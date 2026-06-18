कौन थीं Daveigh Chase? 35 की उम्र में 'The Ring' फेम एक्ट्रेस के निधन से शोक में फिल्म इंडस्ट्री

Daveigh Chase Death: हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस डेवी चेज का 35 वर्ष की आयु में निधन हो गया है. 'द रिंग' फेम अभिनेत्री लंबे समय से गंभीर संक्रमण से जूझ रही थीं. फैंस स्तब्ध हैं.

हॉलीवुड से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. अपनी बेहतरीन अदाकारी और आवाज से दर्शकों का दिल जीतने वाली 'द रिंग' फेम अभिनेत्री डेवी चेज अब हमारे बीच नहीं रहीं. महज 35 वर्ष की आयु में उनके निधन की खबर ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री और उनके चाहने वालों को गहरे सदमे में डाल दिया है. सोशल मीडिया पर फैंस अभिनेत्री को भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

गंभीर संक्रमण के कारण हुआ निधन

रिपोर्ट्स के अनुसार, डेवी चेज पिछले काफी समय से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थीं. बताया जा रहा है कि उन्हें 'मेनिन्जाइटिस' और गंभीर 'ब्लड इंफेक्शन' (रक्त संक्रमण) था. इन्हीं जानलेवा संक्रमणों के कारण उनके शरीर में कई गंभीर जटिलताएं उत्पन्न हो गईं, जो उनकी असामयिक मृत्यु का कारण बनीं. कम उम्र में एक होनहार कलाकार को खोने से हर कोई हैरान है.

एक शानदार करियर और पहचान

डेवी चेज उन चुनिंदा कलाकारों में से थीं जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही अपनी पहचान बना ली थी. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में की थी. साल 2000 के दशक में वे हॉलीवुड के उभरते हुए सितारों में गिनी जाती थीं. डेवी केवल अपनी एक्टिंग ही नहीं, बल्कि अपनी जादुई आवाज के लिए भी मशहूर थीं.

'द रिंग' और 'लिलो एंड स्टिच' से मिली शोहरत

डेवी चेज की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज भी उनके निभाए किरदार दर्शकों के जहन में ताजा हैं. हॉरर फिल्म 'द रिंग' में उनके अभिनय ने हर किसी को डरा दिया था, वहीं एनिमेटेड फिल्म 'लिलो एंड स्टिच' (Lilo & Stitch) में 'लिलो' को दी गई उनकी आवाज ने उन्हें वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई. हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने मनोरंजन जगत से दूरी बना ली थी और वे लाइमलाइट से दूर थीं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से