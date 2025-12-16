FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद नीतीश ने दो विभागों का प्रभार बांटा, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को सड़क निर्माण और दिलीप जायसवाल को नगर विकास की जिम्मेदारी | J&K- श्रीनगर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कुख्यात ड्रग तस्कर की 1 करोड़ की संपत्ति जब्त | अनुराग ठाकुर का ऐलान, 2036 के ओलंपिक गेम्स की मेजबानी के दावा पेश करेगा भारत

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rashifal 17 December 2025: वृश्चिक और मकर वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

वृश्चिक और मकर वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

कौन हैं भारतीय शिक्षक सुधांशु शेखर? जो 10 लाख डॉलर के ग्लोबल टीचर प्राइज के लिए हुए नॉमिनेट

कौन हैं भारतीय शिक्षक सुधांशु शेखर? जो 10 लाख डॉलर के ग्लोबल टीचर प्राइज के लिए हुए नॉमिनेट

कौन हैं प्रशांत वीर जिन्हें CSK ने 14 करोड़ में खरीदा, बने IPL के इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर

कौन हैं प्रशांत वीर जिन्हें CSK ने 14 करोड़ में खरीदा, बने IPL के इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Auqib Nabi IPL 2026 Auction: कौन हैं आकिब नबी डार, जिन पर पैसों की हुई बारिश, DC ने इतने करोड़ में खरीदा

Auqib Nabi IPL 2026 Auction: कौन हैं आकिब नबी डार, जिन पर पैसों की हुई बारिश, DC ने इतने करोड़ में खरीदा

IPL ऑक्शन में बिकने वाले 8 सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी, प्रशांत-कार्तिक ने रचा इतिहास

IPL ऑक्शन में बिकने वाले 8 सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी, प्रशांत-कार्तिक ने रचा इतिहास

IPL ऑक्शन में बिकने वाले 5 सबसे महंगे तेज गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय नाम शामिल

IPL ऑक्शन में बिकने वाले 5 सबसे महंगे तेज गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय नाम शामिल

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

Year Ender 2025: कोई गुपचुप, तो किसी ने की ग्रैंड वेडिंग.. इस साल चर्चा में रहीं इन सेलिब्रिटी की शादियां

CELEBRITIES WEDDING IN 2025: इस साल अरमान मलिक, हिना खान, सामंथा रुथ प्रभु और रफ्तार सहित कई सेलेब्स ने गुपचुप या धूमधाम से शादी की. इन हाई-प्रोफाइल सेलिब्रिटी वेडिंग्स ने पूरे साल खूब सुर्खियां बटोरीं.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Dec 16, 2025, 04:50 PM IST

Year Ender 2025: कोई गुपचुप, तो किसी ने की ग्रैंड वेडिंग.. इस साल चर्चा में रहीं इन सेलिब्रिटी की शादियां
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

CELEBRITIES WEDDING IN 2025: साल 2025 को मनोरंजन जगत में कई यादगार लम्हों के लिए याद किया जाएगा, खासकर सेलिब्रिटी शादियों के लिए. इस साल कई लोकप्रिय सितारों ने अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत की. कुछ ने पारंपरिक रीति-रिवाजों से भव्य समारोह में शादी रचाई, तो कुछ ने निजी समारोह में अपने करीबियों के बीच गुपचुप सात फेरे लिए. आइए, नजर डालते हैं 2025 की उन प्रमुख शादियों पर जो खूब चर्चा में रहीं...

अरमान मलिक और आशना श्रॉफ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ARMAAN MALIK (@armaanmalik)

मशहूर गायक अरमान मलिक ने 2 जनवरी, 2025 को अपनी लंबे समय की प्रेमिका और प्रभावशाली व्यक्ति आशना श्रॉफ के साथ महाबलेश्वर में शादी की. उनकी सगाई अगस्त 2023 में हुई थी और इस शादी को संगीतकार और अरमान के बड़े भाई, अमाल मलिक ने संपन्न कराया था.

दर्शन रावल और धरल सुरेलिया 

लोकप्रिय भारतीय गायक दर्शन रावल 18 जनवरी, 2025 को अपनी सबसे अच्छी दोस्त धरल सुरेलिया के साथ विवाह बंधन में बंध गए. यह एक निजी समारोह था जिसमें केवल करीबी परिवार और दोस्त शामिल हुए थे.

रफ्तार और मनराज जवंदा 

रैपर रफ्तार ने भी इस साल 31 जनवरी को फैशन स्टाइलिस्ट मनराज जवंदा से केरल के तिरुवनंतपुरम में शादी की. यह विवाह दो संस्कृतियों का एक सुंदर मिश्रण था, जिसमें पहले पारंपरिक दक्षिण भारतीय और फिर गुरुद्वारे में सिख आनंद कारज समारोह हुआ.

प्रतीक बब्बर और प्रिया बनर्जी 

एक्टर प्रतीक बब्बर ने वेलेंटाइन डे, 14 फरवरी को अपनी प्रेमिका प्रिया बनर्जी से शादी करके इस दिन को और खास बना दिया. यह शादी बांद्रा में प्रतीक की दिवंगत मां स्मिता पाटिल के घर पर एक निजी समारोह में हुई.

प्राजक्ता कोली और वृषांक खनाल 

डिजिटल कंटेंट क्रिएटर से एक्ट्रेस बनीं प्राजक्ता कोली ने 25 फरवरी को अपने 13 साल पुराने बॉयफ्रेंड, वकील वृषांक खनाल से शादी की. महाराष्ट्र के कर्जत में हुई इस निजी शादी के लिए उन्होंने भारतीय और नेपाली दोनों परंपराओं को दर्शाने वाला कस्टम-मेड आउटफिट पहना था.

हिना खान और रॉकी जायसवाल 

टीवी और फिल्म एक्ट्रेस हिना खान ने 4 जून को अपने फैंस को हैरान करते हुए मुंबई स्थित अपने घर पर अपने लॉन्ग-टाइम बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल से गुपचुप शादी की. इस खास मौके पर उन्होंने मनीष मल्होत्रा की डिज़ाइन की हुई साड़ी पहनी थी, जिस पर उनका नाम कढ़ा हुआ था.

अखिल अक्किनेनी और जैनब रवदजी

साउथ सुपरस्टार नागार्जुन के छोटे बेटे, एक्टर अखिल अक्किनेनी ने 6 जून को हैदराबाद में बिजनेसमैन जैनब से एक निजी समारोह में शादी की. उनकी सादगीपूर्ण शादी में चिरंजीवी, राम चरण, नानी, यश और महेश बाबू सहित कई इंडस्ट्री के नामचीन हस्तियां शामिल हुईं.

अविका गौर और मिलिंद चंदवानी 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Avika Gor (@avikagor)

'बालिका वधू' फेम एक्ट्रेस अविका गौर और मिलिंद चंदवानी ने 30 सितंबर को अपने रियलिटी शो 'पति, पत्नी और पंगा' के सेट पर एक भव्य समारोह में शादी की. यह जोड़ा कई सालों से एक-दूसरे को डेट कर रहा था.

सामंथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरू 

एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरू की शादी फैंस के लिए एक सरप्राइज थी. इस जोड़े ने 1 दिसंबर को कोयंबटूर के ईशा योग सेंटर में 'भूत शुद्धि विवाह' के रीति-रिवाजों से एक निजी शादी समारोह में सात फेरे लिए.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Auqib Nabi IPL 2026 Auction: कौन हैं आकिब नबी डार, जिन पर पैसों की हुई बारिश, DC ने इतने करोड़ में खरीदा
Auqib Nabi IPL 2026 Auction: कौन हैं आकिब नबी डार, जिन पर पैसों की हुई बारिश, DC ने इतने करोड़ में खरीदा
IPL ऑक्शन में बिकने वाले 8 सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी, प्रशांत-कार्तिक ने रचा इतिहास
IPL ऑक्शन में बिकने वाले 8 सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी, प्रशांत-कार्तिक ने रचा इतिहास
IPL ऑक्शन में बिकने वाले 5 सबसे महंगे तेज गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय नाम शामिल
IPL ऑक्शन में बिकने वाले 5 सबसे महंगे तेज गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय नाम शामिल
इंजीनियरिंग की किस ब्रांच को King of Engineering कहा जाता है, वजह जानकर समझ जाएंगे क्यों है राजा
इंजीनियरिंग की किस ब्रांच को King of Engineering कहा जाता है, वजह जानकर समझ जाएंगे क्यों है राजा
Year End Sale: फोन-लैपटॉप से लेकर MacBook तक पर बंपर छूट, इस प्लेटफॉर्म पर लग गई है साल की आखिरी सेल
Year End Sale: फोन-लैपटॉप से लेकर MacBook तक पर बंपर छूट, इस प्लेटफॉर्म पर लग गई है साल की आखिरी सेल
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology : इन 3 तारीखों पर जन्मे दामाद की सास-ससुर संग होती है बेटे जैसी बॉन्डिंग, ससुराल वालों को देते हैं ये लड़के किंग ट्रीटमेंट
इन 3 तारीखों पर जन्मे दामाद की सास-ससुर संग होती है बेटे जैसी बॉन्डिंग, ससुराल वालों को देते हैं ये लड़के किंग ट्रीटमेंट
2026 में ग्रहों के राजा सूर्य के गोचर से इन राशियों के जातकों का शुरू होगा गोल्डन टाइम, हर काम में मिलेगी सफलता
2026 में ग्रहों के राजा सूर्य के गोचर से इन राशियों के जातकों का शुरू होगा गोल्डन टाइम, हर काम में मिलेगी सफलता
Numerology: समझ से परे, मूडी होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दोस्त बनाने और घूमने-फिरने में होते हैं माहिर 
Numerology: समझ से परे, मूडी होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दोस्त बनाने और घूमने-फिरने में होते हैं माहिर
Mulank 7 Horoscope 2026: मूलांक 7 के लिए कैसा होगा 2026? नए साल में पैसा-हेल्थ से लेकर करियर-नौकरी और प्यार तक का हाल यहां पढ़ें
मूलांक 7 के लिए कैसा होगा 2026? नए साल में पैसा-हेल्थ से लेकर करियर-नौकरी और प्यार तक का हाल यहां पढ़ें
Bad Habits Effects: 2026 से पहले ही बदल लें अपनी ये बुरी आदतें, नहीं तो कर्ज और गरीबी का करना पड़ सकता है सामना
2026 से पहले ही बदल लें अपनी ये बुरी आदतें, नहीं तो कर्ज और गरीबी का करना पड़ सकता है सामना
MORE
Advertisement