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Jaswant Singh Khalra कौन थे? जिनका Diljit Dosanjh ने 'Satluj' में निभाया अहम रोल

जी5 पर स्ट्रीम हो रही फिल्म 'सतलज' मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा के साहसी संघर्ष और बलिदान की मार्मिक कहानी है, जो पंजाब के काले दौर में लापता लोगों का सच उजागर करते थे.

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Pragya Bharti

Updated : Jul 05, 2026, 09:04 AM IST

Jaswant Singh Khalra कौन थे? जिनका Diljit Dosanjh ने 'Satluj' में निभाया अहम रोल

Image Credit: Instagram

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जी5 पर हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'सतलज' एक ऐसी कहानी है जो दर्शकों की रूह को झकझोर देती है. यह फिल्म मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने पंजाब में उग्रवाद के दौर में उन लापता लोगों की आवाज उठाई, जिन्हें सिस्टम ने मिटाने की कोशिश की थी. इनका अहम रोल दिलजीत दोसांझ ने निभाया था. 

कौन थे दिलजीत दोसांझ?

जसवंत सिंह खालरा का किरदार दिलजीत दोसांझ ने निभाया है. फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे उस खौफनाक दौर में, जब सवाल पूछने पर मौत का साया मंडराता था, खालरा ने लापता लोगों और उनके गुप्त अंतिम संस्कारों के भयावह सच को बाहर निकाला. उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने का बीड़ा उठाया. अंततः, 6 सितंबर 1995 को उन्हें उनके घर के बाहर से अगवा कर लिया गया और वे हमेशा के लिए गायब हो गए. बाद में, अदालती कार्यवाही में पंजाब पुलिस के कर्मियों को उनके हत्या का दोषी पाया गया.

फिल्म की कहानी

निर्देशक हनी त्रेहान ने इस फिल्म को किसी मसाला फिल्म की तरह नहीं, बल्कि एक गंभीर दस्तावेज की तरह पेश किया है. फिल्म जसवंत सिंह के आंतरिक द्वंद्व को बखूबी दिखाती है—वे चाहते तो अपने परिवार के साथ विदेश जाकर एक सुरक्षित जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और इंसानियत को चुना. दिलजीत दोसांझ ने इस भूमिका को पूरी जिम्मेदारी और संजीदगी के साथ निभाया है.

इतिहास को याद दिलाती फिल्म

'सतलज' केवल जसवंत सिंह खालरा की जीवनी नहीं है, बल्कि यह उन गुमनाम लोगों को एक श्रद्धांजलि है जिन्हें आंकड़ों में बदल दिया गया था. यह फिल्म हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि जब समाज डर और चुप्पी के साये में हो, तब सच के साथ खड़े होना कितना कठिन और कितना जरूरी होता है. तीन दशक बाद भी, खालरा के उठाए सवाल आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं.
यह फिल्म सिस्टम की जवाबदेही पर कड़े सवाल उठाती है और याद दिलाती है कि किसी भी सत्ता को बिना जवाबदेही के लोगों को गायब करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. यह फिल्म उन सभी के लिए है जो सच और न्याय की शक्ति में विश्वास रखते हैं.

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