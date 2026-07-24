Saanvi Talwar: ‘मुझे जबरन किस किया और..’, करण कुंद्रा पर गंभीर आरोप लगाने वाली सान्वी तलवार कौन? कैसा रहा एक्ट्रेस का करियर

Who Is Saanvi Talwar: टीवी सीरियल 'ये कहां आ गए हम' फेम एक्ट्रेस सान्वी तलवार ने करण कुंद्रा पर सेट पर जबरन किस करने और थप्पड़ मारने का गंभीर आरोप लगाया है. जानिए आखिर कौन हैं सान्वी तलवार और कैसा रहा है उनका करियर.

टीवी इंडस्ट्री से एक बार फिर सालों पुराना विवाद सुर्खियों में आ गया है. साल 2015 के चर्चित धारावाहिक 'ये कहां आ गए हम' की मुख्य अभिनेत्री सान्वी तलवार ने अपने को-एक्टर करण कुंद्रा पर बेहद गंभीर और चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं.

सान्वी ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि शो के दौरान करण ने उन्हें जबरन किस किया था और बाद में सेट पर सभी के सामने थप्पड़ भी मारा था. इस खुलासे के बाद से ही सान्वी तलवार लगातार चर्चा में बनी हुई हैं. लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर सान्वी तलवार कौन हैं और उनका अब तक का करियर कैसा रहा है.

किसिंग सीन, थप्पड़ और गाली-गलौज: क्या था पूरा मामला?

एक हालिया इंटरव्यू में सान्वी तलवार ने बताया कि सेट पर करण कुंद्रा के साथ उनकी ज्यादा बातचीत नहीं होती थी. फिर भी, एक सीन की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर के निर्देश देने से पहले ही करण ने उन्हें अचानक किस कर दिया. सान्वी को यह हरकत बहुत गलत लगा था. इसके विरोध में उन्होंने करण को थप्पड़ भी जड़ा था.

सान्वी ने आगे बताया"- थप्पड़ मारने के करीब 15 मिनट बाद करण वापस आए और उन्होंने सभी के सामने मुझे इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि मैं जमीन पर गिर गई. उन्होंने मुझे और मेरे माता-पिता को गालियां भी दीं."

इसके बाद, सान्वी रोते हुए सेट छोड़कर अपने घर चली गईं. हालांकि, बाद में शो की मेकर एकता कपूर ने करण की तरफ से सान्वी से माफी मांगी और उन्हें शो न छोड़ने के लिए मना भी लिया.

कौन हैं सान्वी तलवार?

सान्वी तलवार मनोरंजन जगत की एक अहम अभिनेत्री हैं, जिन्होंने अमेरिका के प्रतिष्ठित 'स्टेला एडलर स्टूडियो ऑफ एक्टिंग' से थिएटर और अभिनय की औपचारिक पढ़ाई की है. बता दें कि सान्वी ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले एक लेखक के रूप में काम किया है. उन्होंने 'सीआईडी', 'फियर फाइल्स: डर की सच्ची तस्वीरें' और 'सुपरकॉप्स वर्सेज सुपरविलेन्स' जैसे कई लोकप्रिय टीवी शोज के एपिसोड्स लिखे हैं.

कैसा रहा सान्वी तलवार का करियर सफर?

सान्वी ने टीवी इंडस्ट्री के साथ-साथ बॉलीवुड में भी अपनी किस्मत आजमाई है. उन्होंने साल 2012 में स्टार प्लस के शो 'अर्जुन' से अभिनय की शुरुआत की, जिसमें सान्वी ने नेहा जोसेफ का किरदार निभाया था.

इसके बाद वह 'ओ गुजरिया', 'ये कहां आ गए हम' और ऐतिहासिक शो 'चंद्र नंदिनी' में महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आईं. साल 2015 में सान्वी ने अक्षय कुमार स्टारर फिल्म 'गब्बर इज बैक' से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया. भले ही फिल्म में उनका रोल छोटा था, लेकिन इससे उन्हें बड़ा ब्रेक मिला.

नेगेटिव रोल से मिली पहचान

साल 2018 में 'विक्रम बेताल की रहस्य गाथा' में कैमियो करने के बाद, 2019 में उन्होंने 'सूफियाना प्यार मेरा' में एक निगेटिव किरदार निभाया था, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया. इसके बाद से सान्वी को एक अलग पहचान मिली.

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