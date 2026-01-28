FacebookTwitterYoutubeInstagram
तलाक पर अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का U-टर्न, लिखा- पत्नी अपर्णा के साथ सब ठीक है

दिल्ली सरकार की बड़ी पहल, अब 10 करोड़ तक मिलेगा सिक्योरिटी-फ्री लोन; जानिए क्या है पूरा माजरा

वाह! ये तो नए तरह का फ्रॉड है... एग्जाम से पहले धर्म परिवर्तन? CJI की बेंच ने लगाई फटकार, समझिए पूरा मामला

भारत की इकलौती 'रिवर्स फ्लो' नदी, भूगोल के नियमों से उलट इसकी है सबसे अलग धारा

प्रकृति का चमत्कार है ये Jesus Christ छिपकली, पानी पर दौड़ लगाकर ग्रेविटी को भी देती है चुनौती

Cricketers on Ajit Pawar Death: डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत पर शोक में डूबे क्रिकेटर्स, जानें किसने क्या कहा

एंटरटेनमेंट

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: दीपक अधिकारी या अमित साहा, कल किसे मिलेगा बेस्ट एक्टर और सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड? देखें लिस्ट

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े समारोह का आयोजन 29 जनवरी 2026 को कोलकाता के आलीशान होटल 'द वेस्टिन' में होगा. इस अवार्ड के लिए बेस्ट एक्टर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की लिस्ट में कौन-कौन शामिल है, आइए इस पर एक नजर डालते हैं.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Jan 28, 2026, 03:55 PM IST

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: दीपक अधिकारी या अमित साहा, कल किसे मिलेगा बेस्ट एक्टर और सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड? देखें लिस्ट
Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: कोलकाता में सितारों की महफिल सजने वाली है, क्योंकि  29 जनवरी 2026 को कोलकाता के आलीशान होटल 'द वेस्टिन' में मनोरंजन की दुनिया का सबसे चर्चित और भव्य पुरस्कार समारोह का आयोजन होने वाला है. इस बार कोलकाता की शान बढ़ाने के लिए फिल्म और टेलीविजन जगत की तमाम बड़ी हस्तियां एक ही छत के नीचे नजर आने वाली हैं. बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े अवार्ड शो में किसे बेस्ट एक्टर का खिताब मिलेगा यह देखना बेहद रोमांचक होगा. अगर आपको भी इसका इंतजार नहीं हो रहा है, तो आप पहले ही नॉमिनेशन लिस्ट देख सकते हैं. आइए हम आपको फिल्म और क्रिटिक चॉइस के लिए बेस्ट एक्टर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की सूची दिखाते हैं..

सर्वश्रेष्ठ अभिनेता - फिल्म (Best Actor - Male - Film)

देव (दीपक अधिकारी)- धूमकेतु (Dhumketu)
जीतू कमल- गृहप्रवेश (Grihapravesh)
प्रसेनजीत चटर्जी- देवी चौधुरानी (Devi Chowdhurani)
शिबोप्रसाद मुखर्जी- आमार बॉस (Aamar Boss)
अबीर चटर्जी- रक्तबीज 2 (Raktabeej 2)
ऋत्विक चक्रवर्ती- मृगया: द हंट (Mrigaya: The Hunt - 2025)
अंजन दत्त- एई रात तोमार आमार
कौशिक गांगुली- शोत्यी बोले शोत्यी किछु नेई
देव-  रघु डकैत (Raghu Dakat)
देव- प्रजापति 2 (Projatipoti 2)
अनिर्बान चक्रवर्ती- द एकन – बनारस ए विभीषिका

सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता - फिल्म (Best Supporting Actor - Male - Film)

ब्रात्य बसु- लौहो गौरांगेर नाम रे
रुद्रनील घोष- धूमकेतु (Dhumketu)
अमित साहा- द एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स
अंकुश हाजरा- रक्तबीज 2 (Raktabeej 2)
रंजीत मल्लिक- स्वार्थोपर (Sharthopor)
कौशिक गांगुली- गृहप्रवेश (Grihapravesh)
अनिर्बान भट्टाचार्य- रघु डकैत (Raghu Dakat)
श्यामल चक्रवर्ती- पोक्खीराजेर डिम (Pokkhirajer Dim)
मिथुन चक्रवर्ती- प्रजापति 2 (Projatipoti 2)
शाश्वत चटर्जी- द एकन – बनारस ए विभीषिका

सर्वश्रेष्ठ अभिनेता - क्रिटिक्स चॉइस (Best Actor - Male - Critics' Choice)

ऋत्विक चक्रवर्ती- मृगया: द हंट (Mrigaya: The Hunt - 2025)
दिब्यज्योति दत्ता- लौहो गौरांगेर नाम रे
विक्रम चटर्जी- रास... हारिये जाओवा बंगालिदेर गल्पो
प्रसेनजीत चटर्जी- देवी चौधुरानी (Devi Chowdhurani)
कौशिक सेन- स्वार्थोपर (Sharthopor)
परमब्रत चट्टोपाध्याय- शोत्यी बोले शोत्यी किछु नेई
अनिर्बान भट्टाचार्य- पोक्खीराजेर डिम (Pokkhirajer Dim)

इवेंट की पूरी जानकारी- तारीख, समय और प्रसारण

यदि आप इस सितारों से सजी शाम को लाइव देखने से चूक जाते हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है. आप इस पूरे समारोह का आनंद अपने टीवी स्क्रीन पर उठा सकते हैं.
कार्यक्रम की तिथि: 29 जनवरी 2026
स्थान: द वेस्टिन, कोलकाता (The Westin, Kolkata)
टीवी प्रीमियर: 8 फरवरी 2026
समय: शाम 5:00 बजे
प्रसारण पार्टनर: Zee 24 Ghanta

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

