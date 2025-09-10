Naagin: अगली नागिन कौन होगी? फैंस से नाम सुझाने की एकता कपूर की गुजारिश

Naagin Season 7 Update: एकता कपूर, जो इन दिनों नागिन के अगले सीजन पर काम कर रही हैं, ने शो के बारे में एक बड़ा संकेत दिया है. उन्होंने फैन्स से सुझाव भी मांगे हैं.

एकता कपूर का लोकप्रिय शो नागिन अपने सातवें सीज़न के साथ वापसी के लिए पूरी तरह तैयार है. प्रीमियर से पहले, शो काफी चर्चा में है, खासकर इसके मुख्य कलाकारों को लेकर. ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार, अभिनेत्री ईशा मालवीय का नाम शो के संभावित मुख्य कलाकारों की सूची में शामिल है. हालाँकि, उत्साह बनाए रखते हुए, एकता कपूर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें प्रशंसकों से अगली नागिन के लिए नाम सुझाने के लिए कहा गया है.

अगली नागिन कौन होगी?

एकता ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपने बहुप्रतीक्षित शो नागिन सीजन 7 के बारे में एक अपडेट के साथ एक वीडियो डाला. क्लिप में, वह कहती सुनाई दी, "अपनी क्योकि टीम, तनु, सिद्धार्थ के साथ बैठी और तनु के पसंदीदा विषय पर चर्चा कर रही हूँ - नागिन कौन होगी?" उन्होंने मजाक में संकेत दिया कि आगामी सीजन में दो नागिन होंगी. एकता ने कहा, "ठीक है, अब मैं आपको कुछ संकेत देती हूं. दो नागिन होने वाली हैं. एक तनु है, एक और कास्ट की जा रही है. हम 'नाग देवों' को देख रहे हैं."

प्रशंसकों से सुझाव मांगते हुए उन्होंने कहा, "मुझे आपके सुझाव चाहिए. कुछ नाम दीजिए. आपके कुछ पसंदीदा कलाकार जिन्हें हम कास्ट कर सकते हैं. मैं इसे एक पोस्ट के रूप में डालने जा रही हूँ. आप अपनी टिप्पणियाँ दे सकते हैं. मुझे इस शो, अपने पसंदीदा शो के लिए कास्ट करने में मदद करें. आप मुझे किस बात के लिए प्यार करते हैं और किस बात के लिए नफरत करते हैं. कृपया मुझे अपनी टिप्पणियाँ दें और मुझे बताएँ कि आप कौन बनना चाहेंगे."

ईशा मालवीय वास्तव में नागिन के निर्माताओं के साथ बातचीत कर रही हैं, और चीजें सकारात्मक दिख रही हैं.सिर्फ़ ईशा ही नहीं, अविनाश मिश्रा को भी नागिन के लिए अप्रोच किए जाने की खबरें ऑनलाइन आ रही हैं. वह एकता के शो "प्यार से बंधे रिश्ते" का हिस्सा हैं. इस शो में श्रद्धा सुर्वे और दीपाली शर्मा भी मुख्य भूमिकाओं में हैं और यह 7 अगस्त से बालाजी टेलीफिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर स्ट्रीम हो रहा है.



नागिन के बारे में सब कुछ

पहला सीज़न 2015 में प्रीमियर हुआ था, जिसमें मौनी रॉय, अदा खान और अर्जुन बिजलानी मुख्य भूमिकाओं में थे. तब से, इस शो ने डेली सोप की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और एक निष्ठावान प्रशंसक आधार हासिल किया है. हर सीज़न के साथ, नए चेहरे और नई कहानियाँ पेश की गईं. सबसे हालिया सीज़न, नागिन 6 में तेजस्वी प्रकाश और सिम्बा नागपाल मुख्य भूमिका में थे. अब, प्रशंसक नागिन सीज़न 7 और इसके मुख्य कलाकारों की आधिकारिक घोषणा का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं.

