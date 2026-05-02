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कौन थे शूरवीर जीवा महाला? जिनके किरदार से चर्चा में आए समान सलमान खान

कौन थे शूरवीर जीवा महाला? जिन्होंने शिवाजी महाराज की जान बचाई थी, किरदार से छाए समान सलमान खान

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कौन थे शूरवीर जीवा महाला? जिनके किरदार से चर्चा में आए समान सलमान खान

रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' में सलमान खान ने शूरवीर जीवा महाला का दमदार कैमियो निभाया है. जीवा वही योद्धा थे जिन्होंने प्रतापगढ़ के युद्ध में छत्रपति शिवाजी महाराज की जान बचाई थी.

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Pragya Bharti

Updated : May 02, 2026, 08:17 AM IST

कौन थे शूरवीर जीवा महाला? जिनके किरदार से चर्चा में आए समान सलमान खान
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रितेश देशमुख के निर्देशन और अभिनय से सजी फिल्म 'राजा शिवाजी' 1 मई को सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. इस ऐतिहासिक फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा फिल्म में सलमान खान के कैमियो की हो रही है. सलमान खान ने इस फिल्म में मराठा इतिहास के अमर सेनानी जीवा महाला का किरदार निभाया है.

कौन थे जीवा महाला?

जीवा महाला मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे भरोसेमंद और वफादार अंगरक्षकों में से एक थे. वे अपनी तलवारबाजी और निडरता के लिए जाने जाते थे. शिवाजी महाराज के प्रति उनकी निष्ठा इतनी गहरी थी कि इतिहास के पन्नों में उनका नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज है.

प्रतापगढ़ की वो ऐतिहासिक घटना

जीवा महाला की वीरता का सबसे बड़ा प्रमाण साल 1659 में प्रतापगढ़ के युद्ध के दौरान मिलता है. जब शिवाजी महाराज और बीजापुर के सेनापति अफजल खान के बीच मुलाकात हुई, तब अफजल ने धोखे से महाराज पर हमला कर दिया था. उस समय अफजल खान के क्रूर सैनिक सैयद बंडा ने जैसे ही शिवाजी महाराज पर तलवार उठाई, पास खड़े जीवा महाला ने पलक झपकते ही सैयद बंडा का हाथ काट दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया.

"जीवा थे, इसीलिए शिवा बच गए"

जीवा महाला के इसी पराक्रम के कारण महाराष्ट्र में एक कहावत अत्यंत प्रसिद्ध हुई— "होता जीवा म्हणून वाचला शिवा" (अर्थात: जीवा थे, इसीलिए शिवा बच गए). यदि उस दिन जीवा महाला वहां मौजूद न होते, तो भारतीय इतिहास की तस्वीर कुछ और ही होती. उनकी इसी वीरता के सम्मान में पुणे के पास अंबावडे में एक भव्य स्मारक भी बना हुआ है.

फिल्म 'राजा शिवाजी'  में स्टार कास्ट

रितेश देशमुख की इस महत्वाकांक्षी फिल्म में केवल सलमान खान ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड और मराठी सिनेमा के कई दिग्गज कलाकार नजर आ रहे हैं. फिल्म में अभिषेक बच्चन, संजय दत्त, विद्या बालन, और फरदीन खान जैसे सितारों की मौजूदगी ने इसे एक मेगा-ब्लॉकबस्टर बना दिया है. सलमान खान द्वारा 'जीवा महाला' के छोटे लेकिन प्रभावशाली किरदार को निभाना दर्शकों के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं है.

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