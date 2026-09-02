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क्या आदित्य धर की अगली फिल्म में होंगे यश? टॉक्सिक को मिला धुरंधर का साथ

साउथ के सुपरस्टार यश की फिल्म ‘टॉक्सिक’ की आलोचना के बीच निर्देशक आदित्य धर के समर्थन ने सनसनी मचा दी है. क्या इन दोनों दिग्गजों के बीच किसी आगामी बड़े प्रोजेक्ट पर बात चल रही है? पूरी खबर विस्तार से जानें.

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Pragya Bharti

Updated : Sep 02, 2026, 09:34 AM IST

क्या आदित्य धर की अगली फिल्म में होंगे यश? टॉक्सिक को मिला धुरंधर का साथ

Image Credit: AI

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सिनेमा जगत में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जब किसी बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट को बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक सराहना या समर्थन नहीं मिलता, तो फिल्म इंडस्ट्री के दूसरे लोग दूरी बना लेते हैं. हालांकि, हर बार ऐसा नहीं होता. हाल ही में साउथ सिनेमा के मेगास्टार यश की फिल्म ‘टॉक्सिक’ के साथ कुछ ऐसा ही वाकया सामने आया है, जहां आलोचनाओं के बीच एक प्रतिष्ठित निर्देशक का साथ मिलने से पूरा परिदृश्य ही बदल गया है. इस एक कदम ने सोशल मीडिया पर तो तहलका मचाया ही. साथ में, सिनेप्रेमियों के बीच यह कयास भी शुरू हो गए हैं कि क्या आने वाले दिनों में कोई बहुत बड़ा सहयोग देखने को मिल सकता है. 

फिल्म ‘टॉक्सिक’ का बॉक्स ऑफिस और आलोचनाओं का सफर

गीतू मोहनदास के निर्देशन में सिनेमाघरों में उतरी फिल्म ‘टॉक्सिक’ में यश के साथ-साथ हुमा कुरैशी, कियारा आडवाणी, नयनतारा और तारा सुतारिया जैसे कई दिग्गज कलाकार मुख्य भूमिकाओं में नजर आए. फिल्म को लेकर दर्शकों और क्रिटिक्स की तरफ से मिली-जुली और कुछ मामलों में आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं. इसके बावजूद, सुपरस्टार यश की तगड़ी फैन फॉलोइंग और स्टार पावर का असर साफ दिखा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर टिकी रही और भारत में अपने प्रदर्शन के दम पर 227 करोड़ रुपये से अधिक का नेट कलेक्शन पार कर लिया.

आदित्य धर का एक पोस्ट और इंटरनेट पर मचा बवाल

जब फिल्म को लेकर चारों तरफ नकारात्मक चर्चाओं का दौर चल रहा था और बॉलीवुड के तमाम बड़े फिल्ममेकर इस विषय पर पूरी तरह चुप्पी साधे हुए थे, तब ‘धुरंधर’ के निर्देशक आदित्य धर ने खुलकर सामने आए. उन्होंने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म ‘टॉक्सिक’ से अभिनेता यश का एक दमदार और आकर्षक पोस्टर साझा किया.
खास बात यह रही कि उन्होंने इसके साथ कोई लंबा-चौड़ा स्पष्टीकरण नहीं दिया. बल्कि वे बेहद सधे हुए अंदाज में सिर्फ ‘यश’ लिखा और साथ में एक लाल दिल वाला इमोजी जोड़ दिया. उनका यह संक्षिप्त और सधा हुआ जेस्चर देखते ही देखते सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया और माइक्रोब्लॉगिंग साइट एक्स पर ट्रेंड करने लगा.

फैंस क्यों कर रहे हैं इस कदम की तारीफ?

सोशल मीडिया यूजर्स और यश के चाहने वाले आदित्य धर की इस दरियादिली और पेशेवर भाईचारे की जमकर सराहना कर रहे हैं. फैंस का मानना है कि जब किसी फिल्म का वक्त कठिन चल रहा हो और हर तरफ से आलोचनाएं आ रही हों, तब एक स्थापित निर्देशक द्वारा दूसरे कलाकार के विजन और उसकी मेहनत का सार्वजनिक रूप से सम्मान करना इंडस्ट्री में एक मिसाल खड़ा करता है. लोगों का कहना है कि यह एक सच्चे फिल्ममेकर की पहचान है, जो सिर्फ कला और मेहनत के पीछे छिपी भावना को समझता है.

क्या यश और आदित्य धर जल्द दिखेंगे एक साथ?

इस एक छोटी सी इंस्टाग्राम स्टोरी के आते ही फैंस के बीच अटकलों और कयासों का बाजार गर्म हो गया है. सोशल मीडिया पर तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि क्या बहुत जल्द यश और आदित्य धर किसी मेगा-बजट और मास-एक्शन प्रोजेक्ट के लिए हाथ मिलाने जा रहे हैं? हालांकि, आपको बता दें कि दोनों पक्षों की तरफ से इस तरह के किसी भी कोलैबोरेशन की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. निर्देशक के इस एक छोटे से इशारे ने सिनेप्रेमियों के उत्साह को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है. यदि भविष्य में ये दोनों दिग्गज किसी प्रोजेक्ट के लिए साथ आते हैं, तो यह बॉक्स ऑफिस पर किसी बड़े धमाके से कम नहीं साबित होगा.

 

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