.

इस अवार्ड के जरिए कलाकारों को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलती है. चलिए, अब बिना देर किए बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े अवार्ड की नॉमिनेशन लिस्ट की ओर नजर डालते है. इस लेख में आप सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सहायक अभिनेत्री बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस फॉर क्रिटिक्स चॉइस की लिस्ट देख सकते हैं...

सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री - फिल्म (Best Actor- Female- Film)

नामांकित अभिनेत्री (Nominee Name) फिल्म का नाम (Film Name)

सुभाश्री गांगुली- लौहो गौरांगेर नाम रे (Lawho Gouranger Naam Rey)

सुभाश्री गांगुली- गृहप्रवेश (Grihapravesh)

स्राबंती चटर्जी- देवी चौधुरानी (Devi Chowdhurani)

मिमी चक्रवर्ती- रक्तबीज 2 (Raktabeej 2)

कोयल मल्लिक- मितिन: एकती खुनीर संधाने (Mitin: Ekti Khunir Sandhaney)

कोयल मल्लिक- स्वार्थोपर (Sharthopor)

कौशानी मुखर्जी- किल बिल सोसाइटी (Killbill Society)

इधिका पॉल- रघु डकैत (Raghu Dakat)

ऋतुपर्णा सेनगुप्ता- पुरातन (Puratawn)

रुक्मिणी मैत्रा- बिनोदिनी (Binodini)

सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री - फिल्म (Best Supporting Actor - Female - Film)

दीपांविता नाथ- अंको की कोठिन (Onko Ki Kothin)

प्रियंका सरकार- मृगया: द हंट (Mrigaya: The Hunt - 2025)

बिबृति चटर्जी- देवी चौधुरानी (Devi Chowdhurani)

अनुसुइया मजूमदार- रास... हारिये जाओवा बंगालिदेर गल्पो

कौशानी मुखर्जी- रक्तबीज 2 (Raktabeej 2)

सोहिनी सेनगुप्ता- गृहप्रवेश (Grihapravesh)

सोहिनी सरकार- रघु डकैत (Raghu Dakat)

अपराजिता आध्या- प्रजापति 2 (Projatipoti 2)

ईशा साहा- द एकन – बनारस ए विभीषिका

सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री - क्रिटिक्स चॉइस (Best Actor - Female - Critics' Choice)

जया अहसान- माणिक बंदोपाध्याय पुतुल नाचेर इतिकथा

स्राबंती चटर्जी- देवी चौधुरानी (Devi Chowdhurani)

राखी गुलज़ार- आमार बॉस (Aamar Boss)

सुभाश्री गांगुली- गृहप्रवेश (Grihapravesh)

अपर्णा सेन- एई रात तोमार आमार

अनन्या चटर्जी- शोत्यी बोले शोत्यी किछु नेई

रुक्मिणी मैत्रा- बिनोदिनी (Binodini)

अनुमेघा बनर्जी- पोक्खीराजेर डिम (Pokkhirajer Dim)

इवेंट की पूरी जानकारी- तारीख, समय और प्रसारण

यदि आप इस सितारों से सजी शाम को लाइव देखने से चूक जाते हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है. आप इस पूरे समारोह का आनंद अपने टीवी स्क्रीन पर उठा सकते हैं.

कार्यक्रम की तिथि: 29 जनवरी 2026

स्थान: द वेस्टिन, कोलकाता (The Westin, Kolkata)

टीवी प्रीमियर: 8 फरवरी 2026

समय: शाम 5:00 बजे

प्रसारण पार्टनर: Zee 24 Ghanta

