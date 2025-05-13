FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: सुभाश्री गांगुली ने जीता सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब, मिमी चक्रवतर्ती संग फंसा था पेंच?

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: सुभाश्री गांगुली ने जीता सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब, मिमी चक्रवतर्ती संग फंसा था पेंच?

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: कई दिग्गजों को पछाड़ 'देव' बनें नंबर-1, मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड..

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: कई दिग्गजों को पछाड़ 'देव' बनें नंबर-1, मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड..

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: ग्रैंड अवॉर्ड शो में किसने जीता बेस्ट इन्फ्लुएंसर का खिताब? 10 क्रिएटर्स के बीच थी टक्कर

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: ग्रैंड अवॉर्ड शो में किसने जीता बेस्ट इन्फ्लुएंसर का खिताब? 10 क्रिएटर्स के बीच थी टक्कर

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Alcohol Myths: ठंड में शराब पीने से बढ़ती है शरीर में गर्मी? डॉक्टर ने बताया सच 

Alcohol Myths: ठंड में शराब पीने से बढ़ती है शरीर में गर्मी? डॉक्टर ने बताया सच

Numerology: शॉर्टकट नहीं, मेहनत से मिलेगी सफलता! मूलांक 4 वाले गांठ बांध लें ये 5 बातें

Numerology: शॉर्टकट नहीं, मेहनत से मिलेगी सफलता! मूलांक 4 वाले गांठ बांध लें ये 5 बातें

'The 50' के लिए 30 कंटेस्टेंट्स के नाम फाइनल! इस बॉलीवुड स्टार की बेटी भी होगी हिस्सा, 1 महल में कैद रह खेलेंगे सितारे

'The 50' के लिए 30 कंटेस्टेंट्स के नाम फाइनल! इस बॉलीवुड स्टार की बेटी भी होगी हिस्सा, 1 महल में कैद रह खेलेंगे सितारे

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: ग्रैंड अवॉर्ड शो में किसने जीता बेस्ट इन्फ्लुएंसर का खिताब? 10 क्रिएटर्स के बीच थी टक्कर

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: बंगाल के सबसे प्रतिष्ठित एंटरटेनमेंट अवॉर्ड के नॉमिनेशन में इस बार डिजिटल क्रिएटर्स के लिए भी अलग कैटगरी रखी गई थी. इसमें बेस्ट इंफ्लुएंसर के लिए 10 नाम नॉमिनेट किए गए थे. तो चलिए जान लेते हैं कि बेस्ट क्रिएटर का खिताब किसे मिला है..

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Jan 30, 2026, 12:27 AM IST

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: ग्रैंड अवॉर्ड शो में किसने जीता बेस्ट इन्फ्लुएंसर का खिताब? 10 क्रिएटर्स के बीच थी टक्कर
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

कोलकाता के भव्य मंच पर आयोजित 'जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24' ने इस बार मनोरंजन की परिभाषा को विस्तार देते हुए एक नई मिसाल पेश की है. पारंपरिक सिनेमा और टीवी के साथ-साथ इस साल 'डिजिटल अवार्ड्स' कैटेगरी को शामिल करना एक क्रांतिकारी कदम साबित हुआ. इस श्रेणी में सबसे यादगार लम्हा वह था, जब सोशल मीडिया की दुनिया के चर्चित चेहरे शामिक अधिकारी (Shamik Adhikary) को 'बेस्ट क्रिएटर/इन्फ्लुएंसर' के प्रतिष्ठित खिताब से नवाजा गया.

क्यों खास है शामिक अधिकारी का कंटेंट?

शामिक अधिकारी केवल वीडियो बनाने वाले क्रिएटर नहीं हैं, बल्कि वे डिजिटल ट्रेंड्स की नब्ज को बखूबी पहचानते हैं. उनके कंटेंट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे दर्शकों की भाषा और उनकी पसंद के साथ सीधा जुड़ाव (Direct Connection) बनाते हैं. यही वजह है कि उनकी फैन फॉलोइंग न केवल बड़ी है, बल्कि उनके पोस्ट्स पर इंगेजमेंट रेट भी काफी अधिक रहता है. उन्होंने यह साबित कर दिया है कि अगर कंटेंट में दम हो, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म आज के दौर का सबसे शक्तिशाली माध्यम है.

बेस्ट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर के लिए ये नॉमिनेट हुए थे ये 10 

बता दें, जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 अवॉर्ड में बेस्ट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर पुरस्कार की बात करें तो इस नॉमिनेशन लिस्ट में 10 लोगों का नाम शामिल था. जिसमें आइवी घोष, मुकुल कुमार जना, निरंजन मंडल, प्रणब पॉल, प्रीति सरकार, सैकत डे, शमिक अधिकारी, सिंगिनी चौधरी, उन्मेष गांगुली और उषा शामिल थे. लेकिन इन सबको पछाड़ते हुए बेस्ट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर का खिताब शमिक अधिकारी ने अपने नाम किया.

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Alcohol Myths: ठंड में शराब पीने से बढ़ती है शरीर में गर्मी? डॉक्टर ने बताया सच 
Alcohol Myths: ठंड में शराब पीने से बढ़ती है शरीर में गर्मी? डॉक्टर ने बताया सच
Numerology: शॉर्टकट नहीं, मेहनत से मिलेगी सफलता! मूलांक 4 वाले गांठ बांध लें ये 5 बातें
Numerology: शॉर्टकट नहीं, मेहनत से मिलेगी सफलता! मूलांक 4 वाले गांठ बांध लें ये 5 बातें
'The 50' के लिए 30 कंटेस्टेंट्स के नाम फाइनल! इस बॉलीवुड स्टार की बेटी भी होगी हिस्सा, 1 महल में कैद रह खेलेंगे सितारे
'The 50' के लिए 30 कंटेस्टेंट्स के नाम फाइनल! इस बॉलीवुड स्टार की बेटी भी होगी हिस्सा, 1 महल में कैद रह खेलेंगे सितारे
92 साल तक बना रहा बजट का 'ब्रीफकेस', फिर क्यों गायब हो गया?
92 साल तक बना रहा बजट का 'ब्रीफकेस', फिर क्यों गायब हो गया?
क्या टूटने वाला है Gaurav Khanna और Aakanksha Chamola का 10 साल पुराना रिश्ता? पत्नी के 'कुर्बानी' वाले पोस्ट ने फैन्स को दिया झटका
क्या टूटने वाला है Gaurav Khanna और Aakanksha Chamola का 10 साल पुराना रिश्ता? पत्नी के 'कुर्बानी' वाले पोस्ट ने फैन्स को दिया झटका
MORE
Advertisement
धर्म
Chandra Grahan: चंद्रग्रहण किस दिन लगेगा और क्या होगा सूतककाल? इस राशि और नक्षत्र में होगा साल का पहला ग्रहण
चंद्रग्रहण किस दिन लगेगा और क्या होगा सूतककाल? इस राशि और नक्षत्र में होगा साल का पहला ग्रहण
Jaya Ekadashi Daan: जया एकादशी पर जरूर करें इन चीजों का दान, कभी नहीं होगी धन की कमी
जया एकादशी पर जरूर करें इन चीजों का दान, कभी नहीं होगी धन की कमी
Vivah Shubh Muhurat 2026: शादी विवाह का इंतजार हुआ खत्म, इस दिन से बजेंगी शहनाईयां, देखें विवाह के शुभ मुहूर्त
शादी विवाह का इंतजार हुआ खत्म, इस दिन से बजेंगी शहनाईयां, देखें विवाह के शुभ मुहूर्त
Today Horoscope 29 January: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Jaya Ekadashi 2026: भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो जरूर जया एकादशी व्रत, जानें भद्रा से लेकर राहुकाल का समय
भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो जरूर जया एकादशी व्रत, जानें भद्रा से लेकर राहुकाल का समय
MORE
Advertisement