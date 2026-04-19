Femina Miss India 2026: कौन हैं साध्वी सतीश सैल? जिसके सिर सजा मिस इंडिया का ताज; अब 'मिस वर्ल्ड' में लहराएंगी तिरंगा

Who Is Sadhvi Satish Sail: गोवा की साध्वी सतीश सैल ने 30 प्रतियोगियों को पीछे छोड़ते हुए 'फेमिना मिस इंडिया 2026' का ताज अपने नाम कर लिया है. अब वह मिस वर्ल्ड 2027 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी.

भारत को अपनी नई ब्यूटी क्वीन मिल गई है. ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित फेमिना मिस इंडिया 2026 के 61वें संस्करण में गोवा की साध्वी सतीश सैल ने प्रतिष्ठित खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है. देशभर से आईं 30 सुंदरियों को कड़ी टक्कर देते हुए साध्वी ने अपनी बुद्धिमानी और आत्मविश्वास से जजों का दिल जीत लिया.

शानदार आयोजन और कड़ी प्रतियोगिता

कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में आयोजित इस ग्रैंड फिनाले में टैलेंट, पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस के कई राउंड हुए. कड़े मुकाबले के बाद साध्वी को विजेता घोषित किया गया, जहां पिछली विजेता ने उन्हें ताज पहनाया. प्रतियोगिता में महाराष्ट्र की राजनंदिनी पवार फर्स्ट रनर-अप और केंद्र शासित प्रदेश की श्री अद्वैता सेकंड रनर-अप रहीं.

कौन हैं साध्वी सतीश सैल?

गोवा की रहने वाली साध्वी न केवल सुंदर हैं, बल्कि शैक्षिक रूप से भी काफी सशक्त हैं. उन्होंने इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन में ग्रेजुएशन किया है. उनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि उन्हें 7 भाषाओं का गहरा ज्ञान है, जिन्हें वह धाराप्रवाह बोल और लिख सकती हैं. उनकी इसी बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें अन्य प्रतियोगियों से अलग खड़ा किया.

सितारों से सजी शाम

इस भव्य समारोह में बॉलीवुड और मनोरंजन जगत की कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की. जूरी पैनल और मेहमानों में मधुर भंडारकर, जीनत अमान, नेहा धूपिया, सेलिना जेटली और टेरेंस लुईस जैसे नाम शामिल थे. मशहूर गायक जुबिन नौटियाल ने अपनी आवाज से समां बांधा, वहीं मनीष पॉल ने अपनी शानदार होस्टिंग से शो में चार चांद लगा दिए.

मिस वर्ल्ड की तैयारी

फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीतने के बाद अब साध्वी सैल का अगला लक्ष्य वैश्विक मंच है. वह मिस वर्ल्ड 2027 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी. टॉप 8 में जगह बनाने वाली अन्य कंटेस्टेंट्स में याशिका शर्मा, श्रेया ठाकुर और धनुश्री चौहान जैसे नाम भी शामिल थे, लेकिन साध्वी की ग्रेस और प्रेजेंस ऑफ माइंड ने उन्हें जीत की दहलीज तक पहुंचाया.

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