कौन हैं Rohan Mehra? जिनके साथ बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस Pooja Hegde की पक रही है 'इश्क की खिचड़ी'

Who Is Boyfriend Vinod Mehra: साउथ सुपरस्टार पूजा हेगड़े और रोहन मेहरा के डेटिंग की खबरें सुर्खियों में हैं. दोनों ने सोशल मीडिया पर एक-दूसरे को जन्मदिन की बधाई देकर चर्चाओं को हवा दी है.

Who Is Boyfriend Vinod Mehra: सिनेमा जगत की खूबसूरत अभिनेत्री पूजा हेगड़े इन दिनों अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा बटोर रही हैं. मीडिया गलियारों में यह खबर तेजी से फैल रही है कि पूजा हेगड़े बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिवंगत विनोद मेहरा के बेटे रोहन मेहरा को डेट कर रही हैं. चलिए इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बारे में जान लेते हैं.

सोशल मीडिया से शुरू हुआ सिलसिला

पूजा और रोहन के बीच नजदीकियों की खबरें तब पुख्ता होने लगीं जब दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को खास अंदाज में जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. इसके बाद कई मौकों पर दोनों को एक साथ देखा गया, जिससे उनके रिलेशनशिप में होने के दावों को और बल मिला है. हालांकि, अभी तक दोनों में से किसी ने भी इस रिश्ते पर आधिकारिक मुहर नहीं लगाई है, लेकिन सोशल मीडिया की गतिविधियों ने प्रशंसकों के बीच कयासों का दौर शुरू कर दिया है.

कौन हैं रोहन मेहरा?

रोहन मेहरा बॉलीवुड के सदाबहार अभिनेता विनोद मेहरा और उनकी तीसरी पत्नी किरण मेहरा के बेटे हैं. रोहन का जीवन काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है. 1990 में पिता के निधन के समय रोहन काफी छोटे थे. उनकी परवरिश केन्या के मोम्बासा में उनकी मां और नाना-नानी द्वारा की गई. उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा यूके से पूरी की और उसके बाद अपने जड़ों की ओर यानी मुंबई लौट आए. रोहन की एक बड़ी बहन सोनिया मेहरा भी हैं, जिन्होंने फिल्म 'विक्टोरिया नंबर 203' के जरिए अभिनय की दुनिया में कदम रखा था. रोहन ने खुद भी फिल्म 'बाजार' से बॉलीवुड डेब्यू किया था.

पूजा हेगड़े का वर्कफ्रंट

पर्सनल लाइफ के साथ-साथ पूजा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी काफी व्यस्त हैं. वह जल्द ही डेविड धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' में वरुण धवन और मृणाल ठाकुर के साथ नजर आएंगी. यह फिल्म 5 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इसके अलावा, वह थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' में भी नजर आएंगी, जो मई के पहले हफ्ते में रिलीज हो सकती है.

भले ही पूजा और रोहन ने अपने रिश्ते को 'सीक्रेट' रखा हो, लेकिन उनके चाहने वाले इस नई जोड़ी को लेकर काफी उत्साहित हैं. आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह जोड़ी अपने रिश्ते को दुनिया के सामने सार्वजनिक करती है या इसे केवल एक गहरी दोस्ती का नाम देती है.

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