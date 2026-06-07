FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
क्यों 18 दिग्गज एक्टर्स के होते हुए भी फ्लॉप हुई Shah Rukh Khan की यह फिल्म? जानें 1993 के उस प्रोजेक्ट का पूरा किस्सा

क्यों 18 दिग्गज एक्टर्स के होते हुए भी फ्लॉप हुई Shah Rukh Khan की यह फिल्म? जानें 1993 के उस प्रोजेक्ट का पूरा किस्सा

चीन को झटका? बालेन शाह के मंत्री ने कैलाश मानसरोवर पर जो कहा, उससे तिलमिला उठेगा ड्रैगन!

चीन को झटका? बालेन शाह के मंत्री ने कैलाश मानसरोवर पर जो कहा, उससे तिलमिला उठेगा ड्रैगन!

दुनिया के ये 6 फूड आइटम हीरे से भी ज्यादा हैं महंगे, करोड़पति भी सोच-समझकर करते हैं इनकी खरीदारी

दुनिया के ये 6 फूड आइटम हीरे से भी ज्यादा हैं महंगे, करोड़पति भी सोच-समझकर करते हैं इनकी खरीदारी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
ये हैं भारत के 5 सबसे खतरनाक रेलवे रूट, सफर के दौरान थम जाती हैं सांसें!

ये हैं भारत के 5 सबसे खतरनाक रेलवे रूट, सफर के दौरान थम जाती हैं सांसें!

Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले ओपनर्स, लिस्ट में इस भारतीय खिलाड़ी का दबदबा

Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले ओपनर्स, लिस्ट में इस भारतीय खिलाड़ी का दबदबा

Tests में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले भारतीय कप्तान, विराट कोहली की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री

Tests में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले भारतीय कप्तान, विराट कोहली की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

क्यों 18 दिग्गज एक्टर्स के होते हुए भी फ्लॉप हुई Shah Rukh Khan की यह फिल्म? जानें 1993 के उस प्रोजेक्ट का पूरा किस्सा

1993 में आई वो फिल्म जिसमें 18 बड़े सितारे थे, फिर भी यह सुपर फ्लॉप रही थी. जबकि इस मूवी में, शाहरुख खान के अलावा जैकी श्रॉफ से परेश रावल तक कई दिग्गज कलाकार भी मौजूद थे.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Jun 07, 2026, 02:24 PM IST

क्यों 18 दिग्गज एक्टर्स के होते हुए भी फ्लॉप हुई Shah Rukh Khan की यह फिल्म? जानें 1993 के उस प्रोजेक्ट का पूरा किस्सा

Image Credit Social media

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

बॉलीवुड में अक्सर बड़ी स्टारकास्ट सफलता की गारंटी मानी जाती है, लेकिन कई बार नामी सितारे भी फिल्म को डूबने से नहीं बचा पाते. साल 1993 में आई फिल्म एक फिल्म इसका बड़ा उदाहरण है. राकेश रोशन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में शाहरुख खान, जैकी श्रॉफ, नगमा और परेश रावल जैसे 18 बड़े कलाकार शामिल थे, बावजूद इसके यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों का दिल जीतने में नाकाम रही थी.

क्यों फ्लॉप हुई यह फिल्म?

करीब 3 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म अपनी लागत भी वसूल नहीं कर सकी और 2 करोड़ रुपये से भी कम की कमाई के साथ फ्लॉप साबित हुई. हालांकि, फिल्म के किरदार आज भी दर्शकों को याद हैं, लेकिन यह बड़ी स्टारकास्ट के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर अपना जादू नहीं चला पाई.

शाहरुख खान क्यों छोड़ना चाहते थे प्रोजेक्ट?

फिल्म से जुड़ा सबसे चर्चित किस्सा शाहरुख खान से जुड़ा है. किंग खान ने इस फिल्म को केवल इसलिए साइन किया था क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि इसमें अमिताभ बच्चन भी नजर आएंगे. जब उन्हें पता चला कि अमिताभ बच्चन फिल्म का हिस्सा नहीं हैं, तो उन्होंने निर्देशक राकेश रोशन से फिल्म छोड़ने की इच्छा जाहिर की. राकेश रोशन ने उन्हें निर्णय लेने की पूरी आज़ादी दी, जिसके बाद शाहरुख ने प्रोफेशनल प्रतिबद्धता दिखाते हुए फिल्म को पूरा करने का फैसला किया.

कास्टिंग में हुए थे कई बदलाव

'किंग अंकल' को लेकर कास्टिंग के भी कई रोचक पहलू रहे. लीड रोल के लिए जैकी श्रॉफ का सुझाव अमिताभ बच्चन ने ही दिया था. वहीं, शाहरुख खान और नगमा के किरदारों के लिए पहले गोविंदा और नीलम को लेने पर विचार किया गया था. तमाम बड़े नामों के जुड़ने के बावजूद, दर्शकों को यह फिल्म उस समय खास प्रभावित नहीं कर सकी. आज भी 'किंग अंकल' अपने दिलचस्प किस्सों के लिए बॉलीवुड गलियारों में चर्चा का विषय बनी रहती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ये हैं भारत के 5 सबसे खतरनाक रेलवे रूट, सफर के दौरान थम जाती हैं सांसें!
ये हैं भारत के 5 सबसे खतरनाक रेलवे रूट, सफर के दौरान थम जाती हैं सांसें!
Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले ओपनर्स, लिस्ट में इस भारतीय खिलाड़ी का दबदबा
Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले ओपनर्स, लिस्ट में इस भारतीय खिलाड़ी का दबदबा
Tests में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले भारतीय कप्तान, विराट कोहली की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
Tests में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले भारतीय कप्तान, विराट कोहली की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
गुब्बारे बेचने का शुरू किया था बिजनेस, आज बना दिया 53,000 करोड़ का साम्राज्य; विराट कोहली से है गेहरा नाता
गुब्बारे बेचने का शुरू किया था बिजनेस, आज बना दिया 53,000 करोड़ का साम्राज्य; विराट कोहली से है गेहरा नाता
Aadhaar Authentication: कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा आपका आधार कार्ड? घर बैठे ऐसे तुरंत करें चेक
Aadhaar Authentication: कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा आपका आधार कार्ड? घर बैठे ऐसे तुरंत करें चेक
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement