Bigg Boss 19: शादी की तैयारी पूरी, दिसंबर में होने वाली थी अवेज-नगमा की शादी, बिग बॉस ने तोड़े सपने!

शांति की ओर बढ़ा मणिपुर, कुकी समुदाय और सरकार के बीच समझौता, NH 2 खोलने पर बनी सहमति
GST on Gold Explained: सोना महंगा हुआ या सस्ता? यहां जान लें गोल्ड खरीदने का सबसे बेस्ट तरीका, नहीं देने होंगे एक्स्ट्रा पैसे
ऑपरेशन सिंदूर में तबाह इस एयरबेस को फिर बना रहा पाकिस्तान, सैटलाइट तस्वीरों से खुलासा
मुंबई में नया हाउसिंग प्रोजेक्ट आया विवादों में, ‘हलाल लाइफस्टाइल’ को लेकर मचा घमासान, समझें पूरा मामला
समोसा बना शादीशुदा जीवन में 'विलेन', पत्नी ने मायके वालों से पति की करवाई पिटाई, जानें पूरा मामला
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लड़कों को मिलता है सच्चा प्यार, इनकी दिवानी हो जाती हैं लड़कियां
UPI यूजर्स के लिए आई बड़ी खबर, 10 गुना बढ़ाई गई लिमिट, यहां देखें पूरी डिटेल्स
मार्केट में आ गया 6GB RAM वाला सबसे सस्ता स्मार्टफोन, मात्र 6099 रुपये में मिलेंगे दमदार फीचर्स
NIRF Ranking 2025: ये हैं भारत के टॉप 10 बेस्ट इंस्टीट्यूट्स, जानें किस वजह से हर बार पहली रैंक पर आता है IIT Madras
कितने रुपयों में बिका जवाहर लाल नेहरू का लुटियंस दिल्ली वाला ऐतिहासिक बंगला? जानें कौन बना नया मालिक
एंटरटेनमेंट
बिग बॉस 19 में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अवेज दरबार और नगमा मिराजकर की जोड़ी दर्शकों के दिलों पर राज कर रही है. इस बीच अवेज के पिता इस्माइल दरबार ने एक बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि 26 दिसंबर की दोनों की शादी तय थी.
सलमान खान के शो बिग बॉस 19 में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अवेज दरबार और नगमा मिराजकर की जोड़ी दर्शकों के दिलों पर राज कर रही है.अवेज और नगमा को फॉलो करने वाले फैंस ने उन दोनों के नाम को मिलाकर सोशल मीडिया पर hastag दिया नवेज. जो उनके फैंस उन्हें प्यार से बोलते हैं. अवेज और नगमा को फॉलो करने वाले फैंस ने उन इन दोनों के नाम को मिलाकर सोशल मीडिया पर hastag नवेज दिया है.
इस रिश्ते की काफी समय से अफवाहें उड़ रही थीं कि दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया, तो वहीं कुछ बोल रह थे कि अलग रहने लगे हैं. इस बीच अवेज के पिता इस्माइल दरबार ने एक बड़ा खुलासा किया है. इस साल दिसंबर में अवेज और नगमा शादी करने वाले थे ,जो बिग बॉस 19 में जाने से टल गई. उन्होंने यह खुलासा "वायरल टीवी " पर किया और कहा 'दोनों परिवारों ने उन्हें स्वीकार कर लिया है था और इस दिसंबर में उनकी शादी होनी थी.26 दिसंबर की तारीख तय की थी' .
इस्माइल दरबार ने "वायरल टीवी" को बताया, "दोनों परिवारों ने उन्हें स्वीकार कर लिया था. इस दिसंबर में शादी होनी थी – 26 दिसंबर की तारीख फाइनल हो गई थी."
उन्होने आगे बताया देर रात तक शादी की तैयारी भी चलती रही सब तय हो गया लेकिन बिग बॉस में जाने की वजह से सब रह गया .अवेज के पिता चाहते हैं अवेज और नगमा शो से खुशी -खुशी वापिस लौंटे ताकि आकर उनकी शादी भी खुशी -खुशी हो जाए.
अवेज दरबार ने बिग बॉस 19 के घर में लाइव सेशन में बताया, "हमारे घरवाले मान गए थे। दोनों के घरों में शादी की बातें चलने लगी थीं। बस... बिग बॉस ने रोक दिया." उन्होंने आगे बताया कि शादी की रस्में शुरू होने ही वाली थीं, लेकिन शो के लिए उन्हें घर से निकलना पड़ा.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.