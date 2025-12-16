Year Ender 2025: कोई गुपचुप, तो किसी ने की ग्रैंड वेडिंग.. इस साल चर्चा में रहीं इन सेलिब्रिटी की शादियां

CELEBRITIES WEDDING IN 2025: इस साल अरमान मलिक, हिना खान, सामंथा रुथ प्रभु और रफ्तार सहित कई सेलेब्स ने गुपचुप या धूमधाम से शादी की. इन हाई-प्रोफाइल सेलिब्रिटी वेडिंग्स ने पूरे साल खूब सुर्खियां बटोरीं.

CELEBRITIES WEDDING IN 2025: साल 2025 को मनोरंजन जगत में कई यादगार लम्हों के लिए याद किया जाएगा, खासकर सेलिब्रिटी शादियों के लिए. इस साल कई लोकप्रिय सितारों ने अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत की. कुछ ने पारंपरिक रीति-रिवाजों से भव्य समारोह में शादी रचाई, तो कुछ ने निजी समारोह में अपने करीबियों के बीच गुपचुप सात फेरे लिए. आइए, नजर डालते हैं 2025 की उन प्रमुख शादियों पर जो खूब चर्चा में रहीं...

अरमान मलिक और आशना श्रॉफ

मशहूर गायक अरमान मलिक ने 2 जनवरी, 2025 को अपनी लंबे समय की प्रेमिका और प्रभावशाली व्यक्ति आशना श्रॉफ के साथ महाबलेश्वर में शादी की. उनकी सगाई अगस्त 2023 में हुई थी और इस शादी को संगीतकार और अरमान के बड़े भाई, अमाल मलिक ने संपन्न कराया था.

दर्शन रावल और धरल सुरेलिया

लोकप्रिय भारतीय गायक दर्शन रावल 18 जनवरी, 2025 को अपनी सबसे अच्छी दोस्त धरल सुरेलिया के साथ विवाह बंधन में बंध गए. यह एक निजी समारोह था जिसमें केवल करीबी परिवार और दोस्त शामिल हुए थे.

रफ्तार और मनराज जवंदा

रैपर रफ्तार ने भी इस साल 31 जनवरी को फैशन स्टाइलिस्ट मनराज जवंदा से केरल के तिरुवनंतपुरम में शादी की. यह विवाह दो संस्कृतियों का एक सुंदर मिश्रण था, जिसमें पहले पारंपरिक दक्षिण भारतीय और फिर गुरुद्वारे में सिख आनंद कारज समारोह हुआ.

प्रतीक बब्बर और प्रिया बनर्जी

एक्टर प्रतीक बब्बर ने वेलेंटाइन डे, 14 फरवरी को अपनी प्रेमिका प्रिया बनर्जी से शादी करके इस दिन को और खास बना दिया. यह शादी बांद्रा में प्रतीक की दिवंगत मां स्मिता पाटिल के घर पर एक निजी समारोह में हुई.

प्राजक्ता कोली और वृषांक खनाल

डिजिटल कंटेंट क्रिएटर से एक्ट्रेस बनीं प्राजक्ता कोली ने 25 फरवरी को अपने 13 साल पुराने बॉयफ्रेंड, वकील वृषांक खनाल से शादी की. महाराष्ट्र के कर्जत में हुई इस निजी शादी के लिए उन्होंने भारतीय और नेपाली दोनों परंपराओं को दर्शाने वाला कस्टम-मेड आउटफिट पहना था.

हिना खान और रॉकी जायसवाल

टीवी और फिल्म एक्ट्रेस हिना खान ने 4 जून को अपने फैंस को हैरान करते हुए मुंबई स्थित अपने घर पर अपने लॉन्ग-टाइम बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल से गुपचुप शादी की. इस खास मौके पर उन्होंने मनीष मल्होत्रा की डिज़ाइन की हुई साड़ी पहनी थी, जिस पर उनका नाम कढ़ा हुआ था.

अखिल अक्किनेनी और जैनब रवदजी

साउथ सुपरस्टार नागार्जुन के छोटे बेटे, एक्टर अखिल अक्किनेनी ने 6 जून को हैदराबाद में बिजनेसमैन जैनब से एक निजी समारोह में शादी की. उनकी सादगीपूर्ण शादी में चिरंजीवी, राम चरण, नानी, यश और महेश बाबू सहित कई इंडस्ट्री के नामचीन हस्तियां शामिल हुईं.

अविका गौर और मिलिंद चंदवानी

'बालिका वधू' फेम एक्ट्रेस अविका गौर और मिलिंद चंदवानी ने 30 सितंबर को अपने रियलिटी शो 'पति, पत्नी और पंगा' के सेट पर एक भव्य समारोह में शादी की. यह जोड़ा कई सालों से एक-दूसरे को डेट कर रहा था.

सामंथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरू

एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरू की शादी फैंस के लिए एक सरप्राइज थी. इस जोड़े ने 1 दिसंबर को कोयंबटूर के ईशा योग सेंटर में 'भूत शुद्धि विवाह' के रीति-रिवाजों से एक निजी शादी समारोह में सात फेरे लिए.

