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कौन हैं ईरान की जहरा पेजेशकियान? क्यों BRICS समिट में छाईं राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान की बेटी

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कौन हैं ईरान की जहरा पेजेशकियान? क्यों BRICS समिट में छाईं राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान की बेटी

Who is Zahra Pezeshkian: नई दिल्ली में आयोजित BRICS समिट 2026 के दौरान ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की बेटी जहरा पेजेश्कियान ब्रिक्स बाजार और प्रधानमंत्री संग्रहालय के दौरे को लेकर चर्चा में हैं. आइए जानते हैं कौन हैं जहरा पेजेश्कियान और उनकी क्या है भूमिका.

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Pragya Bharti

Updated : Sep 13, 2026, 08:45 AM IST

कौन हैं ईरान की जहरा पेजेशकियान? क्यों BRICS समिट में छाईं राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान की बेटी

Image Credit: AI

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Who is Zahra Pezeshkian: अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस समय नई दिल्ली में चल रहे 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (BRICS Summit 2026) की चर्चा जोरों पर है. इस बीच, राजनीतिक बैठकों से इतर एक और नाम दुनिया भर के मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है- वह नाम है ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की बेटी, जहरा पेजेश्कियान का. ब्रिक्स समिट के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में उनकी सक्रिय मौजूदगी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उनकी दिलचस्पी ने उन्हें सोशल मीडिया और समाचारों की सुर्खियों में ला दिया है. आइए विस्तार से जानते हैं कि जहरा पेजेश्कियान कौन हैं और वे इस महत्वपूर्ण वैश्विक सम्मेलन के दौरान क्यों चर्चा का विषय बनी हुई हैं.

प्रधानमंत्री संग्रहालय और 'ब्रिक्स बाजार' का दौरा

अपनी भारत यात्रा के दौरान, जहरा पेजेश्कियान ने राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों का भ्रमण किया.

प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा: शनिवार को जहरा ने नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने भारत के विभिन्न प्रधानमंत्रियों के राजनीतिक सफर, उनके ऐतिहासिक योगदान और देश के विकास में उनकी विरासत को बहुत करीब से देखा.

ब्रिक्स बाजार की सैर: इसके अलावा, जहरा ने अपने पति हसन मजीदी के साथ मिलकर नेशनल क्राफ्ट्स म्यूजियम में सजे 'ब्रिक्स बाजार' का भी दौरा किया. इस विशेष बाजार में उन्होंने ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों की अनूठी कला, पारंपरिक शिल्प और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अवलोकन किया.

ईरान पैविलियन की विशेष उपस्थिति: ब्रिक्स बाजार में बने ईरान के पैविलियन में एक खास सांस्कृतिक जुड़ाव देखने को मिला. जहरा और उनके पति ने इस पैविलियन का गहराई से मुआयना किया और वहां मौजूद ईरानी कारीगरों तथा प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी कला और शिल्प की सराहना की.

कौन हैं जहरा पेजेशकियान?

जहरा पेजेश्कियान केवल एक राष्ट्रपति की बेटी भर नहीं हैं, बल्कि वे ईरान की राजनीति में एक मजबूत और सक्रिय चेहरा मानी जाती हैं.

राजनीतिक सलाहकार: जहरा अपने पिता मसूद पेजेश्कियान की मुख्य राजनीतिक सलाहकारों में शुमार हैं.

चुनावी सफर: साल 2024 में हुए ईरान के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान वे पहली बार एक प्रमुख सार्वजनिक हस्ती के रूप में राष्ट्रीय पटल पर उभर कर सामने आईं. जब मसूद पेजेश्कियान ने राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था, तो जहरा उनके ठीक साथ मौजूद थीं.

महिला मतदाताओं से जुड़ाव: चुनाव प्रचार के दौरान उनकी सशक्त मौजूदगी ने मीडिया का खूब ध्यान खींचा था. खासकर, महिला मतदाताओं के बीच अपनी बात रखने और उनसे जुड़ने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उनके पिता के चुनाव अभियान को सफल बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी.

वैश्विक कूटनीति के बीच ईरान की यह यात्रा क्यों है खास?

ब्रिक्स समिट 2026 में ईरान की यह भागीदारी भू-राजनीतिक नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है. पिछले कुछ महीनों से ईरान मध्य पूर्व में अमेरिका और इजराइल के साथ चल रहे तनावपूर्ण संघर्ष के दौर से गुजर रहा है. ऐसे नाज़ुक वक्त में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का भारत दौरा और ब्रिक्स मंच पर उनकी सक्रियता दुनिया भर का ध्यान आकर्षित कर रही है.

यह ईरानी राष्ट्रपति का पहला भारत दौरा है, जिसमें उन्होंने बीते शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत की और क्षेत्रीय सहयोग के कई अहम मुद्दों पर गहन चर्चा की. इस वैश्विक आयोजन के बीच जहरा पेजेश्कियान की सांस्कृतिक और कूटनीतिक प्रस्तुतियां भी भारत और ईरान के पुराने सांस्कृतिक रिश्तों को और अधिक मजबूत करती नजर आ रही हैं.

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