Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Success की फैक्ट्री कहे जाते हैं अमेरिका के ये 10 कॉलेज, हर स्टूडेंट देखता है यहां पढ़ने का सपना

Papaya Disadvantages: इन लोगों के लिए जहर का काम करता है पपीता, गलती से भी नहीं करना चाहिए इसका सेवन

Karisma Kapoor के बच्चों की याचिका को लेकर दिल्ली HC ने Priya Sachdev को दिया नोटिस, अगली सुनवाई में वसीयत लेकर आएं

Chanakya Niti: दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं ये 5 लोग, कभी न बनाएं दोस्त

Naagin: अगली नागिन कौन होगी? फैंस से नाम सुझाने की एकता कपूर की गुजारिश

iPhone 17 Pro Max नहीं ये है दुनिया के 5 सबसे महंगे मोबाइल फोन, कीमत जानकर चकरा जाएगा दिमाग

अब iPhone वालों को पावरबैंक लेकर नहीं पड़ेगा चलना, iPhone 17 की बैटरी में ये बड़ा अपग्रेड आया है...

Mobile Number Numerology: मोबाइल नंबर में रिपीट हो रहे ये अंक रोक सकते हैं आपकी तरक्की, जीवन में झेलने पड़ते हैं नुकसान!

दुनिया के 10 सबसे बड़े तख्ता पलट आंदोलन: जहां Gen Z के विद्रोह के चलते गिरीं सरकारें

Moonwalk में माइकल जैक्शन को भी मात देती है ये चिड़िया, डांस स्टेप देख चौंक जाते हैं लोग!

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Karisma Kapoor के बच्चों की याचिका को लेकर दिल्ली HC ने Priya Sachdev को दिया नोटिस, अगली सुनवाई में वसीयत लेकर आएं

Karisma Kapoor के बच्चों की याचिका को लेकर दिल्ली HC ने Priya Sachdev को दिया नोटिस, अगली सुनवाई में वसीयत लेकर आएं

Naagin: अगली नागिन कौन होगी? फैंस से नाम सुझाने की एकता कपूर की गुजारिश

अगली नागिन कौन होगी? फैंस से नाम सुझाने की एकता कपूर की गुजारिश

Moonwalk में माइकल जैक्शन को भी मात देती है ये चिड़िया, डांस स्टेप देख चौंक जाते हैं लोग!

Moonwalk में माइकल जैक्शन को भी मात देती है ये चिड़िया, डांस स्टेप देख चौंक जाते हैं लोग!

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Success की फैक्ट्री कहे जाते हैं अमेरिका के ये 10 कॉलेज, हर स्टूडेंट देखता है यहां पढ़ने का सपना

Success की फैक्ट्री कहे जाते हैं अमेरिका के ये 10 कॉलेज, हर स्टूडेंट देखता है यहां पढ़ने का सपना

Papaya Disadvantages: इन लोगों के लिए जहर का काम करता है पपीता, गलती से भी नहीं करना चाहिए इसका सेवन

इन लोगों के लिए जहर का काम करता है पपीता, गलती से भी नहीं करना चाहिए इसका सेवन

Chanakya Niti: दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं ये 5 लोग, कभी न बनाएं दोस्त

Chanakya Niti: दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं ये 5 लोग, कभी न बनाएं दोस्त

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

Naagin: अगली नागिन कौन होगी? फैंस से नाम सुझाने की एकता कपूर की गुजारिश

Naagin Season 7 Update: एकता कपूर, जो इन दिनों नागिन के अगले सीजन पर काम कर रही हैं, ने शो के बारे में एक बड़ा संकेत दिया है. उन्होंने फैन्स से सुझाव भी मांगे हैं.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Sep 10, 2025, 01:24 PM IST

Naagin: अगली नागिन कौन होगी? फैंस से नाम सुझाने की एकता कपूर की गुजारिश

अगली नागिन कौन होगी?

Add DNA as a Preferred Source

एकता कपूर का लोकप्रिय शो नागिन अपने सातवें सीज़न के साथ वापसी के लिए पूरी तरह तैयार है. प्रीमियर से पहले, शो काफी चर्चा में है, खासकर इसके मुख्य कलाकारों को लेकर. ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार, अभिनेत्री ईशा मालवीय का नाम शो के संभावित मुख्य कलाकारों की सूची में शामिल है. हालाँकि, उत्साह बनाए रखते हुए, एकता कपूर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें प्रशंसकों से अगली नागिन के लिए नाम सुझाने के लिए कहा गया है.

अगली नागिन कौन होगी?

एकता ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपने बहुप्रतीक्षित शो नागिन सीजन 7 के बारे में एक अपडेट के साथ एक वीडियो डाला. क्लिप में, वह कहती सुनाई दी, "अपनी क्योकि टीम, तनु, सिद्धार्थ के साथ बैठी और तनु के पसंदीदा विषय पर चर्चा कर रही हूँ - नागिन कौन होगी?" उन्होंने मजाक में संकेत दिया कि आगामी सीजन में दो नागिन होंगी. एकता ने कहा, "ठीक है, अब मैं आपको कुछ संकेत देती हूं. दो नागिन होने वाली हैं. एक तनु है, एक और कास्ट की जा रही है. हम 'नाग देवों' को देख रहे हैं."

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by EktaaRkapoor (@ektarkapoor)

प्रशंसकों से सुझाव मांगते हुए उन्होंने कहा, "मुझे आपके सुझाव चाहिए. कुछ नाम दीजिए. आपके कुछ पसंदीदा कलाकार जिन्हें हम कास्ट कर सकते हैं. मैं इसे एक पोस्ट के रूप में डालने जा रही हूँ. आप अपनी टिप्पणियाँ दे सकते हैं. मुझे इस शो, अपने पसंदीदा शो के लिए कास्ट करने में मदद करें. आप मुझे किस बात के लिए प्यार करते हैं और किस बात के लिए नफरत करते हैं. कृपया मुझे अपनी टिप्पणियाँ दें और मुझे बताएँ कि आप कौन बनना चाहेंगे."

ईशा मालवीय वास्तव में नागिन के निर्माताओं के साथ बातचीत कर रही हैं, और चीजें सकारात्मक दिख रही हैं.सिर्फ़ ईशा ही नहीं, अविनाश मिश्रा को भी नागिन के लिए अप्रोच किए जाने की खबरें ऑनलाइन आ रही हैं. वह एकता के शो "प्यार से बंधे रिश्ते" का हिस्सा हैं. इस शो में श्रद्धा सुर्वे और दीपाली शर्मा भी मुख्य भूमिकाओं में हैं और यह 7 अगस्त से बालाजी टेलीफिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर स्ट्रीम हो रहा है.
 
नागिन के बारे में सब कुछ

पहला सीज़न 2015 में प्रीमियर हुआ था, जिसमें मौनी रॉय, अदा खान और अर्जुन बिजलानी मुख्य भूमिकाओं में थे. तब से, इस शो ने डेली सोप की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और एक निष्ठावान प्रशंसक आधार हासिल किया है. हर सीज़न के साथ, नए चेहरे और नई कहानियाँ पेश की गईं. सबसे हालिया सीज़न, नागिन 6 में तेजस्वी प्रकाश और सिम्बा नागपाल मुख्य भूमिका में थे. अब, प्रशंसक नागिन सीज़न 7 और इसके मुख्य कलाकारों की आधिकारिक घोषणा का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं.

 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से जुड़ें.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Success की फैक्ट्री कहे जाते हैं अमेरिका के ये 10 कॉलेज, हर स्टूडेंट देखता है यहां पढ़ने का सपना
Success की फैक्ट्री कहे जाते हैं अमेरिका के ये 10 कॉलेज, हर स्टूडेंट देखता है यहां पढ़ने का सपना
Papaya Disadvantages: इन लोगों के लिए जहर का काम करता है पपीता, गलती से भी नहीं करना चाहिए इसका सेवन
इन लोगों के लिए जहर का काम करता है पपीता, गलती से भी नहीं करना चाहिए इसका सेवन
Chanakya Niti: दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं ये 5 लोग, कभी न बनाएं दोस्त
Chanakya Niti: दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं ये 5 लोग, कभी न बनाएं दोस्त
iPhone 17 Pro Max नहीं ये है दुनिया के 5 सबसे महंगे मोबाइल फोन, कीमत जानकर चकरा जाएगा दिमाग
iPhone 17 Pro Max नहीं ये है दुनिया के 5 सबसे महंगे मोबाइल फोन, कीमत जानकर चकरा जाएगा दिमाग
अब iPhone वालों को पावरबैंक लेकर नहीं पड़ेगा चलना, iPhone 17 की बैटरी में ये बड़ा अपग्रेड आया है...
अब iPhone वालों को पावरबैंक लेकर नहीं पड़ेगा चलना, iPhone 17 की बैटरी में ये बड़ा अपग्रेड आया है...
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE