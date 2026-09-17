 5 महीने बाद ही क्यों टूटी ईशा रिखी और बादशाह की शादी? एक्स वाइफ ने Bigg Boss 20 में किया खुलासा

प्रसिद्ध रैपर बादशाह और अभिनेत्री ईशा रिखी की शादी महज पांच महीने में ही क्यों टूट गई? 'बिग बॉस 20' के घर में ईशा रिखी ने अपने तलाक, धोखे और टॉक्सिक रिश्ते को लेकर कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे किए हैं.

मनोरंजन जगत में हमेशा अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहने वाले मशहूर रैपर बादशाह और उनकी एक्स वाइफ व पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी का रिश्ता एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है. हाल ही में विवादित रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' का हिस्सा बनीं ईशा रिखी ने शो के दौरान अपनी असफल शादी और तलाक को लेकर अब तक का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला बयान दिया है. शुरुआत में उन्होंने इस टॉपिक पर बात करने से दूरी बनाई हुई थी, लेकिन धीरे-धीरे शो के अंदर उन्होंने अपने दिल का दर्द बयां किया है. आइए विस्तार से जानते हैं कि ईशा रिखी ने अपने और बादशाह के रिश्ते के टूटने के पीछे क्या-क्या खुलासे किए हैं.

'बिग बॉस 20' में ईशा रिखी के बड़े खुलासे

शो के एक हालिया एपिसोड के दौरान ईशा रिखी को घर की अन्य कंटेस्टेंट कनिका के साथ अपनी मैरिड लाइफ और रिश्तों के उतार-चढ़ाव पर खुलकर चर्चा करते हुए देखा गया.

शक और सबूत का खेल: बातचीत के दौरान ईशा ने स्पष्ट किया कि जब तक वे खुद अपनी आंखों से चीजें नहीं देख लेतीं, वे किसी के बहकावे में नहीं आतीं. उन्होंने इशारों में बताया कि रिश्ते के दौरान उन्हें कई बातें महसूस हुई थीं, लेकिन जब तक ठोस सच्चाई सामने नहीं आई, वे असमंजस में रहीं.

बातचीत के दौरान ईशा ने स्पष्ट किया कि जब तक वे खुद अपनी आंखों से चीजें नहीं देख लेतीं, वे किसी के बहकावे में नहीं आतीं. उन्होंने इशारों में बताया कि रिश्ते के दौरान उन्हें कई बातें महसूस हुई थीं, लेकिन जब तक ठोस सच्चाई सामने नहीं आई, वे असमंजस में रहीं. धोखे की पराकाष्ठा: जब कनिका ने उनसे सीधे तौर पर पूछा कि उन्हें किस तरह के धोखे का सामना करना पड़ा- क्या यह फिजिकल, इमोशनल या सोशल था- तो ईशा ने कुछ पल रुकने के बाद जवाब दिया कि उन्हें इन सभी मोर्चों पर छल का सामना करना पड़ा था.

टॉक्सिक माहौल और अकेलेपन का दर्द

ईशा रिखी ने अपने रिश्ते को 'टॉक्सिक' करार देते हुए बताया कि एक ऐसे रिश्ते में रहना जहां पार्टनर आपको केवल भ्रम में रखता है, मानसिक रूप से बेहद थका देने वाला होता है. उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि स्थिति ऐसी थी जैसे किसी को अपनी सबसे खास दोस्त बताकर दुनिया के सामने पेश करना, हर जगह साथ ले जाना, लेकिन पीठ पीछे असलियत कुछ और ही होना. ईशा ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें बादशाह के पूरे सोशल सर्कल या परिवार के सभी लोगों से नहीं मिलाया गया, बल्कि उन्हें सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों तक ही सीमित रखा गया था, जिससे उन्हें बाद में एक अलग तरह के धोखे का अहसास हुआ.

महज 5 महीने में क्यों टूट गई शादी?

बादशाह और ईशा रिखी की शादी की खबरें जब सामने आई थीं, तब फैंस काफी खुश हुए थे. हालांकि, यह रिश्ता अपनी शुरुआती दौर यानी महज 5 महीनों के भीतर ही बिखर गया. दोनों ने आपसी सहमति से अपने रास्ते अलग कर लिए थे. हालांकि बादशाह ने इस मामले पर हमेशा चुप्पी साध रखी है, लेकिन अब 'बिग बॉस 20' के मंच पर ईशा रिखी द्वारा किए गए इन खुलासों ने एक बार फिर से इस हाई-प्रोफाइल तलाक को सोशल मीडिया की सुर्खियों में ला दिया है. दर्शक और फैंस दोनों के ही बीच इन बातों को लेकर जबरदस्त चर्चा हो रही है कि आखिर इस रिश्ते के टूटने की असली आंतरिक वजहें क्या थीं.