Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: कई दिग्गजों को पछाड़ 'देव' बनें नंबर-1, मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड..

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में 10 सितारों के बीच कांटे की टक्कर रही. भारी सस्पेंस के बाद, आखिरकार देव को बेस्ट एक्टर का खिताब मिल ही गया.

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: मनोरंजन जगत की सबसे चर्चित रात पूरे समारोह में कई पुरस्कार बांटे गए, लेकिन वह एक पल जिसका सबको सबसे अधिक इंतज़ार था, वह था 'सर्वश्रेष्ठ अभिनेता' की घोषणा. इस बार मुकाबला किसी एक या दो के बीच नहीं, बल्कि इंडस्ट्री के 10 दिग्गज अभिनेताओं के बीच था, जिससे जीत का अनुमान लगाना लगभग नामुमकिन हो गया था.

देव को मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड

नामांकन की सूची में शामिल हर नाम अपने आप में एक मिसाल था, लेकिन सोशल मीडिया से लेकर कार्यक्रम स्थल तक सुपरस्टार देव के नाम की चर्चा सबसे तेज़ थी. जैसे ही मंच से विजेताओं के नाम का खुलासा करने का समय आया, पूरे 'द वेस्टिन' हॉल में सन्नाटा पसर गया. हर किसी की निगाहें केवल लिफाफा खुलने और उस एक नाम के गूंजने पर टिकी थीं. आखिरकार हुआ भी वही. देव को फिल्म प्रजापति 2 के लिए बेस्ट मेल एक्टर का पुरस्कार से नवाजा गया.

देव और अन्य सितारों के बीच कड़ी टक्कर

इस बार बेस्ट एक्टर की रेस में अबीर चटर्जी (फिल्म- रक्तबीज 2), अनिर्बान चक्रवर्ती (फिल्म- द एकेन: बनारस ए बिभिशिका), अंजन दत्त (फिल्म- ई रात तोमर), अमर देव (फिल्म- धूमकेतु / प्रॉजापोटी 2 / रघु डकैत), जीतू कमल (फिल्म- गृहप्रवेश), कौशिक गांगुली (फिल्म- शोत्यी बोले शोत्यी किछू नेई), प्रोसेनजीत चटर्जी (फिल्म- देवी चौधरानी), ऋत्विक चक्रवर्ती (फिल्म- मृगया: द हंट) और शिबोप्रसाद मुखर्जी (फिल्म- आमार बॉस), देव (फिल्म- प्रजातिपति 2, रघु डाकात) बने हुए थे.

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24 अवार्ड शो के बारे में जानें

सितारों से सजी होगी शाम इस मेगा इवेंट में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के तमाम बड़े चेहरे, सुपरस्टार्स, निर्देशक और संगीतकार शिरकत किए. इस साल के नामांकन में देव, सुभाश्री गांगुली, प्रसेनजीत चटर्जी और स्राबंती चटर्जी जैसे दिग्गजों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला. समारोह के दौरान कई शानदार परफॉर्मेंस और दिल जीतने वाले पल देखने को मिले. यह शो न केवल बंगाली सिनेमा की उपलब्धियों को सेलिब्रेट करता है, बल्कि यह उन कलाकारों को भी मंच प्रदान करता है जिन्होंने अपनी प्रतिभा से दर्शकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी है.



अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से