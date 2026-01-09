FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
21 जनवरी तक रिलीज नहीं होगी 'Jana Nayagan', क्यों कानूनी पचड़े में फंसी थलापति विजय की आखिरी फिल्म?

21 जनवरी तक रिलीज नहीं होगी 'Jana Nayagan', क्यों कानूनी पचड़े में फंसी थलापति विजय की आखिरी फिल्म?

Gut-Brain Axis: इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या है? जानिए आंतों की सेहत से कैसी जुड़ी है आपकी मेंटल हेल्थ

Gut-Brain Axis: इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या है? जानिए आंतों की सेहत से कैसी जुड़ी है आपकी मेंटल हेल्थ

"लालू परिवार ने आपराधिक गिरोह की तरह काम किया", लैंड फॉर जॉब मामले में आरोप तय, अब आगे क्या होगा

"लालू परिवार ने आपराधिक गिरोह की तरह काम किया", लैंड फॉर जॉब मामले में आरोप तय, अब आगे क्या होगा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
सरकारी नौकरी को भी नहीं दी तवज्जो, जॉब को लात मारकर शुरू किया बिजनेस; बना दी 23000 करोड़ की कंपनी

सरकारी नौकरी को भी नहीं दी तवज्जो, जॉब को लात मारकर शुरू किया बिजनेस; बना दी 23000 करोड़ की कंपनी

विजय हजारे ट्रॉफी के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ दो खिलाड़ी पार कर पाए 800 रनों का आंकड़ा

विजय हजारे ट्रॉफी के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ दो खिलाड़ी पार कर पाए 800 रनों का आंकड़ा

भारत की Mother River कौन है? जानें इस नदी को क्यों मिला है मां का दर्जा

भारत की Mother River कौन है? जानें इस नदी को क्यों मिला है मां का दर्जा

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

मुंबई की चकाचौंध से निकल अध्यात्मिक शांति के लिए गोवा के'तपोभूमि' क्यों पहुंचे बॉलीवुड एक्टर सहर्ष शुक्ला?

गोवा का नाम सुनते ही लोगों के मन में बीच किनारे पार्टीज और नाइट क्लब या क्रूज की मस्ती याद आती है लेकिन शायद ही कोई गोवा के दूसरे पहलू के बारे में भी जानता होगा. जी हां यहां एक तपोभूमि भी है और आजकल गौ-सेवा के मिशन पर फिल्म 'गोदान'की टीम इन दिनों गोवा में आध्यात्मिक समय बीता रही है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Jan 09, 2026, 06:59 PM IST

मुंबई की चकाचौंध से निकल अध्यात्मिक शांति के लिए गोवा के'तपोभूमि' क्यों पहुंचे बॉलीवुड एक्टर सहर्ष शुक्ला?

Why Bollywood actor Saharsh travel to 'Tapobhoomi' in Goa

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

बॉलीवुड अभिनेता सहर्ष शुक्ला ने इंस्टाग्राम पर यहां के बारे में ही नहीं बताया बल्कि यहां का एक्सपीरियंस भी शेयर किया है. सहर्ष'तपोभूमि' गोवा गुरुपीठ में अपने आध्यात्मिक अनुभवों और भावनाओं को रोक नहीं पाए. मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी से निकलकर सीधे गोवा पहुंचे सहर्ष ने गुरुपीठ की दिव्यता को भावविहोल नजरा आए और इसे 'अद्भुत' करार दिया.

गोवा का नया रंग देख हैरान रह गए सहर्ष शुक्ला 

तपोभूमि में सद्गुरु ब्रह्मेशानन्द आचार्य जी के आशीर्वाद और सानिध्य में रहने के बाद सहर्ष ने बताया कि वह पहले भी कई बार गोवा आ चुके हैं लेकिन'श्री दत्त पद्मनाभ पीठ' का यह रूप उन्होंने पहली बार देखा है और इसे देखकर वह भावविहोल हो चुके हैं. उनका कहना है कि यहां की शांति और आध्यात्मिकता ने उनका दिल जीत लिया है. वह पहली बार ऐसा गोवा देख रहे हैं. जो अपनी जड़ों और संस्कृति से इतना गहरा जुड़ा है. उनका कहना है कि फिल्म 'गोदान'भी कुछ ऐसी ही है जो हमें हमारी विस्मृत जड़ों और गौ-माता के महत्व से रूबरू कराती हैं.

सद्गुरु ब्रह्मेशानन्द आचार्य ने क्या कहा

 इस मौके पर न केवल सद्गुरु जी ने जीवन से जुड़ी कई ज्ञान की बातें साझा कि बल्कि फिल्म के पोस्टर का विमोचन भी किया उन्होंने कहा कि एक कलाकार जब अपनी कला को सामाजिक और आध्यात्मिक उद्देश्यों से जोड़ता है, तो वह समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकता है. उन्होंने फिल्म को हर भारतीय के लिए 'प्रेरणादायक' बताया.

6 फरवरी 2026: एक नई क्रांति की शुरुआत

मथुरा से हरिद्वार और अब गोवा के आध्यात्मिक केंद्रों का समर्थन पाकर 'गोदान' अब रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार है. 06 फरवरी 2026 को यह फिल्म देशभर के सिनेमाघरों में एक साथ प्रदर्शित होगी, जो दर्शकों को गौ-वंश के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व का अहसास कराएगी.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
सरकारी नौकरी को भी नहीं दी तवज्जो, जॉब को लात मारकर शुरू किया बिजनेस; बना दी 23000 करोड़ की कंपनी
सरकारी नौकरी को भी नहीं दी तवज्जो, जॉब को लात मारकर शुरू किया बिजनेस; बना दी 23000 करोड़ की कंपनी
विजय हजारे ट्रॉफी के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ दो खिलाड़ी पार कर पाए 800 रनों का आंकड़ा
विजय हजारे ट्रॉफी के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ दो खिलाड़ी पार कर पाए 800 रनों का आंकड़ा
भारत की Mother River कौन है? जानें इस नदी को क्यों मिला है मां का दर्जा
भारत की Mother River कौन है? जानें इस नदी को क्यों मिला है मां का दर्जा
IND vs NZ ODI में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में मौजूदा टीम के सिर्फ दो भारतीय
IND vs NZ ODI में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में मौजूदा टीम के सिर्फ दो भारतीय
Winter Ladoo Benefits: सर्दियों की डाइट में शामिल कर लें ये 7 तरह के लड्डू, ठिठुरन भरी सर्दी में अंदर तक गर्म रहेगा शरीर
सर्दियों की डाइट में शामिल कर लें ये 7 तरह के लड्डू, ठिठुरन भरी सर्दी में अंदर तक गर्म रहेगा शरीर
MORE
Advertisement
धर्म
Kharmas Shadi Ke Upay: शादी होने में आ रही हैं बाधाएं तो 14 जनवरी से पहले कर लें ये काम, घर में जल्द बजेंगी शहनाई
शादी होने में आ रही हैं बाधाएं तो 14 जनवरी से पहले कर लें ये काम, घर में जल्द बजेंगी शहनाई
Vastu Tips For Money:कर्ज और तंगी से हैं परेशान तो अपना लें ये वास्तु उपाय, घर में बरकत के साथ खुल जाएंगे इनकम के सोर्स
कर्ज और तंगी से हैं परेशान तो अपना लें ये वास्तु उपाय, घर में बरकत के साथ खुल जाएंगे इनकम के सोर्स
Rashifal 8 January 2026: तुला और मकर वाले सेहत का रखें ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
तुला और मकर वाले सेहत का रखें ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग पैसा डबल करने में होते हैं माहिर, गरीबी से निकलकर बनते हैं अमीर
इन तारीखों में जन्मे लोग पैसा डबल करने में होते हैं माहिर, गरीबी से निकलकर बनते हैं अमीर
Makar Sankranti 2026: 14 या 15 जनवरी कब है मकर संक्रांति, जानिए स्नान दान से लेकर विशेष संयोग और महत्व
14 या 15 जनवरी कब है मकर संक्रांति, जानिए स्नान दान से लेकर विशेष संयोग और महत्व
MORE
Advertisement