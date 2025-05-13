Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: ग्रैंड अवॉर्ड शो में किसने जीता बेस्ट इन्फ्लुएंसर का खिताब? 10 क्रिएटर्स के बीच थी टक्कर

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: बंगाल के सबसे प्रतिष्ठित एंटरटेनमेंट अवॉर्ड के नॉमिनेशन में इस बार डिजिटल क्रिएटर्स के लिए भी अलग कैटगरी रखी गई थी. इसमें बेस्ट इंफ्लुएंसर के लिए 10 नाम नॉमिनेट किए गए थे. तो चलिए जान लेते हैं कि बेस्ट क्रिएटर का खिताब किसे मिला है..

कोलकाता के भव्य मंच पर आयोजित 'जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24' ने इस बार मनोरंजन की परिभाषा को विस्तार देते हुए एक नई मिसाल पेश की है. पारंपरिक सिनेमा और टीवी के साथ-साथ इस साल 'डिजिटल अवार्ड्स' कैटेगरी को शामिल करना एक क्रांतिकारी कदम साबित हुआ. इस श्रेणी में सबसे यादगार लम्हा वह था, जब सोशल मीडिया की दुनिया के चर्चित चेहरे शामिक अधिकारी (Shamik Adhikary) को 'बेस्ट क्रिएटर/इन्फ्लुएंसर' के प्रतिष्ठित खिताब से नवाजा गया.

क्यों खास है शामिक अधिकारी का कंटेंट?

शामिक अधिकारी केवल वीडियो बनाने वाले क्रिएटर नहीं हैं, बल्कि वे डिजिटल ट्रेंड्स की नब्ज को बखूबी पहचानते हैं. उनके कंटेंट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे दर्शकों की भाषा और उनकी पसंद के साथ सीधा जुड़ाव (Direct Connection) बनाते हैं. यही वजह है कि उनकी फैन फॉलोइंग न केवल बड़ी है, बल्कि उनके पोस्ट्स पर इंगेजमेंट रेट भी काफी अधिक रहता है. उन्होंने यह साबित कर दिया है कि अगर कंटेंट में दम हो, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म आज के दौर का सबसे शक्तिशाली माध्यम है.

बेस्ट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर के लिए ये नॉमिनेट हुए थे ये 10

बता दें, जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 अवॉर्ड में बेस्ट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर पुरस्कार की बात करें तो इस नॉमिनेशन लिस्ट में 10 लोगों का नाम शामिल था. जिसमें आइवी घोष, मुकुल कुमार जना, निरंजन मंडल, प्रणब पॉल, प्रीति सरकार, सैकत डे, शमिक अधिकारी, सिंगिनी चौधरी, उन्मेष गांगुली और उषा शामिल थे. लेकिन इन सबको पछाड़ते हुए बेस्ट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर का खिताब शमिक अधिकारी ने अपने नाम किया.