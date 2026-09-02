किस एक्ट्रेस ने 'हनुमान अंश' में निभाया नीम करोली बाबा की पत्नी का रोल? खूब हो रही चर्चा

Hanuman Ansh Star cast: फिल्म 'हनुमान अंश' में नीम करोली बाबा की पत्नी रामबेटी शर्मा का किरदार निभाने वाली खूबसूरत एक्ट्रेस पूर्णिमा तिवारी इन दिनों चर्चा में हैं. जानें उनकी सादगी, एक्टिंग करियर और सोशल मीडिया लाइफ के बारे में पूरी दिलचस्प बातें.

Hanuman Ansh Star Cast: सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद से ही विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी आध्यात्मिक फिल्म 'हनुमान अंश' दर्शकों के बीच एक बड़ा चर्चा का विषय बन चुकी है. महज कम बजट में तैयार होने के बावजूद इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अद्भुत सफलता हासिल की है और लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई है. इस फिल्म में मुख्य कलाकारों के अलावा जिस एक शख्सियत ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है, वह हैं नीम करोली बाबा की पत्नी का किरदार निभाने वाली प्रतिभाशाली अभिनेत्री पूर्णिमा तिवारी. अपनी बेहतरीन अदायगी और सादगी भरे अंदाज से उन्होंने हर दर्शक को प्रभावित किया है.

हनुमान अंश में नीम करोली बाबा की पत्नी कौन?

'हनुमान अंश' मूल रूप से नीम करोली बाबा के जीवन, उनके संघर्षों और भगवान हनुमान के प्रति उनकी असीम आस्था की कहानी को बड़े पर्दे पर उतारती है. फिल्म के अंदर पूर्णिमा तिवारी ने बाबा की पत्नी 'रामबेटी शर्मा' की भूमिका को बेहद संजीदगी के साथ निभाया है. पचास के दशक की एक पारंपरिक और साधारण गृहिणी के रूप में उनका यह रूप इतना सटीक था कि एक पल के लिए उन्हें पर्दे पर पहचान पाना भी आम दर्शकों के लिए मुश्किल हो गया था. इसके विपरीत, अगर उनकी निजी जिंदगी पर नजर डालें तो पूर्णिमा सोशल मीडिया पर अपनी आधुनिक और बेहद ग्लैमरस जीवनशैली के लिए जानी जाती हैं, जो उनके इस ऑन-स्क्रीन किरदार से बिल्कुल उलट है.

पूर्णिमा तिवारी का अब तक का सफर और अन्य प्रोजेक्ट्स

पूर्णिमा तिवारी सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वह एक लोकप्रिय टेलीविजन चेहरा भी हैं. 'हनुमान अंश' से पहले उन्होंने कई नामचीन टीवी धारावाहिकों, वेब सीरीज और फिल्मों में अपनी कला का हुनर दिखाया है. वह चर्चित बॉलीवुड फिल्मों जैसे 'रात अकेली है' और 'हुड़दंग' का भी हिस्सा रह चुकी हैं. इसके अलावा, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी उन्होंने एकता कपूर के लोकप्रिय यूट्यूब शो 'प्यार की राहें' में काम किया है. छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक का यह सफर उनके अभिनय अनुभव को और भी ज्यादा मजबूत बनाता है.

सोशल मीडिया पर तगड़ी फैन फॉलोइंग

पर्दे पर सादगी की मूरत दिखने वाली पूर्णिमा तिवारी रियल लाइफ में काफी स्टाइलिश और एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, जहां उनके लगभग 78 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स जुड़े हुए हैं. वह अक्सर अपने चाहने वालों के बीच अपनी खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो साझा करती रहती हैं. 'हनुमान अंश' में उनके इस दमदार अभिनय के बाद से सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता में और भी ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है, और हर कोई उनकी वर्सेटाइल एक्टिंग की सराहना कर रहा है.