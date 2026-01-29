Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: बंगाल फिल्म इंडस्ट्री का ग्रैंड अवॉर्ड शो आज, जानें घर बैठे कब और कहां देख सकते हैं आप

कोलकाता में 29 जनवरी 2026 को 'Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24' का भव्य आयोजन होगा. मनोरंजन जगत के दिग्गजों से सजी इस शाम का टीवी प्रसारण कब होगा, चलिए हम आपको यहां बताते हैं.

पश्चिम बंगाल और बंगाली सिनेमा प्रेमियों के लिए बड़ी खबर है. बंगाली मनोरंजन जगत के सबसे प्रतिष्ठित और भव्य पुरस्कार समारोह 'Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24' का आयोजन आज यानी 29 जनवरी 2026 को कोलकाता के प्रतिष्ठित होटल 'द वेस्टिन' में होने जा रहा है. कला, संस्कृति और सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाली हस्तियों को सम्मानित करने के लिए कोलकाता का आसमान सितारों की चमक से जगमगाने को तैयार है. यह केवल एक अवार्ड शो नहीं, बल्कि बंगाल की प्रतिभाओं का एक बड़ा उत्सव है. बंगाली फिल्मों में दिलचस्पी रखने वाले इस शो का टीवी प्रसारण कब और कहां देख सकते हैं, चलिए हम आपको आगे बताते हैं..

घर बैठे कब और कहां देखें?

जो लोग इस भव्य समारोह में व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं हो पाएंगे, उनके लिए Zee 24 Ghanta ने विशेष व्यवस्था की है. इस पूरे कार्यक्रम का विशेष प्रसारण 8 फरवरी 2026 को शाम 5:00 बजे से विशेष रूप से Zee 24 Ghanta चैनल पर किया जाएगा.

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24 अवार्ड शो क्या है?

सितारों से सजी होगी शाम इस मेगा इवेंट में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के तमाम बड़े चेहरे, सुपरस्टार्स, निर्देशक और संगीतकार शिरकत करेंगे. इस साल के नामांकन में देव, सुभाश्री गांगुली, प्रसेनजीत चटर्जी और स्राबंती चटर्जी जैसे दिग्गजों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा. समारोह के दौरान कई शानदार परफॉर्मेंस और दिल जीतने वाले पल देखने को मिलेंगे. यह शो न केवल बंगाली सिनेमा की उपलब्धियों को सेलिब्रेट करता है, बल्कि यह उन कलाकारों को भी मंच प्रदान करता है जिन्होंने अपनी प्रतिभा से दर्शकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी है.

