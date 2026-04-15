Asha Bhosle की अंतिम विदाई में क्यों शामिल नहीं हो पाए थे शाहरुख और सलमान खान? अब सामने आया कारण

आशा भोसले के अंतिम संस्कार में शाहरुख खान और सलमान खान दोनों ही शामिल नहीं हो सके. इसके पीछे क्या वजह थी, अब सामने आ गई है, चलिए हम आपको बताते हैं.

सुरों की मल्लिका आशा भोसले का 12 अप्रैल 2026 को 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया. 13 अप्रैल को मुंबई के शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया. संगीत, फिल्म और राजनीति जगत की तमाम बड़ी हस्तियां उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचीं, लेकिन फैंस ने गौर किया कि शाहरुख खान और सलमान खान इस दौरान कहीं नजर नहीं आए.

शाहरुख-सलमान खान क्यों नहीं दे पाएं आशा ताई को आखिरी विदाई?

एक रिपोर्ट के अनुसार, आशा भोसले के निधन के समय शाहरुख और सलमान दोनों ही मुंबई में मौजूद थे. उनकी अनुपस्थिति का मुख्य कारण सुरक्षा संबंधी चिंताएं बताई जा रही हैं. आशा ताई के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ने वाली भारी भीड़ और कई हाई-प्रोफाइल हस्तियों की मौजूदगी के कारण सुरक्षा व्यवस्था को संभालना एक बड़ी चुनौती थी. ऐसे में सुपरस्टार्स की मौजूदगी से भीड़ बेकाबू हो सकती थी, जिसे देखते हुए उन्होंने अंतिम संस्कार में न जाने का कठिन फैसला लिया.

सोशल मीडिया पर दी भावुक श्रद्धांजलि

भले ही दोनों खान सुपरस्टार्स व्यक्तिगत रूप से वहां नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपना दुख व्यक्त किया. सलमान खान ने आशा जी की तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि भारतीय संगीत उद्योग के लिए यह एक अपूरणीय क्षति है और उनकी आवाज सदियों तक प्रेरित करती रहेगी. वहीं, शाहरुख खान ने आशा ताई के साथ अपनी एक पुरानी फोटो शेयर करते हुए उन्हें भारतीय सिनेमा की आधारशिला बताया और उनके आशीर्वाद को याद किया.

बेटे ने की थी कम भीड़ जुटाने की अपील

आशा भोसले के बेटे आनंद भोसले ने भी मां के निधन के बाद मीडिया से अपील की थी कि अंतिम संस्कार के दौरान ज्यादा भीड़ इकट्ठा न हो, ताकि स्थिति को सुव्यवस्थित रखा जा सके.

आशा भोसले का निधन मल्टिपल ऑर्गन फेलियर की वजह से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में हुआ था. उनके जाने से संगीत के एक सुनहरे युग का अंत हो गया है, जिसकी कमी फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा खलेगी.

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