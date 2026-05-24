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83 की उम्र में भी क्यों बेमिसाल हैं अमिताभ बच्चन? जानें बॉलीवुड के शहंशाह के वो 7 रिकॉर्ड जो आज तक कोई तोड़ नहीं पाया

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83 की उम्र में भी क्यों बेमिसाल हैं अमिताभ बच्चन? जानें बॉलीवुड के शहंशाह के वो 7 रिकॉर्ड जो आज तक कोई तोड़ नहीं पाया

Big B World Records List: बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के नाम एक या दो नहीं बल्कि सात ऐसे रिकॉर्ड दर्ज हैं, जिन्हें आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है. हालांकि, बहुत से लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं.

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ऋतु सिंह

Updated : May 24, 2026, 02:43 PM IST

83 की उम्र में भी क्यों बेमिसाल हैं अमिताभ बच्चन? जानें बॉलीवुड के शहंशाह के वो 7 रिकॉर्ड जो आज तक कोई तोड़ नहीं पाया

Amitabh Bachchan

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क्या कोई एक कलाकार पूरे फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास पर इतना गहरा असर डाल सकता है कि उसके रिकॉर्ड दशकों तक अटूट रहें? अमिताभ बच्चन की कहानी सिर्फ स्टारडम की नहीं, बल्कि निरंतरता, मेहनत और बहुआयामी प्रतिभा की भी कहानी है. 83 साल की उम्र में भी जब कई कलाकार रिटायर हो जाते हैं, तब भी वह लगातार काम कर रहे हैं और नए कीर्तिमान जोड़ रहे हैं. यही वजह है कि उनके नाम ऐसे कई रिकॉर्ड दर्ज हैं जो आज तक कोई भी नहीं तोड़ पाया.

अमिताभ बच्चन की लोकप्रियता सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं

भारतीय सिनेमा के दिग्गज अमिताभ बच्चन को सिर्फ एक अभिनेता कहना उनकी उपलब्धियों को छोटा करना होगा. नका करियर 200 से ज्यादा फिल्मों तक फैला हुआ है और उन्होंने हर पीढ़ी के दर्शकों के बीच अपनी पहचान बनाई है. आज के समय में जब एक्टर्स का करियर जल्दी बदलता है, ऐसे में उनका लगातार सक्रिय रहना अपने आप में एक प्रेरणा है.

पिता-पुत्र की जोड़ी वाला अनोखा रिकॉर्ड

फिल्म 'पा' में अमिताभ बच्चन और उनके बेटे ने साथ काम किया, जिससे एक अनोखा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना. यह भारतीय सिनेमा में पिता और पुत्र के एक साथ प्रमुख भूमिकाओं में आने का दुर्लभ उदाहरण है. यह रिकॉर्ड दर्शकों के लिए इसलिए खास है क्योंकि यह सिर्फ फिल्म नहीं, बल्कि परिवार और अभिनय की अनोखी साझेदारी को दिखाता है.

अलग-अलग किरदारों में अद्वितीय प्रदर्शन

फिल्म 'महान' में उन्होंने एक साथ कई भूमिकाएं निभाकर यह साबित किया कि अभिनय की सीमाएं केवल कल्पना तक सीमित हैं. यह रिकॉर्ड आज भी उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है. दर्शकों के लिए यह सीख है कि एक ही व्यक्ति अलग-अलग परिस्थितियों में कितने अलग अंदाज में ढल सकता है.

सम्मान और पुरस्कारों की लंबी सूची

अपने करियर में अमिताभ बच्चन को 40 से अधिक बार फिल्मफेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया और उन्होंने कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते. यह उपलब्धि उन्हें भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सबसे सम्मानित कलाकारों में से एक बनाती है. यह दर्शकों के लिए इस बात का संकेत है कि लगातार मेहनत और गुणवत्ता लंबे समय में पहचान दिलाती है.

वैश्विक पहचान और ऐतिहासिक सम्मान

अमिताभ बच्चन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली, जिसमें वैश्विक सर्वे और प्रतिष्ठित सम्मान शामिल हैं. वे पहले एशियाई अभिनेता बने जिनकी मोम की प्रतिमा लंदन के मैडम तुसाद संग्रहालय में लगाई गई. यह उपलब्धि भारतीय सिनेमा की वैश्विक पहुंच को भी दर्शाती है.

अनोखी प्रतिभाएं जो उन्हें अलग बनाती हैं
उनकी सबसे खास बातों में से एक यह है कि वे दोनों हाथों से लिख सकते हैं. इसके अलावा उन्होंने विभिन्न मंचों पर अपनी गायन प्रतिभा भी दिखाई है, जिससे उनकी बहुआयामी छवि और मजबूत होती है.

यह दर्शकों के लिए इस बात का उदाहरण है कि प्रतिभा केवल अभिनय तक सीमित नहीं होती.अमिताभ बच्चन के ये रिकॉर्ड सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे करियर की कहानी हैं जिसने समय, उम्र और सीमाओं को पीछे छोड़ दिया है. उनकी यात्रा यह साबित करती है कि सच्ची मेहनत और निरंतरता किसी भी क्षेत्र में असंभव को संभव बना सकती है.
 

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