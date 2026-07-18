FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
रॉकेट नहीं, 44 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था की उड़ान! विक्रम-1 क्यों है भारत के लिए गेमचेंजर?

रॉकेट नहीं, 44 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था की उड़ान! विक्रम-1 क्यों है भारत के लिए गेमचेंजर?

मिलिए राजस्थान की 'हॉकी वाली सरपंच' से, KBC और संयुक्त राष्ट्र के बाद अब BRICS देशों को दिया तरक्की का नया 'लोकल' मॉडल

मिलिए राजस्थान की 'हॉकी वाली सरपंच' से, KBC और संयुक्त राष्ट्र के बाद अब BRICS देशों को दिया तरक्की का नया 'लोकल' मॉडल

कौन हैं वो सलमान-शाहरुख की हीरोइन? जिन्हें मां ने बनाया था Miss World, आज विदेशों में भी मचा रहीं धमाल

कौन हैं वो सलमान-शाहरुख की हीरोइन? जिन्हें मां ने बनाया था Miss World, आज विदेशों में भी मचा रहीं धमाल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
कौन हैं Shefali Bagga? पत्रकारिता-बिग बॉस के बाद महादेव बेटिंग ऐप मामले में कैसे फंसीं TV होस्ट, जानें 6000 करोड़ घोटाले से जुड़ा पूरा कांड

कौन हैं Shefali Bagga? पत्रकारिता-बिग बॉस के बाद महादेव बेटिंग ऐप मामले में कैसे फंसीं TV होस्ट, जानें 6000 करोड़ घोटाले से जुड़ा पूरा कांड

क्या Sonam Wangchuk ही थे 3 Idiots के असली फुंसुक वांगडू? जानें आविष्कारक 'रैंचो' के किरदार पर क्या बोले Aamir Khan

क्या Sonam Wangchuk ही थे 3 Idiots के असली फुंसुक वांगडू? जानें आविष्कारक 'रैंचो' के किरदार पर क्या बोले Aamir Khan

OTT Watchlist: पिछले 6 महीनों में सबसे ज्यादा देखी गईं ये 6 फिल्में-सीरीज, जानें कौन रहा नंबर 1 और 'धुरंधर' को किसने दी मात?

OTT Watchlist: पिछले 6 महीनों में सबसे ज्यादा देखी गईं ये 6 फिल्में-सीरीज, जानें कौन रहा नंबर 1 और 'धुरंधर' को किसने दी मात?

हिंदी न्यूज़एंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

कौन हैं वो सलमान-शाहरुख की हीरोइन? जिन्हें मां ने बनाया था Miss World, आज विदेशों में भी मचा रहीं धमाल

महज 17 साल की उम्र में शुरू हुआ था इस एक्ट्रेस का सफर. मिस वर्ल्ड का ताज जीतने से लेकर बॉलीवुड के सुपरस्टार्स और हॉलीवुड में नाम कमाने तक, अभिनेत्री की जर्नी काफी प्रेरणादायक है. वो ग्लोबल स्टार कौन हैं, जानने के लिए पढ़ें यह लेख.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Jul 18, 2026, 01:15 PM IST

कौन हैं वो सलमान-शाहरुख की हीरोइन? जिन्हें मां ने बनाया था Miss World, आज विदेशों में भी मचा रहीं धमाल

Image Credit: Social media

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी चमक बिखेरने वाली ये एक्ट्रेस आज किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं. एक छोटे से शहर से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े मंच पर भारत का नाम रोशन करने वाली इस अभिनेत्री की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है. चलिए हम आपको बताते है कि आखिर कौन हैं ये ग्लोबल स्टार जो शाहरुख-सलमान संग हिट फिल्में करने के बाद विदेशों में भी अपने अभिनय का डंका बजा रही हैं. 

कौन है वो सलमान-शाहरुख की हीरोइन, कैसे शुरू हुआ उनका सफर?

हम यहां जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं, वह कोई और नहीं, बल्कि प्रियंका चोपड़ा हैं. अभिनेत्री का सफर तब शुरू हुआ जब वह महज 17 साल की थीं और अपनी स्कूली पढ़ाई में व्यस्त थीं. एक दिन उन्हें फेमिना मैगजीन से फोन आया कि उनका चयन 'मिस इंडिया' के नॉर्थ इंडिया राउंड के लिए हुआ है. शुरुआत में प्रियंका को लगा कि यह उनकी लोकप्रियता का परिणाम है, लेकिन बाद में पता चला कि उनकी मां ने ही चुपचाप उनका आवेदन भेजा था. मां का वह एक छोटा सा प्रयास प्रियंका की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ.

मिस इंडिया से मिस वर्ल्ड तक कैसे पहुंची प्रियंका?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Priyanka (@priyankachopra)

मां-बेटी दिल्ली पहुंचे, जहां प्रियंका ने देखा कि उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने वाली अधिकांश लड़कियां पहले से ही मॉडलिंग और फैशन इंडस्ट्री का अनुभव रखती थीं. अपनी प्रतिभा और आत्मविश्वास के दम पर उन्होंने न केवल 'मिस इंडिया' का खिताब जीता, बल्कि साल 2000 में 'मिस वर्ल्ड' का ताज पहनकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का गौरव बढ़ाया.

बॉलीवुड में कदम और सफलता की उड़ान

मिस वर्ल्ड बनने के बाद प्रियंका ने बॉलीवुड की ओर रुख किया. शुरुआत में उन्होंने छोटे रोल से संघर्ष किया, लेकिन 'मुझसे शादी करोगी' (2004), 'क्रिश' (2006) और 'डॉन' (2006) जैसी फिल्मों ने उनकी पहचान बनाई. साल 2008 में आई फिल्म 'फैशन' में मेघना माथुर का किरदार निभाकर उन्होंने इतिहास रच दिया. इसके बाद 'बाजीराव मस्तानी' जैसी फिल्मों ने उन्हें अभिनय की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया. उन्होंने सलमान खान और शाहरुख खान जैसे बड़े सुपरस्टार्स के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं.

ये भी पढ़ें- Priyanka Chopra अपने बैग में क्या-क्या रखती हैं? पर्स में होगी यह 1 चीज आपने भी नहीं सोचा होगा

प्रियंका चोपड़ा कैसे बनीं ग्लोबल स्टार?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Priyanka (@priyankachopra)

प्रियंका चोपड़ा ने भारतीय सिनेमा में धाक जमाने के बाद, हॉलीवुड में भी अपने अभिनय से लोगों का दिल जीतने लगी. आज वह एक सफल अभिनेत्री के साथ-साथ निर्माता और बिजनेसवुमन भी हैं. जीरो से शुरुआत करके दुनिया की टॉप हस्तियों में शुमार होने तक, प्रियंका का सफर हर उस व्यक्ति के लिए एक बड़ी प्रेरणा है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कौन हैं Shefali Bagga? पत्रकारिता-बिग बॉस के बाद महादेव बेटिंग ऐप मामले में कैसे फंसीं TV होस्ट, जानें 6000 करोड़ घोटाले से जुड़ा पूरा कांड
कौन हैं Shefali Bagga? पत्रकारिता-बिग बॉस के बाद महादेव बेटिंग ऐप मामले में कैसे फंसीं TV होस्ट, जानें 6000 करोड़ घोटाले से जुड़ा पूरा कांड
क्या Sonam Wangchuk ही थे 3 Idiots के असली फुंसुक वांगडू? जानें आविष्कारक 'रैंचो' के किरदार पर क्या बोले Aamir Khan
क्या Sonam Wangchuk ही थे 3 Idiots के असली फुंसुक वांगडू? जानें आविष्कारक 'रैंचो' के किरदार पर क्या बोले Aamir Khan
OTT Watchlist: पिछले 6 महीनों में सबसे ज्यादा देखी गईं ये 6 फिल्में-सीरीज, जानें कौन रहा नंबर 1 और 'धुरंधर' को किसने दी मात?
OTT Watchlist: पिछले 6 महीनों में सबसे ज्यादा देखी गईं ये 6 फिल्में-सीरीज, जानें कौन रहा नंबर 1 और 'धुरंधर' को किसने दी मात?
Sonam Wangchuk की वो खोज, जिसने बदली लद्दाख की तस्वीर; जानें उन्हें क्यों मिला था 'रैमन मैग्सेसे' अवॉर्ड?
Sonam Wangchuk की वो खोज, जिसने बदली लद्दाख की तस्वीर; जानें उन्हें क्यों मिला था 'रैमन मैग्सेसे' अवॉर्ड?
अफ्रीका के नक्शे पर 'सींग' जैसा दिखता है यह इलाका, जानें किन 4 देशों से मिलकर बना है Horn of Africa
अफ्रीका के नक्शे पर 'सींग' जैसा दिखता है यह इलाका, जानें किन 4 देशों से मिलकर बना है Horn of Africa
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement