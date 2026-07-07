कौन हैं अंशुला कपूर के पति रोहन ठक्कर? बोनी कपूर के दामाद संग क्या है करण जौहर का कनेक्शन?

Who is Boney Kapoor: जानिए कौन हैं बोनी कपूर के दामाद और अंशुला कपूर के जीवनसाथी रोहन ठक्कर. उनके करियर, बैकग्राउंड और फिल्म निर्माता करण जौहर के साथ उनके खास पेशेवर संबंध की पूरी सच्चाई.

Who is Boney Kapoor: बॉलीवुड के दिग्गज निर्माता बोनी कपूर की बेटी और अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर अपनी निजी जिंदगी को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं. अंशुला ने हाल ही में रोहन ठक्कर के साथ शादी के बंधन में बंधकर एक नई शुरुआत की है. रोहन ठक्कर और अंशुला की जोड़ी को फैंस का खूब प्यार मिल रहा है.

कौन हैं रोहन ठक्कर?

रोहन ठक्कर एक लेखक और पटकथा लेखक हैं. उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से फिल्म और क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स किया है. रोहन, सोशल मीडिया के लिए भी कॉपी राइटिंग कर चुके हैं. इसके अलावा रोहन ने साल 2016 में रिलीज हुई फिल्म द नोबलिस्ट का स्क्रीनप्ले भी लिखा था. वह लंबे समय से फिल्म इंडस्ट्री के रचनात्मक पहलुओं से जुड़े हुए हैं. अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर का रिश्ता काफी समय से सुर्खियों में था, और आखिरकार दोनों ने एक निजी समारोह में विवाह कर लिया. उनकी शादी में परिवार के चुनिंदा लोग और कुछ करीबी फिल्मी हस्तियां ही शामिल हुईं.

करण जौहर के साथ क्या है कनेक्शन?

रोहन ठक्कर के बारे में सबसे दिलचस्प बात उनका करण जौहर के साथ जुड़ाव है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, रोहन ठक्कर फिल्म निर्माता करण जौहर की प्रोडक्शन कंपनी 'धर्मा प्रोडक्शंस' के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं. रोहन पिछले काफी समय से करण जौहर की टीम के साथ काम कर रहे हैं और कई रचनात्मक प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रहे हैं.

यही वजह है कि जब रोहन का नाम बोनी कपूर के दामाद के तौर पर सामने आया, तो उनके और करण जौहर के बीच के इस पेशेवर संबंध ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया. इंडस्ट्री के अंदरूनी हलकों में भी रोहन की मेहनत और उनकी रचनात्मक सोच की सराहना की जाती है.

निजी जीवन और सादगी भरी शादी

अंशुला और रोहन की शादी काफी प्राइवेट रही, जिसमें मीडिया की चकाचौंध से दूर केवल परिवार और खास दोस्तों ने ही शिरकत की. बोनी कपूर परिवार के लिए यह एक बेहद भावनात्मक और खुशी का पल था. अर्जुन कपूर और अंशुला के बीच की बॉन्डिंग जगजाहिर है, और अपनी बहन के जीवन के इस नए सफर पर अर्जुन भी बेहद उत्साहित दिखे.

रोहन ठक्कर ने अपनी मेहनत से इंडस्ट्री में अपनी एक अलग जगह बनाई है, और अब बोनी कपूर के दामाद के रूप में उनके नए सफर की शुरुआत हो चुकी है.

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