कौन है 'आवारापन 2' का खूंखार विलेन 'जोरावर'? इमरान हाशमी के छक्के छुड़ाने वाला एक्टर निकला इस अभिनेत्री का भाई

Who is Zorawar from Awarapan 2: 'आवारापन 2' में इमरान हाशमी के छक्के छुड़ाने वाले खतरनाक विलेन 'जोरावर' कौन है? आइए हम आपको इस शानदार एक्टर के फिल्मी सफर और मशहूर अभिनेत्री से उनके खास रिश्ते के बारे में बताते हैं.

बॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेता इमरान हाशमी की कल्ट क्लासिक फिल्म 'आवारापन' के बहुप्रतीक्षित सीक्वल 'आवारापन 2' ने सिनेमाघरों में दस्तक दे पूरे 19 साल के लंबे इंतजार के बाद फैंस का दिल जीत लिया है. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार प्रदर्शन कर रही है. फिल्म की दमदार कहानी और कलाकारों की बेहतरीन एक्टिंग के बीच, इसके खतरनाक विलेन 'जोरावर' की चर्चा हर तरफ हो रही है. आइए विस्तार से जानते हैं कि पर्दे पर इमरान हाशमी को टक्कर देने वाला यह खूंखार खलनायक असल जिंदगी में कौन है.

कौन हैं विलेन 'जोरावर'?

'आवारापन 2' में मुख्य खलनायक 'जोरावर' का चुनौतीपूर्ण किरदार निभाने वाले अभिनेता का नाम पूरन गब्बी है. पूरन गब्बी को एक अभिनेता के तौर पर असली और बड़ी पहचान ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की चर्चित वेब सीरीज 'ब्लैक वारंट' से मिली. इस सीरीज में उन्होंने 'रंगा' का किरदार निभाया था, जिसमें उनके दमदार और खूंखार अभिनय ने दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी. 'ब्लैक वारंट' के बाद अब 'आवारापन 2' में विलेन बनकर उन्होंने बॉक्स ऑफिस और दर्शकों की महफिल पूरी तरह लूट ली है.

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असल जिंदगी में इस एक्ट्रेस के भाई हैं जोरावर

जोरावर यानी पूरन गब्बी कोई और नहीं, बल्कि बॉलीवुड और ओटीटी की जानी-मानी खूबसूरत अभिनेत्री वामिका गब्बी के छोटे भाई हैं. उनके पिता गोवर्धन गब्बी भी एक प्रतिष्ठित लेखक हैं, जिससे साफ है कि यह परिवार कला और साहित्य से गहराई से जुड़ा हुआ है. पूरन सिर्फ एक मंजे हुए अभिनेता ही नहीं, बल्कि एक बेहद प्रतिभाशाली संगीतकार भी हैं. फिल्म में उनके नेगेटिव रोल को दर्शक और समीक्षक दोनों खूब सराह रहे हैं.

पर्दे के पीछे का लंबा संघर्ष और अन्य प्रोजेक्ट्स

पूरन गब्बी का फिल्मी सफर रातों-रात तय नहीं हुआ है. अभिनय की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने लंबे समय तक कई फिल्मों की प्रोडक्शन टीमों के साथ ऑफ-कैमरा कड़ी मेहनत की थी. उन्होंने शाहरुख खान की फिल्म 'जीरो' और आयुष्मान खुराना की फिल्म 'शुभ मंगलम ज्यादा सावधान' जैसे प्रोजेक्ट्स में छोटे-छोटे रोल्स निभाए थे. हालांकि, इन छोटी भूमिकाओं ने उन्हें अनुभव तो दिया, लेकिन उन्हें इंडस्ट्री में वह पहचान नहीं दिला पाए जिसके वे हकदार थे.

सोशल मीडिया पर बढ़ रही है फैन फॉलोइंग

फिल्म की रिलीज और उसमें अपने शानदार काम के बाद से पूरन गब्बी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है. वर्तमान में इंस्टाग्राम पर उनके लगभग 25 हजार फॉलोअर्स हैं, लेकिन 'आवारापन 2' की अपार सफलता के बाद उनकी इस डिजिटल फैन फॉलोइंग में भारी इजाफा देखा जा रहा है. अपनी मेहनत और दमदार अदाकारी के दम पर पूरन ने यह साबित कर दिया है कि वह आने वाले समय में बॉलीवुड के एक लंबे समय तक टिकने वाले और मंजे हुए खलनायक या अभिनेता बन सकते हैं.

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