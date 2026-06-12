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370 रुपये की बिरयानी के बाद क्यों वायरल हो रही डॉ. सेजल पवार? प्रणीत मोरे के पुराने शोज पर 'जंग जारी'

Why Sejal Pawar is Trending: स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे के शो में मेडिकल शवों पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद डॉ. सेजल पवार विवादों में हैं. जानें क्या है पूरा मामला, FIR और अस्पताल की कार्रवाई की अपडेट.

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Pragya Bharti

Updated : Jun 12, 2026, 05:15 PM IST

370 रुपये की बिरयानी के बाद क्यों वायरल हो रही डॉ. सेजल पवार? प्रणीत मोरे के पुराने शोज पर 'जंग जारी'

Image Credit: Social media, AI

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सोशल मीडिया पर इन दिनों स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे का शो और उसमें शामिल हुईं डॉ. सेजल पवार का वीडियो चर्चा का केंद्र बना हुआ है. '370 रुपये की बिरयानी' वाले विवाद के बाद, अब प्रणीत मोरे के शो से जुड़ी एक और क्लिप ने इंटरनेट पर हड़कंप मचा दिया है. इस वीडियो में मुंबई की डॉ. सेजल पवार द्वारा मेडिकल रिसर्च के लिए दान किए गए शवों पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी ने न केवल मेडिकल जगत, बल्कि आम जनता को भी झकझोर कर रख दिया है.

डॉ. सेजल पवार क्यों हो रही ट्रोल?

कॉमेडियन प्रणीत मोरे के शो में ऑडियंस के तौर पर बैठीं डॉ. सेजल पवार ने एक ऐसा बयान दिया, जिसे लेकर अब चौतरफा आलोचना हो रही है. वीडियो में उन्होंने मेडिकल कॉलेज के दिनों को याद करते हुए बताया कि कैसे पढ़ाई के दौरान वे और उनके साथी शवों के प्राइवेट पार्ट्स को लेकर भद्दे मजाक करते थे. यह बयान इतनी संवेदनहीनता के साथ दिया गया कि देखते ही देखते सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ नाराजगी का सैलाब उमड़ पड़ा.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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KEM अस्पताल ने दिए जांच के आदेश

मामले की गंभीरता को देखते हुए मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल (KEM) अस्पताल प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है. अस्पताल ने डॉ. सेजल पवार के इस वायरल बयान पर तुरंत संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं. प्रशासन ने एक कमेटी गठित की है जिसे जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं. इतना ही नहीं, महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने भी इस मामले में डॉ. सेजल के खिलाफ FIR दर्ज कर कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है.

ये भी पढ़ें- हिमांशु कौन हैं, जिनकी 370 रुपये की बिरयानी ने छीन ली नौकरी? जानिए प्रणित के शो में ऐसा क्या हुआ था

मेडिकल कम्युनिटी में गहरा आक्रोश

डॉ. सेजल पवार के इस बयान ने पूरे मेडिकल प्रोफेशन की गरिमा पर सवाल खड़ा कर दिया है. 'महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स' (MARD) और अन्य मेडिकल संगठनों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. डॉक्टरों का मानना है कि मेडिकल क्षेत्र एक अत्यंत सम्मानजनक और पवित्र पेशा है, जहां 'डेड बॉडीज' को 'गुरु' के समान माना जाता है. ऐसे में, उनके अंगों का मजाक उड़ाना न केवल अनैतिक है, बल्कि इससे मरीजों का डॉक्टरों पर से विश्वास भी कम होता है.

कौन हैं डॉ. सेजल पवार?

डॉ. सेजल पवार मुंबई की रहने वाली एक चिकित्सक हैं और साथ ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रूप में भी सक्रिय हैं. वह प्रणीत मोरे के कॉमेडी शो में एक दर्शक के तौर पर शामिल हुई थीं. वहां उन्होंने जिस तरह से हंसते हुए संवेदनशील मेडिकल रिसर्च के बारे में बेतुकी बातें साझा कीं, उसे लेकर लोग हैरान हैं. उनकी यही संवेदनहीनता अब उनके करियर के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है.

भारी ट्रोलिंग के बाद सेजल पवार ने मांगी माफी

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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चारों ओर से हो रही आलोचना और कानूनी कार्रवाई के दबाव के बीच, डॉ. सेजल पवार ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से एक सार्वजनिक माफीनामा साझा किया है. उन्होंने हाथ जोड़कर अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा- "हाल ही में वायरल हुए वीडियो क्लिप को देखने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है. मैंने जिस विषय पर बात की, वह बेहद संवेदनशील था और मेरी टिप्पणियों ने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है. मैं अपनी इस गलती की पूरी जिम्मेदारी लेती हूं और आगे से ऐसी किसी भी चीज को दोहराने से बचूंगी."

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