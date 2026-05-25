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कैटरीना-अक्षय कुमार से सनी देओल तक: क्यों बदले थे ये बॉलीवुड स्टार अपना नाम? जानिए फिल्म इंडस्ट्री का है ये अनसुना फॉर्मूला

बॉलीवुड के कई फेसम स्टार्स का नाम जिसे आप जानते हैं असल में वो रियल नेम नहीं है उनका. असल में असली नाम बनाम स्क्रीन नाम पीछे उनके सुपरस्टार्स बनने का फॉर्मूला छिपा होता है.

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ऋतु सिंह

Updated : May 25, 2026, 11:07 AM IST

कैटरीना-अक्षय कुमार से सनी देओल तक: क्यों बदले थे ये बॉलीवुड स्टार अपना नाम? जानिए फिल्म इंडस्ट्री का है ये अनसुना फॉर्मूला

The Truth Behind the Scenes: Do You Know the Real Names of These Stars? (Photo Social Media)

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हम जिन सितारों को बड़े पर्दे पर एक नाम से जानते हैं, उनकी असली पहचान अक्सर कुछ और होती है. दिलचस्प बात यह है कि बॉलीवुड और साउथ सिनेमा में कई सुपरस्टार्स ने अपने नाम इसलिए बदले ताकि उनका स्क्रीन इमेज ज्यादा प्रभावशाली, सरल या यादगार बन सके. लेकिन इन असली नामों के पीछे भी एक स्ट्रगल, पहचान और करियर की दिलचस्प कहानी छिपी होती है, जो आम दर्शक कम ही जानते हैं.

आज जब सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटी की हर चीज वायरल हो जाती है, तब उनके असली नाम जानने की जिज्ञासा और भी बढ़ जाती है. यही वजह है कि यह टॉपिक सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि स्टारडम और पर्सनल ब्रांडिंग की दुनिया को भी समझने का एक रोचक तरीका बन जाता है.

इन स्टार्स के नाम बदलने के पीछे छिपी असली कहानी

फिल्म इंडस्ट्री में नाम सिर्फ पहचान नहीं होता, बल्कि एक ब्रांड होता है. कई सितारों को ऐसा नाम दिया गया जो आसान हो, ग्लैमरस लगे या दर्शकों के बीच जल्दी लोकप्रिय हो जाए. यही कारण है कि कई बड़े कलाकारों ने अपने करियर की शुरुआत में ही स्क्रीन नेम अपनाया.

अक्षय कुमार का असली नाम राजीव हरि ओम भाटिया है. शुरुआती करियर में उन्हें ऐसा नाम दिया गया जो एक्शन हीरो की छवि से मेल खा सके और लोगों को आसानी से याद रहे. इसी तरह रजनीकांत का असली नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है, जिन्हें यह नाम फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री के दौरान उनके गुरु के. बालाचंदर ने दिया था, और यही नाम आज उनकी पहचान बन गया है.

ग्लैमर और पहचान के लिए बदले थे इन स्टार्स ने अपने असली नाम

कई कलाकारों के नाम इसलिए बदले गए ताकि उनका ग्लैमर और अपील बढ़ सके. कैटरीना कैफ का मूल नाम कैटरीना टरकोटी बताया जाता है.  कैटरीना कैफ का नाम उनके शुरुआती मॉडलिंग करियर में अलग था, जिसे इंडस्ट्री में आने के बाद बदला गया ताकि वह अधिक सरल और पैन-इंडिया पहचान बना सके.

सनी देओल का असली नाम अजय सिंह देओल है, लेकिन फिल्मी दुनिया में उनकी एक्शन छवि के हिसाब से सनी नाम ज्यादा फिट बैठा. इसी तरह तब्बू का पूरा नाम तबस्सुम फातिमा हाशमी है, जिसे छोटा और आकर्षक बनाकर तब्बू रखा गया.

ब्रांडिंग का असर और करियर पर प्रभाव इन स्टार ने बदले आपने नाम

नाम बदलने का असर सिर्फ पहचान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह स्टार की पब्लिक इमेज और करियर ग्राफ को भी प्रभावित करता है. जॉन अब्राहम का असली नाम फरहान अब्राहम था, लेकिन उन्होंने ऐसा नाम चुना जो इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए भी आसान हो सके.

मल्लिका शेरावत का असली नाम रीमा लांबा है, जिसे उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एक बोल्ड और यूनिक पहचान बनाने के लिए बदला. यह बदलाव उनके करियर की दिशा तय करने में अहम साबित हुआ.

क्यों दिलचस्प है यह कहानी

यह सिर्फ नाम बदलने की कहानी नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि मनोरंजन की दुनिया में पहचान कैसे बनाई और बदली जाती है. आम लोग अक्सर अपने करियर में ब्रांडिंग और पहचान को लेकर संघर्ष करते हैं, और सितारों की यह कहानी उन्हें यह समझने में मदद करती है कि सही नाम और सही पहचान भी सफलता में भूमिका निभा सकती है. इसके अलावा, यह टॉपिक दर्शकों के लिए एक इमोशनल क्योरिसिटी भी पैदा करता है, क्योंकि वे अपने पसंदीदा सितारों को एक नए नजरिए से देखने लगते हैं.

असली नामों के पीछे छिपी असली दुनिया

बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री के ये उदाहरण बताते हैं कि ग्लैमर की दुनिया जितनी चमकदार दिखती है, उतनी ही रणनीतिक भी होती है. यहां हर चीज, यहां तक कि नाम भी, एक सोच-समझकर लिया गया फैसला होता है जो करियर की दिशा बदल सकता है.

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