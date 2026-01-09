मुंबई की चकाचौंध से निकल अध्यात्मिक शांति के लिए गोवा के'तपोभूमि' क्यों पहुंचे बॉलीवुड एक्टर सहर्ष शुक्ला?

गोवा का नाम सुनते ही लोगों के मन में बीच किनारे पार्टीज और नाइट क्लब या क्रूज की मस्ती याद आती है लेकिन शायद ही कोई गोवा के दूसरे पहलू के बारे में भी जानता होगा. जी हां यहां एक तपोभूमि भी है और आजकल गौ-सेवा के मिशन पर फिल्म 'गोदान'की टीम इन दिनों गोवा में आध्यात्मिक समय बीता रही है.

बॉलीवुड अभिनेता सहर्ष शुक्ला ने इंस्टाग्राम पर यहां के बारे में ही नहीं बताया बल्कि यहां का एक्सपीरियंस भी शेयर किया है. सहर्ष'तपोभूमि' गोवा गुरुपीठ में अपने आध्यात्मिक अनुभवों और भावनाओं को रोक नहीं पाए. मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी से निकलकर सीधे गोवा पहुंचे सहर्ष ने गुरुपीठ की दिव्यता को भावविहोल नजरा आए और इसे 'अद्भुत' करार दिया.

गोवा का नया रंग देख हैरान रह गए सहर्ष शुक्ला

तपोभूमि में सद्गुरु ब्रह्मेशानन्द आचार्य जी के आशीर्वाद और सानिध्य में रहने के बाद सहर्ष ने बताया कि वह पहले भी कई बार गोवा आ चुके हैं लेकिन'श्री दत्त पद्मनाभ पीठ' का यह रूप उन्होंने पहली बार देखा है और इसे देखकर वह भावविहोल हो चुके हैं. उनका कहना है कि यहां की शांति और आध्यात्मिकता ने उनका दिल जीत लिया है. वह पहली बार ऐसा गोवा देख रहे हैं. जो अपनी जड़ों और संस्कृति से इतना गहरा जुड़ा है. उनका कहना है कि फिल्म 'गोदान'भी कुछ ऐसी ही है जो हमें हमारी विस्मृत जड़ों और गौ-माता के महत्व से रूबरू कराती हैं.

सद्गुरु ब्रह्मेशानन्द आचार्य ने क्या कहा

इस मौके पर न केवल सद्गुरु जी ने जीवन से जुड़ी कई ज्ञान की बातें साझा कि बल्कि फिल्म के पोस्टर का विमोचन भी किया उन्होंने कहा कि एक कलाकार जब अपनी कला को सामाजिक और आध्यात्मिक उद्देश्यों से जोड़ता है, तो वह समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकता है. उन्होंने फिल्म को हर भारतीय के लिए 'प्रेरणादायक' बताया.

6 फरवरी 2026: एक नई क्रांति की शुरुआत

मथुरा से हरिद्वार और अब गोवा के आध्यात्मिक केंद्रों का समर्थन पाकर 'गोदान' अब रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार है. 06 फरवरी 2026 को यह फिल्म देशभर के सिनेमाघरों में एक साथ प्रदर्शित होगी, जो दर्शकों को गौ-वंश के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व का अहसास कराएगी.