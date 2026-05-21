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जब यादें साथ छोड़ने लगें, तब रिश्ते कैसे बनते हैं सहारा?  जानिए क्यों देखनी चाहिए आपको फिल्म ‘September 21’

रिश्ते सिर्फ साथ रहने से नहीं, यादों को संभालने से भी मजबूत होते हैं. फिल्म ‘सितंबर 21’ अल्जाइमर जैसी संवेदनशील समस्या के जरिए परिवार, प्यार और भावनात्मक पहलू की गहरी कहानी दिखाती है. करेन क्षिति सुवर्णा की यह फिल्म दिल और दिमाग दोनों पर असर छोड़ने वाली है.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : May 21, 2026, 03:44 PM IST

जब यादें साथ छोड़ने लगें, तब रिश्ते कैसे बनते हैं सहारा?  जानिए क्यों देखनी चाहिए आपको फिल्म ‘September 21’

September 21

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फिल्म:  September 21 
ऐक्टर: प्रियंका उपेंद्र, प्रवीन सिंह सिसोदिया, ज़रीना वहाब, अमित बहल, रिकी रुद्र
श्रेणी: भावनात्मक ड्रामा
डायरेक्टर : करेन क्षिति सुवर्णा
Duration : 2 Hrs 4 Min
रेटिंग-⭐️⭐️⭐️⭐️ (4/5)
 
“कुछ रिश्ते वक्त के साथ कमजोर नहीं होते, बस उन्हें संभालने की जिम्मेदारी बढ़ जाती है.” ‘September 21’ इसी एहसास को बेहद संवेदनशीलता के साथ पर्दे पर उतारती है. Karen Kshiti Suvarna की यह फिल्म तेज़ घटनाओं या भारी संवादों से नहीं, बल्कि अपने शांत और वास्तविक पलों से दर्शकों को प्रभावित करती है. Alzheimer’s जैसी गंभीर समस्या को फिल्म ने बहुत संतुलित और मानवीय दृष्टिकोण से दिखाया है, जो इसे भावनात्मक रूप से बेहद मजबूत बनाता है.

क्या है ‘September 21’ की कहानी

फिल्म की कहानी एक ऐसे परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां बदलती यादें रिश्तों की परीक्षा लेने लगती हैं. धीरे-धीरे हर किरदार भावनात्मक दबाव और असहायता से गुजरता है, लेकिन साथ ही प्रेम और अपनापन भी कहानी में बना रहता है. फिल्म का लेखन बहुत सहज है और इसकी सादगी ही इसे प्रभावशाली बनाती है. कई दृश्य बिना ज्यादा शब्दों के भी दर्शकों के दिल तक पहुंच जाते हैं.

प्रियंका उपेंद्र ने बेहद प्रभावशाली अभिनय किया है. उन्होंने अपने किरदार की भावनाओं को बहुत सहजता और सच्चाई के साथ निभाया है. प्रवीन सिंह सिसोदिया भी अपने अभिनय से कहानी को मजबूती देते हैं और उनका भावनात्मक संघर्ष काफी वास्तविक लगता है. ज़रीना वहाब अपनी शांत मौजूदगी से हर दृश्य को गहराई देती हैं. अमित बहल और रिकी रुद्र भी अपने किरदारों में पूरी तरह फिट नजर आते हैं.

निर्देशन ऐसा की फिल्म घर-घर की कहानी सी लगती है

करेन क्षिति सुवर्णा ने फिल्म को बहुत परिपक्वता के साथ निर्देशित किया है. उन्होंने कहानी को जरूरत से ज्यादा नाटकीय बनाने के बजाय उसकी भावनात्मक सच्चाई पर ध्यान दिया है. फिल्म में खामोशी, ठहराव और छोटे-छोटे भावनात्मक पल बहुत असरदार बनकर सामने आते हैं. यही वजह है कि फिल्म कहीं भी बनावटी महसूस नहीं होती.

संगीत और तकनीकी पक्ष

फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर बेहद सधा हुआ है और हर दृश्य के भाव को खूबसूरती से उभारता है. सिनेमेटोग्राफी कहानी के मूड के साथ पूरी तरह मेल खाती है और कई दृश्य काफी खूबसूरत लगते हैं. हालांकि फिल्म का pace कुछ जगहों पर धीमा महसूस होता है, लेकिन उसका भावनात्मक प्रभाव दर्शकों को जोड़े रखता है.

क्यों देखें?

अगर आप ऐसी फिल्में देखना पसंद करते हैं जो रिश्तों की गहराई और इंसानी भावनाओं को वास्तविक तरीके से दिखाती हैं, तो ‘September 21’ आपके लिए एक बेहतरीन अनुभव हो सकती है. यह फिल्म आपको सोचने और महसूस करने पर मजबूर करती है.

‘September 21’ एक संवेदनशील, सधी हुई और भावनात्मक रूप से मजबूत फिल्म है, जो अपने शानदार अभिनय और ईमानदार कहानी के कारण अलग पहचान बनाती है. यह फिल्म धीरे-धीरे असर छोड़ती है और अंत तक दिल से जुड़ी रहती है.

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