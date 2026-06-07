क्यों 18 दिग्गज एक्टर्स के होते हुए भी फ्लॉप हुई Shah Rukh Khan की यह फिल्म? जानें 1993 के उस प्रोजेक्ट का पूरा किस्सा

1993 में आई वो फिल्म जिसमें 18 बड़े सितारे थे, फिर भी यह सुपर फ्लॉप रही थी. जबकि इस मूवी में, शाहरुख खान के अलावा जैकी श्रॉफ से परेश रावल तक कई दिग्गज कलाकार भी मौजूद थे.

बॉलीवुड में अक्सर बड़ी स्टारकास्ट सफलता की गारंटी मानी जाती है, लेकिन कई बार नामी सितारे भी फिल्म को डूबने से नहीं बचा पाते. साल 1993 में आई फिल्म एक फिल्म इसका बड़ा उदाहरण है. राकेश रोशन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में शाहरुख खान, जैकी श्रॉफ, नगमा और परेश रावल जैसे 18 बड़े कलाकार शामिल थे, बावजूद इसके यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों का दिल जीतने में नाकाम रही थी.

क्यों फ्लॉप हुई यह फिल्म?

करीब 3 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म अपनी लागत भी वसूल नहीं कर सकी और 2 करोड़ रुपये से भी कम की कमाई के साथ फ्लॉप साबित हुई. हालांकि, फिल्म के किरदार आज भी दर्शकों को याद हैं, लेकिन यह बड़ी स्टारकास्ट के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर अपना जादू नहीं चला पाई.

शाहरुख खान क्यों छोड़ना चाहते थे प्रोजेक्ट?

फिल्म से जुड़ा सबसे चर्चित किस्सा शाहरुख खान से जुड़ा है. किंग खान ने इस फिल्म को केवल इसलिए साइन किया था क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि इसमें अमिताभ बच्चन भी नजर आएंगे. जब उन्हें पता चला कि अमिताभ बच्चन फिल्म का हिस्सा नहीं हैं, तो उन्होंने निर्देशक राकेश रोशन से फिल्म छोड़ने की इच्छा जाहिर की. राकेश रोशन ने उन्हें निर्णय लेने की पूरी आज़ादी दी, जिसके बाद शाहरुख ने प्रोफेशनल प्रतिबद्धता दिखाते हुए फिल्म को पूरा करने का फैसला किया.

कास्टिंग में हुए थे कई बदलाव

'किंग अंकल' को लेकर कास्टिंग के भी कई रोचक पहलू रहे. लीड रोल के लिए जैकी श्रॉफ का सुझाव अमिताभ बच्चन ने ही दिया था. वहीं, शाहरुख खान और नगमा के किरदारों के लिए पहले गोविंदा और नीलम को लेने पर विचार किया गया था. तमाम बड़े नामों के जुड़ने के बावजूद, दर्शकों को यह फिल्म उस समय खास प्रभावित नहीं कर सकी. आज भी 'किंग अंकल' अपने दिलचस्प किस्सों के लिए बॉलीवुड गलियारों में चर्चा का विषय बनी रहती है.

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