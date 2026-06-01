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फ़िल्में सिर्फ़ शुक्रवार को ही क्यों रिलीज़ होती हैं? फ्राइडे से इसका क्या संबंध है, यह चलन कहां से शुरू हुआ?

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फ़िल्में सिर्फ़ शुक्रवार को ही क्यों रिलीज़ होती हैं? फ्राइडे से इसका क्या संबंध है, यह चलन कहां से शुरू हुआ?

Why Major film hit theaters exclusively on Friday: चाहे बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो या फिर दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री, नई फिल्मों का इंतजार अक्सर शुक्रवार तक ही क्यों रहता है? दिलचस्प बात यह है कि इसके पीछे सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि मनोविज्ञान, कारोबार और दर्शकों की जीवनशैली का भी गहरा संबंध है.

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 01, 2026, 02:07 PM IST

फ़िल्में सिर्फ़ शुक्रवार को ही क्यों रिलीज़ होती हैं? फ्राइडे से इसका क्या संबंध है, यह चलन कहां से शुरू हुआ?

फ्राइडे को मूवी रिलीज का फॉर्मूला- फिल्म इंडस्ट्री का अनकहा नियम (फोटो एआई)

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फिल्मों की रिलीज का दिन तय करने की यह रणनीति आज भी बॉक्स ऑफिस की सफलता का एक बड़ा आधार मानी जाती है. आखिर ऐसा क्या है शुक्रवार में, जो इसे फिल्म उद्योग का सबसे पसंदीदा दिन बना देता है? आखिर ये ट्रेंड कहां से शुरु हुआ अगर इसके लिए कोई नियम नहीं है तो. साथ ही क्या ये बिजनेस कि ये स्ट्रेटजी है या यूं ही सदियों से परंपरा चली आ रही है.

वीकेंड का गणित बनाता है शुक्रवार को खास

फिल्म इंडस्ट्री में पहले तीन दिन सबसे अहम माने जाते हैं. किसी भी फिल्म की सफलता या असफलता का पहला संकेत उसके शुरुआती वीकेंड कलेक्शन से मिल जाता है. शुक्रवार को रिलीज होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि फिल्म के पास शनिवार और रविवार जैसे दो छुट्टी वाले दिन तुरंत मिल जाते हैं. इन दिनों में अधिक लोग परिवार या दोस्तों के साथ सिनेमाघर पहुंचते हैं. इसका सीधा असर टिकट बिक्री पर पड़ता है और निर्माता शुरुआती दिनों में ही अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा हासिल कर लेते हैं. यही वजह है कि कई बार किसी फिल्म का भविष्य उसके पहले वीकेंड में ही तय हो जाता है.

हॉलीवुड से शुरू हुआ था यह ट्रेंड

फिल्मों को शुक्रवार को रिलीज करने की परंपरा को लोकप्रिय बनाने का श्रेय काफी हद तक हॉलीवुड को दिया जाता है. 20वीं सदी के मध्य में अमेरिकी फिल्म कंपनियों ने महसूस किया कि सप्ताहांत से ठीक पहले फिल्म लॉन्च करने पर दर्शकों की संख्या तेजी से बढ़ती है.

इसके बाद यह मॉडल इतना सफल साबित हुआ कि दुनिया के दूसरे देशों ने भी इसे अपनाना शुरू कर दिया. धीरे-धीरे शुक्रवार फिल्म रिलीज का अनौपचारिक लेकिन सबसे मजबूत दिन बन गया.

भारत में कैसे बनी यह परंपरा?

भारतीय सिनेमा में भी शुक्रवार को रिलीज होने वाली फिल्मों को लेकर एक अलग विश्वास विकसित हुआ. फिल्म कारोबार से जुड़े लोगों का मानना था कि सप्ताहांत में दर्शकों की उपलब्धता ज्यादा रहती है, इसलिए फिल्म को बेहतर शुरुआत मिलती है. समय के साथ यह केवल एक व्यावसायिक फैसला नहीं रहा, बल्कि इंडस्ट्री की कार्यशैली का हिस्सा बन गया. आज भी अधिकांश बड़े बैनर अपनी फिल्मों के लिए शुक्रवार को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि दर्शकों की देखने की आदतें इसी पैटर्न पर विकसित हो चुकी हैं.

सिर्फ परंपरा नहीं, दर्शकों की लाइफस्टाइल भी है वजह

एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि शुक्रवार लोगों के मूड से जुड़ा हुआ दिन माना जाता है. पूरे सप्ताह काम करने के बाद लोग मनोरंजन की तलाश में रहते हैं. ऐसे में नई फिल्म का रिलीज होना उनके लिए वीकेंड प्लान का हिस्सा बन जाता है. आज भले ही ओटीटी प्लेटफॉर्म का दौर हो, लेकिन सिनेमाघरों में फिल्म देखने का अनुभव अभी भी एक सामाजिक गतिविधि माना जाता है. शुक्रवार रिलीज इसी आदत को ध्यान में रखकर तय की जाती है.

इस बिजनेस एंगल जिसे कम लोग जानते हैं

फिल्म रिलीज का दिन सिर्फ दर्शकों की सुविधा के लिए नहीं चुना जाता. इसके पीछे मार्केटिंग और प्रचार का बड़ा खेल भी होता है. आमतौर पर फिल्म का प्रमोशन पूरे सप्ताह चरम पर रहता है. गुरुवार तक इंटरव्यू, ट्रेलर क्लिप, सोशल मीडिया कैंपेन और रिव्यू चर्चा में रहते हैं. इसके बाद शुक्रवार को फिल्म सीधे दर्शकों के सामने पहुंच जाती है. इससे प्रचार और टिकट बिक्री के बीच का अंतराल लगभग खत्म हो जाता है. यानी शुक्रवार केवल एक दिन नहीं, बल्कि महीनों की मार्केटिंग रणनीति का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होता है.

ओटीटी के दौर में भी क्यों नहीं बदला नियम?

दिलचस्प बात यह है कि डिजिटल मनोरंजन के बढ़ते प्रभाव के बावजूद शुक्रवार का महत्व कम नहीं हुआ है. कई ओटीटी प्लेटफॉर्म भी अपनी बड़ी वेब सीरीज और फिल्मों को शुक्रवार के आसपास ही रिलीज करना पसंद करते हैं. कारण वही है-वीकेंड में लोगों के पास ज्यादा समय होता है और वे नई सामग्री देखने के लिए अधिक तैयार रहते हैं.

फिल्में शुक्रवार को रिलीज होना महज एक परंपरा नहीं, बल्कि दर्शकों की आदतों, छुट्टियों, मार्केटिंग रणनीति और बॉक्स ऑफिस कमाई का मिला-जुला परिणाम है. यही कारण है कि दशकों बाद भी शुक्रवार फिल्म उद्योग का सबसे भरोसेमंद दिन बना हुआ है. अगली बार जब किसी नई फिल्म का पोस्टर देखकर उसकी रिलीज डेट नोट करें, तो याद रखिए कि उस शुक्रवार के पीछे सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि पूरी बिजनेस रणनीति छिपी होती है.

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