Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: सुभाश्री गांगुली ने जीता सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब, मिमी चक्रवतर्ती संग फंसा था पेंच?

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: कई दिग्गजों को पछाड़ 'देव' बनें नंबर-1, मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड..

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: ग्रैंड अवॉर्ड शो में किसने जीता बेस्ट इन्फ्लुएंसर का खिताब? 10 क्रिएटर्स के बीच थी टक्कर

Alcohol Myths: ठंड में शराब पीने से बढ़ती है शरीर में गर्मी? डॉक्टर ने बताया सच

Numerology: शॉर्टकट नहीं, मेहनत से मिलेगी सफलता! मूलांक 4 वाले गांठ बांध लें ये 5 बातें

'The 50' के लिए 30 कंटेस्टेंट्स के नाम फाइनल! इस बॉलीवुड स्टार की बेटी भी होगी हिस्सा, 1 महल में कैद रह खेलेंगे सितारे

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: सुभाश्री गांगुली ने जीता सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब, मिमी चक्रवतर्ती संग फंसा था पेंच?

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: सुभाश्री गांगुली ने 'जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24' में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता. 48 श्रेणियों में सिनेमा, टीवी और ओटीटी के सितारों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Jan 30, 2026, 01:18 AM IST

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: सुभाश्री गांगुली ने जीता सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब, मिमी चक्रवतर्ती संग फंसा था पेंच?
Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: बंगाली कला और संस्कृति का महाकुंभ 'जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24' सफलतापूर्वक संपन्न हुआ. यह पुरस्कार समारोह बंगाली मनोरंजन जगत में अपनी एक अलग साख रखता है क्योंकि यहाँ केवल सिनेमा ही नहीं, बल्कि टीवी और ओटीटी की दुनिया के सितारों को भी एक ही मंच पर सम्मानित किया जाता है. इस साल कुल 48 श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए, जिसमें दर्शकों की सबसे अधिक उत्सुकता 'बेस्ट एक्ट्रेस' के नाम को लेकर थी.

सुभाश्री गांगुली के सिर सजा जीत का ताज

सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी में इस बार मुकाबला बेहद कड़ा था. इंडस्ट्री की 10 प्रभावशाली अभिनेत्रियों के बीच ट्रॉफी के लिए होड़ मची थी, लेकिन अंततः सुभाश्री गांगुली ने बाजी मार ली. फिल्म 'गृहप्रवेश' में उनके दमदार अभिनय ने जूरी और दर्शकों का दिल जीत लिया.

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24 अवार्ड शो क्या है?

इस मेगा इवेंट में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के तमाम बड़े चेहरे, सुपरस्टार्स, निर्देशक और संगीतकार शिरकत करेंगे. इस साल के नामांकन में देव, सुभाश्री गांगुली, प्रसेनजीत चटर्जी और स्राबंती चटर्जी जैसे दिग्गजों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा. समारोह के दौरान कई शानदार परफॉर्मेंस और दिल जीतने वाले पल देखने को मिलेंगे. यह शो न केवल बंगाली सिनेमा की उपलब्धियों को सेलिब्रेट करता है, बल्कि यह उन कलाकारों को भी मंच प्रदान करता है जिन्होंने अपनी प्रतिभा से दर्शकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी है.

देखें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की नॉमिनेशन लिस्ट

नामांकित अभिनेत्री (Nominee Name)   फिल्म का नाम (Film Name)
सुभाश्री गांगुली- लौहो गौरांगेर नाम रे (Lawho Gouranger Naam Rey)
सुभाश्री गांगुली- गृहप्रवेश (Grihapravesh)
स्राबंती चटर्जी- देवी चौधुरानी (Devi Chowdhurani)
मिमी चक्रवर्ती- रक्तबीज 2 (Raktabeej 2)
कोयल मल्लिक- मितिन: एकती खुनीर संधाने (Mitin: Ekti Khunir Sandhaney)
कोयल मल्लिक- स्वार्थोपर (Sharthopor)
कौशानी मुखर्जी- किल बिल सोसाइटी (Killbill Society)
इधिका पॉल- रघु डकैत (Raghu Dakat)
ऋतुपर्णा सेनगुप्ता- पुरातन (Puratawn)
रुक्मिणी मैत्रा- बिनोदिनी (Binodini)

सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री - फिल्म (Best Supporting Actor - Female - Film)

दीपांविता नाथ- अंको की कोठिन (Onko Ki Kothin)
प्रियंका सरकार- मृगया: द हंट (Mrigaya: The Hunt - 2025)
बिबृति चटर्जी- देवी चौधुरानी (Devi Chowdhurani)
अनुसुइया मजूमदार- रास... हारिये जाओवा बंगालिदेर गल्पो
कौशानी मुखर्जी- रक्तबीज 2 (Raktabeej 2)
सोहिनी सेनगुप्ता- गृहप्रवेश (Grihapravesh)
सोहिनी सरकार- रघु डकैत (Raghu Dakat)
अपराजिता आध्या- प्रजापति 2 (Projatipoti 2)
ईशा साहा-  द एकन – बनारस ए विभीषिका

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

