YouTube Free Movies: हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देंगी Amrapali Dubey की ये 5 फिल्में, यूट्यूब पर फ्री में लें फैमिली ड्रामा का मजा

Amrapali Dubey Top Bhojpuri Movies: आम्रपाली दुबे की बेहतरीन फिल्में अब यूट्यूब पर बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध हैं. यहां जानिए उन 5 शानदार फिल्मों की लिस्ट, जिनमें कॉमेडी, रोमांस और फैमिली ड्रामे का भरपूर मजा मिलेगा.

Top 5 Free Amrapali Dubey Movies on Youtube: भोजपुरी सिनेमा की सुपरस्टार और अपनी बेहतरीन अदायगी से लाखों दिलों पर राज करने वाली अभिनेत्री आम्रपाली दुबे की फिल्मों का क्रेज हमेशा दर्शकों के सिर चढ़कर बोलता है. उनकी फिल्मों में जबरदस्त मनोरंजन, पारिवारिक रिश्ते, हंसाने वाले कॉमिक सीन्स और इमोशनल ड्रामा का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है. यदि आप भी इस वीकेंड अपनी फैमिली के साथ बिना किसी सब्सक्रिप्शन के कुछ बेहतरीन फिल्में देखना चाहते हैं, तो यूट्यूब पर उनकी ये 5 पॉपुलर फिल्में बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध हैं. आइए जानते हैं इस खास लिस्ट में कौन-कौन सी फिल्में शामिल हैं.

चतुर बहुरिया (Chatur Bahuriya)

जॉनर: कॉमेडी और पारिवारिक ड्रामा

आम्रपाली दुबे की यह फिल्म यूट्यूब पर फ्री में देखने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है. इस मूवी में एक तरफ जहाँ हंसाने वाले फनी सीन्स हैं, वहीं दूसरी तरफ मजबूत पारिवारिक रिश्ते और ड्रामा भी देखने को मिलता है. फिल्म में उनके साथ श्वेता वर्मा, रंभा साहनी और अयाज खान जैसे जाने-माने कलाकार मुख्य भूमिकाओं में नजर आते हैं. इसके मजेदार सीन्स सोशल मीडिया पर भी अक्सर छाए रहते हैं.

सास बहू यमराज (Saas Bahu Yamraj)

जॉनर: कॉमेडी और सास-बहू ड्रामा

अनूठे नाम वाली इस फिल्म में आम्रपाली दुबे एक अलग ही अंदाज में नजर आती हैं. सास-बहू के खट्टे-मीठे रिश्तों और घरेलू नोकझोंक पर आधारित इस फिल्म को आप यूट्यूब के साथ-साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी एन्जॉय कर सकते हैं. फिल्म में उनके साथ विक्रांत मैसी और समर्थ चतुर्वेदी जैसे बेहतरीन कलाकार लीड रोल में हैं, जिनकी केमिस्ट्री दर्शकों को खूब पसंद आती है.

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बहू का संघर्ष (Bahu Ka Sangharsh)

जॉनर: फैमिली ड्रामा और कॉमेडी

इस फिल्म की कहानी एक बहू के जीवन में आने वाले उतार-चढ़ाव और संघर्ष के इर्द-गिर्द घूमती है. आम्रपाली दुबे ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई है, जबकि उनके साथ मनु कृष्णा भी लीड रोल में हैं. फिल्म में उनके अभिनय को दर्शकों ने काफी सराहा है. यह एक परफेक्ट पारिवारिक मूवी है जिसे आप अपने घर के बड़ों और बच्चों के साथ आराम से देख सकते हैं.

बीबी का गुलाम (Biwi Ka Ghulam)

जॉनर: रोमांटिक कॉमेडी

भोजपुरी सिनेमा की सबसे चर्चित और सुपरहिट फिल्मों की लिस्ट में शुमार इस मूवी में आम्रपाली दुबे के साथ लोकप्रिय अभिनेता खेसारी लाल यादव लीड रोल में नजर आए हैं. फिल्म में रोमांस और कॉमेडी का ऐसा जबरदस्त तड़का लगाया गया है कि दर्शक शुरू से अंत तक बंधे रहते हैं. यह फिल्म आम्रपाली के करियर की सबसे कामयाब फिल्मों में गिनी जाती है, जो यूट्यूब पर फ्री में उपलब्ध है.

मेहनत की रोटी (Mehanat Ki Roti)

जॉनर: एक्शन और फैमिली ड्रामा

इस दमदार फिल्म में आम्रपाली दुबे के साथ सुपरस्टार दिनेश लाल यादव (निरहुआ) मुख्य भूमिका में हैं. रिलीज के बाद से ही इस फिल्म ने सोशल मीडिया और दर्शकों के दिलों पर अपनी खास जगह बनाई है. अगर आप एक फ्रेश और शानदार कहानी की तलाश में हैं, तो अपनी बिंज-वॉच लिस्ट में इस फिल्म को जरूर शामिल करें. इसे भी आप बिना किसी शुल्क के सीधे यूट्यूब पर देख सकते हैं.