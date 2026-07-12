'पांड्या स्टोर' एक्टर रोहित चंदेल गिरफ्तार: क्यों लगा 16 साल की लड़की से छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप? जानिए पूरा मामला

'पांड्या स्टोर' फेम एक्टर रोहित चंदेल को नाबालिग से छेड़छाड़ और मारपीट के आरोप में मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया. उन पर POCSO एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ.

Rohit Chandel Arrested: टेलीविजन जगत से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. 'पांड्या स्टोर' और 'काशीबाई बाजीराव बल्लाल' जैसे लोकप्रिय शो में काम कर चुके अभिनेता रोहित चंदेल को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. उन पर एक 16 साल की नाबालिग लड़की को परेशान करने, उसका पीछा करने और उसके साथ मारपीट करने का गंभीर आरोप लगा है.

रोहित चंदेल की गिरफ्तारी क्यों हुई?

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 29 वर्षीय अभिनेता रोहित चंदेल को पंत नगर पुलिस ने शुक्रवार, 10 जुलाई को उनके दहिसर स्थित आवास से गिरफ्तार किया. एफआईआर (FIR) के अनुसार, आरोपी ने नाबालिग लड़की की इच्छा के विरुद्ध उसे लगातार परेशान किया और बार-बार फोन किए.

घटना 5 जुलाई की बताई जा रही है, जब अभिनेता ने कथित तौर पर लड़की को उसकी हाउसिंग सोसाइटी के पास रोककर उसका पीछा किया, उसके साथ बहस की, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और मारपीट की.

किन धाराओं में दर्ज हुआ केस?

पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एक्टर के खिलाफ 'प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज' (POCSO) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. इसके अलावा, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 78 (पीछा करना) और 115(2) (जान-बूझकर चोट पहुंचाना) के तहत भी कार्रवाई की गई है. गिरफ्तारी के बाद उन्हें स्पेशल POCSO कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है.

एक्टर की ओर से क्या प्रतिक्रिया मिली?

पुलिस अधिकारी के अनुसार, मामले की जांच अभी जारी है. फिलहाल, रोहित चंदेल या उनकी टीम की ओर से इन गंभीर आरोपों पर कोई सार्वजनिक बयान या प्रतिक्रिया नहीं दी गई है.

रोहित चंदेल का करियर

रोहित चंदेल छोटे पर्दे का एक जाना-माना नाम हैं. 'पांड्या स्टोर' में 'धवल मकवाना' और 'काशीबाई बाजीराव बल्लाल' में 'बाजीराव' की भूमिका निभाकर उन्होंने काफी लोकप्रियता बटोरी थी. उन्हें हाल ही में टीवी शो 'सैराब' में भी देखा गया था. इस गिरफ्तारी के बाद से उनके फैंस और टीवी इंडस्ट्री में काफी हैरानी है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से