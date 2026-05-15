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500 करोड़ की मालकिन, हत्या की साजिश और भागता हुआ आरोपी! क्यों OTT पर छा रही है ‘विमल खन्ना’?

अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जिनमें हर एपिसोड के बाद दिमाग नई थ्योरी बनाने लगे, तो ‘विमल खन्ना’ आपके वीकेंड की नई पसंद बन सकती है. अपराध, धोखा, रहस्य और मनोवैज्ञानिक तनाव से भरी यह वेब सीरीज दर्शकों को शुरुआत से आखिर तक बांधे रखने की कोशिश करती है.

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ऋतु सिंह

Updated : May 15, 2026, 09:50 PM IST

500 करोड़ की मालकिन, हत्या की साजिश और भागता हुआ आरोपी! क्यों OTT पर छा रही है ‘विमल खन्ना’?

Vimal Khanna

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वेब सीरीज: विमल खन्ना
रेटिंग: 3.5/5
प्लेटफॉर्म: Amazon MX Player
मुख्य कलाकार: ईशा तलवार, अक्षय आनंद, सोनल सिंह, नीलू
निर्देशक: अभिनव
आधारित: सुरेंदर मोहन पाठक के उपन्यास ‘मौत का खेल’ पर

अमेज़न एमएक्स प्लेयर स्ट्रीम हो रही यह सीरीज मशहूर लेखक सुरेंद्र मोहन पाठक के चर्चित उपन्यास ‘मौत का खेल’ से प्रेरित है. यही वजह है कि कहानी में पुराने दौर के क्लासिक क्राइम नॉवेल वाला सस्पेंस भी महसूस होता है और आधुनिक OTT थ्रिलर की तेज रफ्तार भी.

सीरीज की सबसे मजबूत कड़ी इसकी कहानी है. कथानक एक ऐसे इंसान के इर्द-गिर्द घूमता है जिसे अपने ही भाई की हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है. अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश में वह मुंबई पहुंचता है और वहीं उसकी जिंदगी एक नए जाल में फंसती चली जाती है.

उसे 500 करोड़ की मालकिन अमृता दास के यहां नौकरी मिलती है, लेकिन यह नौकरी उसके लिए सुरक्षा नहीं, बल्कि नए खतरे लेकर आती है. जिस घर में वह छिपकर रह रहा होता है, वहीं हत्या की एक और साजिश पल रही होती है. यहीं से कहानी सिर्फ क्राइम थ्रिलर नहीं रहती, बल्कि भरोसे और धोखे के बीच फंसे इंसान की मानसिक लड़ाई बन जाती है.

दर्शकों के लिए यह एंगल इसलिए भी खास बन जाता है क्योंकि आम जिंदगी में भी लोग अक्सर परिस्थितियों के कारण गलत समझ लिए जाते हैं. यही भावनात्मक जुड़ाव सीरीज को सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री से आगे ले जाता है.

सुरेंद्र मोहन पाठक की दुनिया को OTT पर मिला नया रूप

भारतीय क्राइम फिक्शन की दुनिया में Surender Mohan Pathak का नाम लंबे समय से लोकप्रिय रहा है. उनकी कहानियों की सबसे बड़ी ताकत हमेशा से उनकी सस्पेंस बिल्डिंग और आम आदमी के भीतर छिपे डर को सामने लाना रही है.

‘विमल खन्ना’ में उसी एहसास को डिजिटल स्क्रीन पर उतारने की कोशिश दिखाई देती है. सीरीज की रफ्तार कई जगह दर्शकों को लगातार अंदाजा लगाने पर मजबूर करती है कि असली अपराधी कौन है और अगला शिकार कौन बनने वाला है. यही वजह है कि यह शो उन दर्शकों को ज्यादा पसंद आ सकता है जो तेज एक्शन से ज्यादा कहानी की परतें खोलने वाले थ्रिलर देखना पसंद करते हैं.

तकनीकी स्तर पर दिखती है बड़े पैमाने की मेहनत

इस प्रोजेक्ट को मजबूत बनाने में पीयूष दिनेश गुप्ता और उनके प्रोडक्शन हाउस के नाम में क्या रखा है की भूमिका साफ नजर आती है. नामित क्रिएटिव प्रोड्यूसर वे साकेत चौधरी के साथ मिलकर कहानी की दुनिया को विस्तार देने की कोशिश की है.

निर्देशक अभिनव ने मुंबई को सिर्फ लोकेशन की तरह नहीं, बल्कि कहानी के किरदार की तरह इस्तेमाल किया है. संकरी गलियों, आलीशान बंगलों और शहर की बेचैनी को कैमरे में जिस तरह कैद किया गया है, वह सीरीज के तनावपूर्ण माहौल को और मजबूत बनाता है.

साउंडट्रैक और प्रोडक्शन डिजाइन भी कहानी के मूड को सपोर्ट करते हैं. कई दृश्य ऐसे हैं जहां बैकग्राउंड म्यूजिक बिना ज्यादा शोर किए तनाव पैदा करता है. यही चीज इसे सामान्य टीवी थ्रिलर से थोड़ा अलग बनाती है.

अभिनय दमदार, लेकिन कुछ किरदार और बेहतर हो सकते थे

मुख्य अभिनेता ने विमल के डर, बेचैनी और अंदरूनी संघर्ष को अच्छी तरह निभाया है. वहीं ईशा तलवार ने अमृता दास के किरदार में प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई है. अक्षय आनंद, सोनल सिंह और नीलू जैसे कलाकारों ने भी अपने अनुभव का असर स्क्रीन पर छोड़ा है.

हालांकि, कुछ छोटे रोल निभाने वाले कलाकारों का अभिनय थोड़ा और प्रभावशाली हो सकता था. कुछ दृश्यों में भावनात्मक गहराई पूरी तरह महसूस नहीं होती. इसके बावजूद मुख्य कहानी और प्रमुख कलाकारों की पकड़ दर्शकों को जोड़े रखती है.

क्या यह सीरीज देखनी चाहिए?

अगर आप ऐसी वेब सीरीज ढूंढ रहे हैं जिसमें हर एपिसोड के साथ रहस्य गहराता जाए, तो ‘विमल खन्ना’ एक अच्छा विकल्प साबित हो सकती है. यह सिर्फ क्राइम की कहानी नहीं, बल्कि उस डर की कहानी भी है जिसमें एक इंसान अपनी पहचान और सच्चाई बचाने की कोशिश करता है.

आज जब ओटीटी पर तेज शोर और सिर्फ हिंसा पर आधारित कंटेंट की भरमार है, तब यह सीरीज कहानी और सस्पेंस के दम पर अपनी जगह बनाने की कोशिश करती दिखाई देती है. यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी बनती है.

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