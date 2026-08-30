किडनैप कर जिंदा जलाया.. कौन थीं 1.46 लाख फॉलोअर्स वाली प्रेग्नेंट मंजीत कौर? जिनकी चंडीगढ़ PGI में मौत

Who is Influencer Manjeet Kaur: पंजाब की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मंजीत कौर की संदिग्ध मौत के मामले में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. अपहरण, जिंदा जलाने और गर्भावस्था के इस सनसनीखेज मामले से जुड़े सभी पहलुओं की पूरी सच्चाई यहां जानें.

सोशल मीडिया की चमक-धमक के पीछे छिपी कई बार ऐसी दर्दनाक कहानियां सामने आती हैं, जो इंसानियत को झकझोर कर रख देती हैं. पंजाब और चंडीगढ़ के प्रशासनिक दायरे से जुड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मंजीत कौर का यह मामला इन दिनों देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है. करीब 1.46 लाख फॉलोअर्स रखने वाली इस युवा इन्फ्लुएंसर की चंडीगढ़ के पीजीआई में लंबी इलाज के बाद हुई मौत ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. इस पूरे प्रकरण में अपहरण, क्रूरता, गर्भपात का दबाव और एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं.

कौन थीं मंजीत कौर और क्या था उनका बैकग्राउंड?

मंजीत कौर एक चर्चित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थीं, जो अपने स्टाइलिश वीडियो, रील्स और कॉस्मेटिक प्रॉडक्ट्स के प्रमोशन को लेकर जानी जाती थीं. उनकी डिजिटल दुनिया में अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी और लोग उनके कंटेंट को पसंद करते थे. निजी जीवन की बात करें तो उनका पहले ही तलाक हो चुका था और वह अपने पारिवारिक जीवन से अलग खरड़ के सन्नी एंक्लेव इलाके में रह रही थीं, जबकि उनकी मां और भाई पंचकूला में निवास करते हैं. एक सामान्य जीवन जी रही मंजीत के साथ हुई इस खौफनाक घटना ने उनके पूरे परिवार और चाहने वालों को गहरे सदमे में डाल दिया है.

पेड़ से बांधकर जिंदा जलाने की खौफनाक वारदात

मृतका की मां कांता देवी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, यह पूरी घटना 3 जुलाई की रात की है. आरोप है कि शुभी और पिंदा नामक दो परिचितों ने मंजीत को चंडीगढ़ के सेक्टर-34 में स्थित एक शराब की दुकान के पास बुलाया. इसके बाद उन्हें जबरन एक गाड़ी में अगवा करके पंजाब के मोरिंडा के सुनसान जंगली इलाके में ले जाया गया.

दरिंदगी की हदें पार करते हुए आरोपियों ने वहां उनके साथ मारपीट की, उन्हें एक पेड़ से बांधा और आग के हवाले कर दिया. गनीमत यह रही कि उसी दौरान मंजीत का एक अन्य परिचित वहां पहुंच गया, जिसने तुरंत कंबल डालकर आग बुझाई और उन्हें अस्पताल पहुंचाया. शुरुआती इलाज के बाद उन्हें मोहाली के मैक्स अस्पताल और फिर गंभीर हालत के चलते चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने 26 अगस्त को दम तोड़ दिया.

कैसे सामने आया गर्भपात का दबाव और लिव-इन रिलेशनशिप का एंगल

इस मामले में सबसे गंभीर मोड़ तब आया जब जांच के दौरान यह बात सामने आई कि मंजीत कौर घटना के समय सात सप्ताह की गर्भवती थीं. उनकी मां ने 'रिंकू' नाम के एक युवक पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं. परिवार का कहना है कि रिंकू मंजीत से शादी नहीं करना चाहता था और लगातार उन पर बच्चा गिराने का दबाव बना रहा था.

इसके अलावा, इस पूरे घटनाक्रम में अमृतसर की रहने वाली एक अन्य महिला 'नेहा' का नाम भी सामने आया है. पुलिस अब रिंकू और नेहा दोनों को पूछताछ के लिए समन भेजने की तैयारी कर रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि इस साजिश के पीछे असल मास्टरमाइंड कौन था और आपसी संबंधों की क्या पृष्ठभूमि रही है.

पुलिस की लापरवाही और कानूनी कार्रवाई के सवाल

परिवार की तरफ से पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं. मां का आरोप है कि जब 5 अगस्त को मंजीत को अस्पताल में होश आया था, तब वह पुलिस को अपना बयान खुद दर्ज कराना चाहती थीं. पीजीआई चौकी की तरफ से संबंधित थाने के जांच अधिकारी को इस बारे में सूचित भी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद पुलिस समय पर बयान दर्ज करने नहीं पहुंची.

शुरुआती दौर में जब यह मामला सामने आया था, तब घर में आग लगने की भ्रामक जानकारी सामने रखी गई थी, जिसकी भी पुलिस गहराई से जांच कर रही है. आखिरकार, 26 अगस्त को मंजीत की मौत के बाद चंडीगढ़ पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत अपहरण और हत्या का औपचारिक मामला दर्ज किया.

फिलहाल, पुलिस आरोपियों शुभी और पिंदा की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है. इसके साथ ही मोबाइल फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, आसपास के सीसीटीवी फुटेज और तमाम डिजिटल साक्ष्यों को खंगाला जा रहा है, ताकि इस अंधेरे सच से पूरी तरह पर्दा उठाया जा सके और पीड़िता को इंसाफ मिल सके.