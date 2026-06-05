World Environment Day 2026: शाहरुख से माधुरी-जैकलीन तक, पर्यावरण बचाने में अहम भूमिका निभा रहें बॉलीवुड के ये 7 सितारे

Bollywood Celebrities Who are Saving Environment: विश्व पर्यावरण दिवस पर बॉलीवुड के सितारे शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित और अन्य सेलिब्रिटी इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाकर कार्बन उत्सर्जन कम करने और एक सुरक्षित 'ग्रीन फ्यूचर' की दिशा में प्रेरणादायक मिसाल पेश कर रहे हैं.

आज के दौर में जब ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण एक वैश्विक चुनौती बन चुके हैं, 'विश्व पर्यावरण दिवस' हमें प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी याद दिलाता है. पर्यावरण के अनुकूल जीवनशैली अब केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि जरूरत बन गई है. इस दिशा में बॉलीवुड के कई बड़े कलाकार जागरूकता फैला रहे हैं. साथ ही, स्वयं इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाकर एक सकारात्मक बदलाव की शुरुआत कर रहे हैं.

शाहरुख खान

भारत मोबिलिटी एक्सपो 2023 में हुंडई आयोनिक 5 को पेश कर शाहरुख ने स्वच्छ परिवहन की दिशा में एक बड़ा संदेश दिया है.

रितेश देशमुख और जेनेलिया

इस जोड़ी ने बीएमडब्ल्यू iX अपनाकर यह सिद्ध किया है कि लग्जरी और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल एक साथ संभव है.

माधुरी दीक्षित

टाटा नेक्सन ईवी के चुनाव के माध्यम से माधुरी ने भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम को नया प्रोत्साहन दिया है.

दीया मिर्जा

पर्यावरण की मुखर समर्थक दीया ने बीएमडब्ल्यू iX के जरिए ग्रीन लाइफस्टाइल को अपनाकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है.

जैकलीन फर्नांडिस

बीएमडब्ल्यू i7 अपनाकर जैकलीन ने यह दिखाया है कि आधुनिक तकनीक और पर्यावरण के प्रति सावधानी का संतुलन कैसे बनाया जाए.

सुनील शेट्टी

एमजी कॉमेट ईवी के साथ सुनील शेट्टी ने संदेश दिया कि पर्यावरण बचाने की शुरुआत छोटे और सही प्रयासों से होती है.

कुणाल खेमू

कुणाल खेमू ने मर्सिडीज-बेंज जी-क्लास इलेक्ट्रिक को चुनकर आधुनिक प्रदर्शन के साथ पर्यावरणीय जिम्मेदारी का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया है.

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