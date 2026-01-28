Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: दीपक अधिकारी या अमित साहा, कल किसे मिलेगा बेस्ट एक्टर और सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड? देखें लिस्ट

एंटरटेनमेंट
Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े समारोह का आयोजन 29 जनवरी 2026 को कोलकाता के आलीशान होटल 'द वेस्टिन' में होगा. इस अवार्ड के लिए बेस्ट एक्टर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की लिस्ट में कौन-कौन शामिल है, आइए इस पर एक नजर डालते हैं.
Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: कोलकाता में सितारों की महफिल सजने वाली है, क्योंकि 29 जनवरी 2026 को कोलकाता के आलीशान होटल 'द वेस्टिन' में मनोरंजन की दुनिया का सबसे चर्चित और भव्य पुरस्कार समारोह का आयोजन होने वाला है. इस बार कोलकाता की शान बढ़ाने के लिए फिल्म और टेलीविजन जगत की तमाम बड़ी हस्तियां एक ही छत के नीचे नजर आने वाली हैं. बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े अवार्ड शो में किसे बेस्ट एक्टर का खिताब मिलेगा यह देखना बेहद रोमांचक होगा. अगर आपको भी इसका इंतजार नहीं हो रहा है, तो आप पहले ही नॉमिनेशन लिस्ट देख सकते हैं. आइए हम आपको फिल्म और क्रिटिक चॉइस के लिए बेस्ट एक्टर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की सूची दिखाते हैं..
देव (दीपक अधिकारी)- धूमकेतु (Dhumketu)
जीतू कमल- गृहप्रवेश (Grihapravesh)
प्रसेनजीत चटर्जी- देवी चौधुरानी (Devi Chowdhurani)
शिबोप्रसाद मुखर्जी- आमार बॉस (Aamar Boss)
अबीर चटर्जी- रक्तबीज 2 (Raktabeej 2)
ऋत्विक चक्रवर्ती- मृगया: द हंट (Mrigaya: The Hunt - 2025)
अंजन दत्त- एई रात तोमार आमार
कौशिक गांगुली- शोत्यी बोले शोत्यी किछु नेई
देव- रघु डकैत (Raghu Dakat)
देव- प्रजापति 2 (Projatipoti 2)
अनिर्बान चक्रवर्ती- द एकन – बनारस ए विभीषिका
ब्रात्य बसु- लौहो गौरांगेर नाम रे
रुद्रनील घोष- धूमकेतु (Dhumketu)
अमित साहा- द एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स
अंकुश हाजरा- रक्तबीज 2 (Raktabeej 2)
रंजीत मल्लिक- स्वार्थोपर (Sharthopor)
कौशिक गांगुली- गृहप्रवेश (Grihapravesh)
अनिर्बान भट्टाचार्य- रघु डकैत (Raghu Dakat)
श्यामल चक्रवर्ती- पोक्खीराजेर डिम (Pokkhirajer Dim)
मिथुन चक्रवर्ती- प्रजापति 2 (Projatipoti 2)
शाश्वत चटर्जी- द एकन – बनारस ए विभीषिका
ऋत्विक चक्रवर्ती- मृगया: द हंट (Mrigaya: The Hunt - 2025)
दिब्यज्योति दत्ता- लौहो गौरांगेर नाम रे
विक्रम चटर्जी- रास... हारिये जाओवा बंगालिदेर गल्पो
प्रसेनजीत चटर्जी- देवी चौधुरानी (Devi Chowdhurani)
कौशिक सेन- स्वार्थोपर (Sharthopor)
परमब्रत चट्टोपाध्याय- शोत्यी बोले शोत्यी किछु नेई
अनिर्बान भट्टाचार्य- पोक्खीराजेर डिम (Pokkhirajer Dim)
यदि आप इस सितारों से सजी शाम को लाइव देखने से चूक जाते हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है. आप इस पूरे समारोह का आनंद अपने टीवी स्क्रीन पर उठा सकते हैं.
कार्यक्रम की तिथि: 29 जनवरी 2026
स्थान: द वेस्टिन, कोलकाता (The Westin, Kolkata)
टीवी प्रीमियर: 8 फरवरी 2026
समय: शाम 5:00 बजे
प्रसारण पार्टनर: Zee 24 Ghanta
