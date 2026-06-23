तृषा कृष्णन ने CM विजय को क्यों किया अनफॉलो? जन्मदिन विश करने से पहले क्या हुआ था, जानें दोस्ती में दरार की वजह

थलपति विजय के जन्मदिन पर तृषा कृष्णन की चुप्पी और उनके अनफॉलो करने की खबरों ने फैंस को हैरान कर दिया है. क्या दोनों के बीच वाकई निजी अनबन है?

तमिल सिनेमा के सुपरस्टार और तमिलनाडु के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने 22 जून को अपना 52वां जन्मदिन मनाया. एक राजनेता और अभिनेता के रूप में यह उनका बेहद खास जन्मदिन था, जिस पर देश भर से उन्हें शुभकामनाएं मिलीं. हालांकि, इस सेलिब्रेशन के बीच अभिनेत्री तृषा कृष्णन की 'खामोशी' ने सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी है.

सालों की दोस्ती टूटी

तृषा और विजय की जोड़ी तमिल सिनेमा में फैंस की पसंदीदा रही है. पिछले कई वर्षों से, तृषा हर साल विजय के जन्मदिन पर न केवल सार्वजनिक रूप से बधाई देती थीं, बल्कि उनकी तस्वीरें साझा कर उनके साथ अपने गहरे जुड़ाव को भी दर्शाती थीं. साल 2024 और 2025 में उनकी पोस्ट्स ने सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोरी थीं. लेकिन इस साल न तो कोई पोस्ट दिखी और न ही कोई स्टोरी, जिससे फैंस हैरान हैं. इसी बीच, यह खबर भी तेजी से फैल रही है कि तृषा ने विजय को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है.

तृषा ने क्यों किया CM विजय को Unfollow?

तृषा की इस चुप्पी के पीछे कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. कुछ प्रशंसकों का मानना है कि दोनों के बीच व्यक्तिगत तौर पर सब कुछ ठीक नहीं है. वहीं, एक बड़ा वर्ग यह भी मानता है कि तृषा उनके रिश्तों को लेकर उड़ रही बेवजह की अफवाहों से दूर रहना चाहती हैं. हो सकता है कि उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म के बजाय विजय को व्यक्तिगत रूप से शुभकामनाएं दी हों, ताकि विवादों से बचा जा सके.

फैंस के बीच असमंजस

फिलहाल, न तो विजय की टीम और न ही तृषा की ओर से इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया आई है. फैंस सोशल मीडिया पर दो गुटों में बंट गए हैं; कुछ को लगता है कि यह केवल एक निजी फैसला है, जबकि कुछ इसे उनके रिश्तों में आई खटास के तौर पर देख रहे हैं.

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