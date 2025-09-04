Bigg Boss 19: शादी की तैयारी पूरी, दिसंबर में होने वाली थी अवेज-नगमा की शादी, बिग बॉस ने तोड़े सपने!

बिग बॉस 19 में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अवेज दरबार और नगमा मिराजकर की जोड़ी दर्शकों के दिलों पर राज कर रही है. इस बीच अवेज के पिता इस्माइल दरबार ने एक बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि 26 दिसंबर की दोनों की शादी तय थी.

सलमान खान के शो बिग बॉस 19 में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अवेज दरबार और नगमा मिराजकर की जोड़ी दर्शकों के दिलों पर राज कर रही है.अवेज और नगमा को फॉलो करने वाले फैंस ने उन दोनों के नाम को मिलाकर सोशल मीडिया पर hastag दिया नवेज. जो उनके फैंस उन्हें प्यार से बोलते हैं. अवेज और नगमा को फॉलो करने वाले फैंस ने उन इन दोनों के नाम को मिलाकर सोशल मीडिया पर hastag नवेज दिया है.

इस रिश्ते की काफी समय से अफवाहें उड़ रही थीं कि दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया, तो वहीं कुछ बोल रह थे कि अलग रहने लगे हैं. इस बीच अवेज के पिता इस्माइल दरबार ने एक बड़ा खुलासा किया है. इस साल दिसंबर में अवेज और नगमा शादी करने वाले थे ,जो बिग बॉस 19 में जाने से टल गई. उन्होंने यह खुलासा "वायरल टीवी " पर किया और कहा 'दोनों परिवारों ने उन्हें स्वीकार कर लिया है था और इस दिसंबर में उनकी शादी होनी थी.26 दिसंबर की तारीख तय की थी' .

पिता इस्माइल दरबार का खुलासा: "26 दिसंबर की तारीख तय थी"

इस्माइल दरबार ने "वायरल टीवी" को बताया, "दोनों परिवारों ने उन्हें स्वीकार कर लिया था. इस दिसंबर में शादी होनी थी – 26 दिसंबर की तारीख फाइनल हो गई थी."

उन्होने आगे बताया देर रात तक शादी की तैयारी भी चलती रही सब तय हो गया लेकिन बिग बॉस में जाने की वजह से सब रह गया .अवेज के पिता चाहते हैं अवेज और नगमा शो से खुशी -खुशी वापिस लौंटे ताकि आकर उनकी शादी भी खुशी -खुशी हो जाए.

अवेज ने भी बिग बॉस हाउस में किया खुलासा

अवेज दरबार ने बिग बॉस 19 के घर में लाइव सेशन में बताया, "हमारे घरवाले मान गए थे। दोनों के घरों में शादी की बातें चलने लगी थीं। बस... बिग बॉस ने रोक दिया." उन्होंने आगे बताया कि शादी की रस्में शुरू होने ही वाली थीं, लेकिन शो के लिए उन्हें घर से निकलना पड़ा.

