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Divyanka-Vivek On Parenting: 'हमें परफेक्ट पैरेंट्स नहीं बनना', आखिर कपल ने क्यों कही ये बात?

टीवी स्टार दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया माता-पिता! जुड़वां बेटों की परवरिश पर खुलकर बोले कपल, कहा- 'हमें परफेक्ट नहीं, बच्चों के लिए बस 'प्रेजेंट' पेरेंट्स बनना है.'

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Pragya Bharti

Updated : Jun 28, 2026, 09:41 AM IST

Divyanka-Vivek On Parenting: 'हमें परफेक्ट पैरेंट्स नहीं बनना', आखिर कपल ने क्यों कही ये बात?

Image Credit: AI

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टीवी जगत के सबसे पसंदीदा और लोकप्रिय कपल, दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया इन दिनों अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दौर से गुजर रहे हैं. शादी के 10 साल बाद, 23 मई को दिव्यांका ने जुड़वां बेटों को जन्म दिया. नए माता-पिता बने यह कपल इस समय पूरी तरह से अपने बच्चों की परवरिश में व्यस्त है, और इसी बीच उन्होंने पैरेंटिंग को लेकर एक ऐसा नजरिया साझा किया है, जो हर नए माता-पिता को प्रेरणा देगा.

'परफेक्ट नहीं, प्रेजेंट पेरेंट्स' बनने का मंत्र

दिव्यांका और विवेक का मानना है कि आज के दौर में माता-पिता अक्सर 'परफेक्ट पैरेंट' बनने के दबाव में रहते हैं, लेकिन उनका मकसद कुछ और है. कपल ने कहा, "हम परफेक्ट माता-पिता नहीं, बल्कि 'प्रेजेंट' (उपस्थित) माता-पिता बनना चाहते हैं." उनके मुताबिक, बच्चों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उनके पेरेंट्स हर काम में कितने परफेक्ट हैं, बल्कि उन्हें इस बात से सबसे ज्यादा खुशी मिलती है कि उनके माता-पिता हर पल उनके साथ हैं, उन्हें सुन रहे हैं और भावनात्मक रूप से उनका साथ दे रहे हैं.

जुड़वां बच्चों के अलग स्वभाव का अनुभव

दिव्यांका ने अपने जुड़वां बेटों के बारे में बात करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि दोनों एक जैसे होंगे, लेकिन वे जन्म से ही बिल्कुल अलग हैं. उन्होंने बताया, "दोनों के रिएक्शन देने और प्यार जताने का अंदाज अलग है. हम हर दिन उनकी अलग पर्सनैलिटी को समझ रहे हैं. पैरेंटिंग का मतलब सिर्फ पालन-पोषण नहीं, बल्कि उन्हें जानना भी है."

घर में आया सकारात्मक बदलाव

जुड़वां बच्चों के आने से घर में हलचल बढ़ने के बजाय एक अजीब सा सुकून आ गया है. दिव्यांका के अनुसार, "हमारे घर में पहले से ज्यादा शांति है. हम अपना समय बेहतर तरीके से मैनेज कर रहे हैं. अब हमारे हर फैसले के केंद्र में हमारे बेटे होते हैं."

विवेक दहिया का दिव्यांका के लिए सम्मान

इस सफर में विवेक दहिया ने अपनी पत्नी की हिम्मत की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा, "डिलीवरी के समय दिव्यांका की चेहरे पर मुस्कान देख मुझे एहसास हुआ कि वह कितनी मजबूत महिला हैं. उनके लिए मेरा सम्मान और अधिक बढ़ गया है."

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