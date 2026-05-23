FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
कौन हैं Sapna Pabbi? 'बंदर' फेम इस अभिनेत्री का Sushant Singh Rajput मामले में क्यों आया था नाम

कौन हैं Sapna Pabbi? 'बंदर' फेम इस अभिनेत्री का Sushant Singh Rajput मामले में क्यों आया था नाम

नवाजुद्दीन सिद्दीकी की ये 5 फिल्में और सीरीज ओटीटी पर मचा रहीं धूम, एक नज़र लिस्ट पर डालें

नवाजुद्दीन सिद्दीकी की ये 5 फिल्में और सीरीज ओटीटी पर धूम मचा रही हैं, एक नज़र लिस्ट पर डालें

भारत के 50 सबसे गर्म शहरों में यूपी के 26 जिले, 45 डिग्री के पार पहुंचा पारा, ऊपर से बिजली कटौती से जीना हुआ मुश्किल 

भारत के 50 सबसे गर्म शहरों में यूपी के 26 जिले, 45 डिग्री के पार पहुंचा पारा, ऊपर से बिजली कटौती से जीना हुआ मुश्किल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
क्यों मैराथन रनर्स में बढ़ रहा कैंसर? फिट रहने के लिए दौड़ रहे लोग अनजाने में बढ़ा रहे ये बीमारी? नई रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता

क्यों मैराथन रनर्स में बढ़ रहा कैंसर? फिट रहने के लिए दौड़ रहे लोग अनजाने में बढ़ा रहे ये बीमारी? नई रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता

दुनिया का सबसे पुराना फल कौन-सा है? ताकत का पावरहाउस कहा जाता है ये फ्रूट लेकिन कुछ मानते हैं इसे मांसाहारी

दुनिया का सबसे पुराना फल कौन-सा है? ताकत का पावरहाउस कहा जाता है ये फ्रूट लेकिन कुछ मानते हैं इसे मांसाहारी

तेल सप्लाई में बदला गेम! भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा Crude Oil Supplier बना ये देश, देखें टॉप 5 की लिस्ट

तेल सप्लाई में बदला गेम! भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा Crude Oil Supplier बना ये देश, देखें टॉप 5 की लिस्ट

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

कौन हैं Sapna Pabbi? 'बंदर' फेम इस अभिनेत्री का Sushant Singh Rajput मामले में क्यों आया था नाम

Who is Sapna Pabbi: बॉबी देओल की फिल्म 'बंदर' में नजर आने वाली ब्रिटिश अभिनेत्री सपना पब्बी अपने करियर और सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े पुराने विवादों के कारण एक बार फिर चर्चा में हैं.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : May 23, 2026, 02:25 PM IST

कौन हैं Sapna Pabbi? 'बंदर' फेम इस अभिनेत्री का Sushant Singh Rajput मामले में क्यों आया था नाम
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Who is Sapna Pabbi: बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की आगामी फिल्म 'बंदर' इन दिनों सुर्खियों में है. इस साइकोलॉजिकल ड्रामा फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रही अभिनेत्री सपना पब्बी ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. फिल्म का ट्रेलर वायरल होने के बाद से ही अभिनेत्री के बारे में जानने की जिज्ञासा बढ़ गई है.

कौन हैं सपना पब्बी?

सपना पब्बी एक ब्रिटिश अभिनेत्री और मॉडल हैं. उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 2013 में अनिल कपूर के प्रसिद्ध टीवी शो '24' से की थी. इसके बाद उन्होंने 'खामोशियां', 'अरदास करण', 'मर गए ओए लोको' और 'ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत' जैसी फिल्मों और कई वेब सीरीज में अपने अभिनय का प्रदर्शन किया है. फिल्म 'बंदर' में उनकी भूमिका को लेकर प्रशंसक काफी उत्साहित हैं, जो 5 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है.

सपना का सुशांत सिंह राजपूत केस से क्या था कनेक्शन?

सपना पब्बी का नाम सुशांत सिंह राजपूत मामले में भी सामने आया था, जिसने उन्हें काफी समय तक सुर्खियों में रखा. उस दौरान मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि जांच एजेंसियों के सामने पेश होने के बजाय अभिनेत्री देश से बाहर चली गई हैं.
हालांकि, सपना पब्बी ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया था. उन्होंने स्पष्ट किया था कि वह किसी भी जांच से भाग नहीं रही थीं, बल्कि अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए लंदन गई थीं. लंबे समय के बाद, अभिनेत्री अपनी आने वाली बड़ी फिल्म 'बंदर' के जरिए दोबारा चर्चा के केंद्र में हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
क्यों मैराथन रनर्स में बढ़ रहा कैंसर? फिट रहने के लिए दौड़ रहे लोग अनजाने में बढ़ा रहे ये बीमारी? नई रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता
क्यों मैराथन रनर्स में बढ़ रहा कैंसर? फिट रहने के लिए दौड़ रहे लोग अनजाने में बढ़ा रहे ये बीमारी? नई रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता
दुनिया का सबसे पुराना फल कौन-सा है? ताकत का पावरहाउस कहा जाता है ये फ्रूट लेकिन कुछ मानते हैं इसे मांसाहारी
दुनिया का सबसे पुराना फल कौन-सा है? ताकत का पावरहाउस कहा जाता है ये फ्रूट लेकिन कुछ मानते हैं इसे मांसाहारी
तेल सप्लाई में बदला गेम! भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा Crude Oil Supplier बना ये देश, देखें टॉप 5 की लिस्ट
तेल सप्लाई में बदला गेम! भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा Crude Oil Supplier बना ये देश, देखें टॉप 5 की लिस्ट
भारत का Mango Powerhouse है यह राज्य, यहां होती है आम की सबसे ज्यादा किस्मों की खेती
भारत का Mango Powerhouse है यह राज्य, यहां होती है आम की सबसे ज्यादा किस्मों की खेती
Left या Right Nostril? कौन-सा नॉस्ट्रिल है एक्टिव, सांस से पता चलेगा आपका मूड और माइंडसेट
Left या Right Nostril? कौन-सा नॉस्ट्रिल है एक्टिव, सांस से पता चलेगा आपका मूड और माइंडसेट
MORE
Advertisement
धर्म
Ganga Dussehra 2026 Date: इस दिन है गंगा दशहरा, जान लें इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व
इस दिन है गंगा दशहरा, जान लें इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व
Numerology: हर किसी के फेवरेट होते हैं इस मूलांक के लोग, जानें इनकी ताकत, खूबियां और कमजोरियां
हर किसी के फेवरेट होते हैं इस मूलांक के लोग, जानें इनकी ताकत, खूबियां और कमजोरियां
Today Horoscope 21 May 2026: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल 
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Vastu Tips: दरवाजे पर गीला तौलिया या कपड़े टांगने से लगता है राहु दोष, घर में अट्रैक्ट होती नेगेटिव एनर्जी
दरवाजे पर गीला तौलिया या कपड़े टांगने से लगता है राहु दोष, घर में अट्रैक्ट होती नेगेटिव एनर्जी
नीम करौली बाबा की ये 7 बातें गांठ बांध लें, तिजोरियां भरती रहेंगी और बाधाएं हटती रहेंगी
नीम करौली बाबा की ये 7 बातें गांठ बांध लें, तिजोरियां भरती रहेंगी और बाधाएं हटती रहेंगी
MORE
Advertisement