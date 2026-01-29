FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

SP सांसद के पिता ममलूकुर्रहमान बर्क का बयान, हिमंता बिस्वा सरमा को मुस्लिमों से नफरत है. इसी साजिश में असम में लाखों मुस्लिम के वोट काटे. हिमंता चाहते हैं मुस्लिम देश छोड़ दें. | पंजाब- तरनतारन में बीच सड़क पर गोलीबारी, अंधाधुंध गोलीबारी में एक युवक की मौत, छेड़छाड़ के पुराने विवाद में दो गुटों में गोलीबारी, तरनतारन- CCTV में कैद गोलीबारी की वारदात, पुलिस गोलीबारी के मामले की जांच में जुटी | विस्थापित बंगाली हिंदुओं के पुनर्वास को मंजूरी, यूपी में योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, 99 बंगाली हिंदू परिवारों के पुनर्वास को मंजूरी, मेरठ में झील की जमीन पर रहे हैं 99 परिवार

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: लाइट्स-कैमरा-अवॉर्ड्स! खत्म होने वाला है इंतजार, जल्द उठेगा बेस्ट एक्टर-बेस्ट एक्ट्रेस के नाम से पर्दा..

Cervical Cancer: सर्वाइकल कैंसर को लेकर उम्र से जुड़े मिथक, वो 5 जरूरी बातें जो हर महिला को पता होनी चाहिए

AI, व्यापार समेत इन सुधारों पर बड़ा दांव लगाए सरकार, बजट से पहले पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन की सलाह

'The 50' के लिए 30 कंटेस्टेंट्स के नाम फाइनल! इस बॉलीवुड स्टार की बेटी भी होगी हिस्सा, 1 महल में कैद रह खेलेंगे सितारे

92 साल तक बना रहा बजट का 'ब्रीफकेस', फिर क्यों गायब हो गया?

क्या टूटने वाला है Gaurav Khanna और Aakanksha Chamola का 10 साल पुराना रिश्ता? पत्नी के 'कुर्बानी' वाले पोस्ट ने फैन्स को दिया झटका

एंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: लाइट्स-कैमरा-अवॉर्ड्स! खत्म होने वाला है इंतजार, जल्द उठेगा बेस्ट एक्टर-बेस्ट एक्ट्रेस के नाम से पर्दा

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: कोलकाता के 'द वेस्टिन' में आज 'बिनोदिनी शेरा 24' का भव्य आयोजन हो रहा है. 48 श्रेणियों में अवॉर्ड्स दिए जाएंगे, जिसमें 'बेस्ट एक्टर' के लिए देव और प्रसेनजीत जैसे दिग्गजों में कड़ी टक्कर है.

Pragya Bharti

Updated : Jan 29, 2026, 07:53 PM IST

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: लाइट्स-कैमरा-अवॉर्ड्स! खत्म होने वाला है इंतजार, जल्द उठेगा बेस्ट एक्टर-बेस्ट एक्ट्रेस के नाम से पर्दा
Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: आज 29 जनवरी की शाम बंगाली मनोरंजन जगत के लिए किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं है. चारों ओर जबरदस्त उत्साह है, कैमरे तैयार हैं और कोलकाता की फिजाओं में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है- 'बिनोदिनी शेरा 24'. मनोरंजन का यह सबसे बड़ा मंच सज चुका है और अब बस उस घड़ी का इंतजार है जब इस साल के सर्वश्रेष्ठ कलाकारों के नामों की घोषणा होगी.

क्या है 'जी 24 घंटा बिनोदिनी शेरा 24'?

यह केवल एक पुरस्कार समारोह नहीं है, बल्कि यह बंगाली सिनेमा, ओटीटी और टेलीविजन जगत की प्रतिभा, अटूट मेहनत और लोकप्रियता का एक शानदार उत्सव है. यहाँ उन सितारों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने अपनी अदाकारी से दर्शकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी है.

'द वेस्टिन' बना फिल्मी नगरी

आज कोलकाता का 'द वेस्टिन राजारहाट' किसी जादुई फिल्मी सेट में तब्दील हो चुका है. रेड कार्पेट से लेकर वहां रखे आइकॉनिक रेट्रो विंटेज प्रोजेक्टर मॉडल तक, हर छोटी चीज इस शाम की भव्यता को बढ़ा रही है. समारोह में फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज निर्देशकों से लेकर संगीतकारों और तकनीकी विशेषज्ञों का जमावड़ा लगा है.

इन श्रेणियों पर टिकी हैं सबकी निगाहें

वैसे तो इस अवार्ड शो में कुल 48 श्रेणियां शामिल हैं, लेकिन दर्शकों की सबसे ज्यादा दिलचस्पी निम्नलिखित कैटेगरी में है:
बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस (पॉपुलर एवं क्रिटिक्स)
बेस्ट सपोर्टिंग रोल
पॉपुलर फेस ऑफ द ईयर
सोशल मीडिया पर प्रशंसकों के बीच अपने पसंदीदा सितारों को लेकर जबरदस्त होड़ मची हुई है.

बेस्ट एक्टर की रेस में कौन-कौन?

सर्वश्रेष्ठ अभिनेता – फिल्म (Best Actor – Male – Film)
देव (दीपक अधिकारी)- धूमकेतु (Dhumketu)
जीतू कमल- गृहप्रवेश (Grihapravesh)
प्रसेनजीत चटर्जी- देवी चौधुरानी (Devi Chowdhurani)
शिबोप्रसाद मुखर्जी- आमार बॉस (Aamar Boss)
अबीर चटर्जी- रक्तबीज 2 (Raktabeej 2)
ऋत्विक चक्रवर्ती- मृगया: द हंट (Mrigaya: The Hunt – 2025)
अंजन दत्त- एई रात तोमार आमार
कौशिक गांगुली- शोत्यी बोले शोत्यी किछु नेई
देव- रघु डकैत (Raghu Dakat)
देव- प्रजापति 2 (Projatipoti 2)
अनिर्बान चक्रवर्ती- द एकन- बनारस ए विभीषिका

