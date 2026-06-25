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इस वजह से शाहरुख खान से दूर होना चाहती थीं गौरी, जानें क्यों तलाक के मूड में थीं 'किंग खान' की पत्नी?

जानें क्यों गौरी खान एक समय शाहरुख खान से अलग होना चाहती थीं? शाहरुख की ओवर-पजेसिव आदत और गौरी का कड़ा फैसला हर कपल के लिए एक महत्वपूर्ण सीख देता है.

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Pragya Bharti

Updated : Jun 25, 2026, 12:17 PM IST

इस वजह से शाहरुख खान से दूर होना चाहती थीं गौरी, जानें क्यों तलाक के मूड में थीं 'किंग खान' की पत्नी?

Image credit: AI

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बॉलीवुड के 'आइडल कपल्स' की सूची में शाहरुख खान और गौरी खान का नाम हमेशा शीर्ष पर रहता है. उनके प्यार ने न केवल सामाजिक और धार्मिक बंधनों को तोड़ा, बल्कि एक-दूसरे की सफलता का आधार भी बने. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि इनके रिश्ते में एक ऐसा दौर भी आया था, जब गौरी खान ने शाहरुख की एक आदत से तंग आकर उनसे रिश्ता तोड़ लेने का फैसला कर लिया था?

क्यों शाहरुख खान से अलग होना चाहती थीं गौरी?

शाहरुख खान पहली नजर में ही गौरी को दिल दे बैठे थे. उन्हें जीवनसाथी बनाने की चाहत में शाहरुख ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इसी गहरे प्यार के साथ उनमें 'ओवर-पजेसिवनेस' घर कर गया था. शाहरुख को गौरी का बाल खुले रखना या अन्य लोगों से बात करना तक पसंद नहीं आता था. वे हर बात पर गौरी को टोकने लगे थे, जिससे उनके बर्ताव में एक प्रकार का कंट्रोल साफ दिखने लगा था.

गौरी का कड़ा फैसला

शुरुआत में गौरी ने इस व्यवहार को सहन करने का प्रयास किया, लेकिन जैसे-जैसे शाहरुख का नियंत्रण बढ़ता गया, गौरी की नाराजगी भी बढ़ती गई. इस घुटन भरे माहौल से बाहर निकलने के लिए उन्होंने रिश्ता खत्म करने का फैसला लिया और दिल्ली छोड़कर मुंबई आ गईं. जब शाहरुख को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो वे गौरी को मनाने के लिए मुंबई पहुंचे. अक्सा बीच पर हुई उस भावुक मुलाकात में उन्होंने अपनी गलतियों को सुधारा और वहीं उन्होंने शादी करने का निर्णय लिया.

क्यों सही था गौरी का यह कदम?

रिलेशनशिप में पार्टनर का पजेसिव होना सामान्य माना जा सकता है, लेकिन जब यह व्यवहार नियंत्रण में बदलने लगे, तो रिश्ता टॉक्सिक होने लगता है. ऐसे रिश्तों में प्यार की जगह डर ले लेता है, जो व्यक्ति की मानसिक और भावनात्मक स्थिति को प्रभावित करता है.
गौरी खान का उस समय अलग होने का फैसला यह सिखाता है कि आत्म-सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है. यदि आपका साथी आपकी स्वतंत्रता को सीमित करने लगे, तो उस पर खुलकर बात करना जरूरी है. यदि स्थिति न सुधरे, तो समय रहते रिश्ता खत्म कर लेना ही सबसे बेहतर विकल्प होता है, क्योंकि एक हेल्दी रिलेशनशिप वही है जहाँ दोनों को अपनी मर्जी से जीने की पूरी आजादी हो.

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