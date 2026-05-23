कौन हैं Sapna Pabbi? 'बंदर' फेम इस अभिनेत्री का Sushant Singh Rajput मामले में क्यों आया था नाम

Who is Sapna Pabbi: बॉबी देओल की फिल्म 'बंदर' में नजर आने वाली ब्रिटिश अभिनेत्री सपना पब्बी अपने करियर और सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े पुराने विवादों के कारण एक बार फिर चर्चा में हैं.

Who is Sapna Pabbi: बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की आगामी फिल्म 'बंदर' इन दिनों सुर्खियों में है. इस साइकोलॉजिकल ड्रामा फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रही अभिनेत्री सपना पब्बी ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. फिल्म का ट्रेलर वायरल होने के बाद से ही अभिनेत्री के बारे में जानने की जिज्ञासा बढ़ गई है.

कौन हैं सपना पब्बी?

सपना पब्बी एक ब्रिटिश अभिनेत्री और मॉडल हैं. उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 2013 में अनिल कपूर के प्रसिद्ध टीवी शो '24' से की थी. इसके बाद उन्होंने 'खामोशियां', 'अरदास करण', 'मर गए ओए लोको' और 'ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत' जैसी फिल्मों और कई वेब सीरीज में अपने अभिनय का प्रदर्शन किया है. फिल्म 'बंदर' में उनकी भूमिका को लेकर प्रशंसक काफी उत्साहित हैं, जो 5 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है.

सपना का सुशांत सिंह राजपूत केस से क्या था कनेक्शन?

सपना पब्बी का नाम सुशांत सिंह राजपूत मामले में भी सामने आया था, जिसने उन्हें काफी समय तक सुर्खियों में रखा. उस दौरान मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि जांच एजेंसियों के सामने पेश होने के बजाय अभिनेत्री देश से बाहर चली गई हैं.

हालांकि, सपना पब्बी ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया था. उन्होंने स्पष्ट किया था कि वह किसी भी जांच से भाग नहीं रही थीं, बल्कि अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए लंदन गई थीं. लंबे समय के बाद, अभिनेत्री अपनी आने वाली बड़ी फिल्म 'बंदर' के जरिए दोबारा चर्चा के केंद्र में हैं.

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