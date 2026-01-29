Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: अरिजीत सिंह बनें बेस्ट प्लेबैक सिंगर, तो श्रीजीत मुखर्जी को मिला बेस्ट लिरिक्स के लिए अवार्ड

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: अवॉर्ड शो से ठीक एक दिन पहले अरिजीत सिंह ने संगीत से संन्यास की घोषणा कर दी थी, जिसने पूरी इंडस्ट्री और उनके चाहने वालों को स्तब्ध कर दिया था. ऐसे में इस मंच पर उनके नाम की गूंज ने माहौल को काफी भावुक बना दिया.

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: बंगाली मनोरंजन जगत के सबसे भव्य पुरस्कार समारोह 'जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24' के विजेताओं की घोषणा के साथ ही जश्न का माहौल शुरू हो गया है. इस साल की शाम बेहद खास और भावुक रही, जहां मंच का संचालन अभिनेता रुद्रनील घोष, दिग्गज निर्देशक सृजित मुखोपाध्याय और ग्लैमरस सौरसेनी मैत्र ने संभाला. प्रशंसकों की निगाहें सबसे ज्यादा संगीत की श्रेणियों पर टिकी थीं, और अब वो बहुप्रतीक्षित परिणाम सामने आ गए हैं.

अरिजीत सिंह ने फिर जीता दिल

इस साल 'सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक' (Best Playback Singer- Male) का प्रतिष्ठित पुरस्कार देश के दिलों की धड़कन अरिजीत सिंह को दिया गया है. अरिजीत को यह सम्मान फिल्म 'लौहो गौरांगेर नाम रे' के गीत "खौने गौराचांद खौने काला" के लिए मिला है.

म्यूजिक- पॉपुलर अवार्ड की लिस्ट

बेस्ट प्लेबैक सिंगर- अरिजीत सिंह "खौने गौराचांद खौने काला" (फिल्म: लौहो गौरांगेर नाम रे)

सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका - प्रश्मिता पॉल "बौशोंतो डेकेछे आमाके" (फिल्म: आमार बॉस)

सर्वश्रेष्ठ एल्बम(फिल्मी) - "लौहो गौरांगेर नाम रे"

सर्वश्रेष्ठ एल्बम(गैर-फिल्मी) - मेलार गान (हूलिगनिज्म - Hooliganism)

प्रश्मिता पॉल का जादू

वहीं, 'सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक गायिका' की श्रेणी में प्रश्मिता पॉल ने बाजी मारी. उन्हें फिल्म 'आमार बॉस' के सुरीले गीत "बौशोंतो डेकेछे आमाके" के लिए इस सम्मान से नवाजा गया है. उनके बेहतरीन गायन ने इस साल दर्शकों और जूरी दोनों का दिल जीत लिया.

यहां देखें नॉमिनेशन की लिस्ट

अनुपम रॉय – मां (गाना) – धूमकेतु (फिल्म)

अरिजीत सिंह – गाने गाने (गाना)” – धूमकेतु (फिल्म)

अरिजीत सिंह – खौने गोराचंद खौने काला (गाना) – लहो गौरांगेर नाम रे (फिल्म)

कबीर सुमन – शे छोले गेलियो (गाना) – लहो गौरांगेर नाम रे (फिल्म)

देबायन बनर्जी – मेघपियोन (गाना) – गृहप्रवेश (फिल्म)

जीत गंगुली – प्रॉजापोटी 2 (फिल्म)

रूपम इस्लाम – मायार खेलारे (गाना) – मितिन: एकति खुनीर संधाने (फिल्म)

अरमान राशिद खान – सैयां बिना (गाना) – गृहप्रवेश (फिल्म)

ईशान मित्रा – झिलमिल लागे रे (गाना) – रघु डकैत (फिल्म)



अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से