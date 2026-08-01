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Gaurav Khanna पर Bully का आरोप लगाने वाली Shagun Sharma कौन? किन पॉपुलर TV शोज में आ चुकी हैं नजर

Who is Shagun Sharma: टीवी एक्ट्रेस शगुन शर्मा ने गौरव खन्ना पर 'खतरों के खिलाड़ी' के दौरान बुली करने का गंभीर आरोप लगाया है. इसी के साथ, आइए जानते हैं कि शगुन शर्मा कौन हैं, उनका करियर कैसा रहा है और उन्होंने किन पॉपुलर शोज में मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं.

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Pragya Bharti

Updated : Aug 01, 2026, 02:31 PM IST

Gaurav Khanna पर Bully का आरोप लगाने वाली Shagun Sharma कौन? किन पॉपुलर TV शोज में आ चुकी हैं नजर

IMage Credit: Instagram

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Who is Shagun Sharma: छोटे परदे की दुनिया में इन दिनों एक नया विवाद काफी तेजी से वायरल हो रहा है. इसकी चर्चा सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर हो रही है. इस विवाद को गहराने वाली अभिनेत्री शगुन शर्मा हैं, जिन्होंने जाने-माने अभिनेता गौरव खन्ना पर निशाना साधा है. दरअसल, स्टंट बेस्ड रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' के बारे में बताते हुए शगुन ने एक इंटरव्यू के दौरान गौरव खन्ना पर गंभीर मानसिक प्रताड़ना और बुली करने के आरोप लगाए हैं. इन तीखे बयानों के सामने आने के बाद से ही हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर शगुन शर्मा कौन हैं और उनका अब तक का अभिनय सफर कैसा रहा है. आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि इस अभिनेत्री के जीवन, करियर और उनके द्वारा लगाए गए इन सनसनीखेज दावों का पूरा सच क्या है.

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शगुन शर्मा ने कब की थी एक्टिंग की शुरुआत?

TV इंडस्ट्री में शगुन शर्मा एक जाना-पहचाना और बेहद लोकप्रिय चेहरा बन चुकी हैं. उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की आधिकारिक शुरुआत साल 2015 में आई लोकप्रिय धारावाहिक 'कुछ तो है तेरे मेरे दरमियां' से की थी. इस पहले ही प्रोजेक्ट के बाद वो काफी पॉपुलर हो गई थी. इसके बाद भी, शगुन ने अपनी मेहनत के दम पर मनोरंजन जगत में धीरे-धीरे एक मजबूत मुकाम हासिल किया.

ये भी पढ़ें- कौन हैं गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला, उम्र के अंतर से लेकर नेटवर्थ तक, जानें कौन-किस पर भारी?

किन टीवी शोज में आ चुकी हैं नजर?

अपने अब तक के सफर में शगुन कई सुपरहिट शोज का अहम हिस्सा रह चुकी हैं. वह 'कुछ रंग प्यार के ऐसे भी', 'इस प्यार को क्या नाम दूं 3', 'गंगा' और लोकप्रिय नाटक 'तू आशिकी' जैसे कई चर्चित शोज में अपनी अदाकारी का हुनर दिखा चुकी हैं. हालांकि, उन्हें घर-घर में असली लोकप्रियता साल 2021 में आए शो 'इश्क पर जोर नहीं' से मिली थी. इसमें शगुन ने सोनाली सोनू मल्होत्रा के किरदार निभाए थे. इसके बाद उन्हें 'ससुराल गेंदा फूल 2', ग्रामीण परिवेश पर आधारित 'हरफौल मोहिनी' और एकता कपूर के लोकप्रिय नाटक 'ये है चाहतें' में मुख्य लीड रोल निभाने का अवसर मिला. वर्तमान में वह 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में पारिधि विरानी के रूप में अपनी बेहतरीन भूमिका से दर्शकों का मनोरंजन कर रही हैं.

खतरों के खिलाड़ी के सेट पर हुआ विवाद

अब यह अभिनेत्री आगामी स्टंट आधारित रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' का हिस्सा बनने जा रही है. शो के शुरू होने से पहले दिए गए एक साक्षात्कार में शगुन ने साझा किया कि रियलिटी शो की शूटिंग के दौरान गौरव खन्ना का रवैया उनके प्रति बहुत असहज करने वाला था. उन्होंने दावा किया कि गौरव उन्हें लगातार निशाना बनाते थे और उनके हर एक एक्शन पर तंज कसा करते थे.

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