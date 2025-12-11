कौन हैं रैपर 'Flipperachi' धुरंधर के वायरल FA9LA से अक्षय खन्ना ने बनाया जिन्हें इंडियंस का फेवरेट?

धुरंधर को दर्शकों से ज़बरदस्त तारीफ़ मिल रही है, गाना 'FA9LA' अक्षय खन्ना के अचानक और बिना कोरियोग्राफ़ किए डांस मूव्स के लिए वायरल हो रहा है. बहरीन के रैपर फ़्लिपराची का बनाया यह ट्रैक भारत में Spotify के वायरल चार्ट में टॉप पर है.

5 दिसंबर को रिलीज हुई रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना स्टारर धुरंधर ने अपनी ज़बरदस्त कहानी, परफॉर्मेंस और म्यूज़िक से दर्शकों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. फिल्म को लेकर इतनी तरीफ क्यों हो रही है? इसपर तमाम बातें हो सकती हैं लेकिन एक खस चीज जिसने लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किय ही वो है इसका हाई-एनर्जी ट्रैक 'FA9LA,' जिसने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है, जिसका मुख्य कारण अक्षय खन्ना के अचानक किए गए डांस मूव्स हैं.

वायरल चार्ट्स में शान से इतरा रहा है FA9LA

बहरीनी रैपर फ्लिपराची का बनाया यह गाना भारत में स्पॉटिफ़ाई के वायरल चार्ट्स में तेज़ी से टॉप पर पहुंच गया है. इतने प्यार से खुश होकर, रैपर ने इंस्टाग्राम पर एक दिल को छू लेने वाला मैसेज शेयर किया, जिसमें उन्होंने भारतीय सुनने वालों को 'FA9LA' को नंबर 1 वायरल ट्रैक बनाने के लिए धन्यवाद दिया और फैंस से ऑफिशियल म्यूज़िक वीडियो को सपोर्ट करते रहने की अपील की.

अक्षय खन्ना के अचानक किए गए मूव्स ने लूट ली महफ़िल

फैंस को सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात की है कि गाने में अक्षय खन्ना का डांस बिल्कुल भी प्लान नहीं किया गया था. सेट पर एक्टर का स्पॉन्टेनियस फ्रीस्टाइल अब इंटरनेट पर सेलिब्रेट किया जा रहा है.

ट्रैक के कोरियोग्राफर विजय गांगुली ने एक इंटरव्यू में बताया कि ओरिजिनल ब्रीफ में अक्षय के कैरेक्टर, जिसे शेर-ए-बलूच का ताज पहनाया गया था, को बस एंट्री करनी थी, परफॉर्मर्स के बीच से गुज़रना था और सिंहासन पर अपनी सीट लेनी थी. हालांकि, एक बार जब वह सेट पर आए और माहौल को महसूस किया, तो अक्षय ने कुछ इंप्रॉम्प्टू मूव्स जोड़ने का फैसला किया.

गांगुली ने बताया कि टीम में किसी को नहीं पता था कि एक्टर क्या करने वाला है. उन्होंने कहा, 'वह बस अंदर आया, वाइब महसूस की और परफॉर्म करना शुरू कर दिया. पहला टेक ही फ्लॉलेस था,' उन्होंने कहा कि उसके बाद सिर्फ एक क्लोज-अप की ज़रूरत थी. उनके मुताबिक, अक्षय सहज रूप से एक सीन की एनर्जी को समझते हैं और ठीक से जानते हैं कि इसे कैसे बेहतर बनाना है.

धुरंधर की दमदार कास्ट

बड़े पैमाने और तेज़ी से डायरेक्ट की गई, धुरंधर में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, दानिश पंडोर और राकेश बेदी जैसे दमदार कलाकार हैं. फिल्म में एक्शन, ड्रामा और दमदार कैरेक्टर आर्क्स का मिक्स है, जिससे यह इस महीने की सबसे ज़्यादा चर्चित थिएटर रिलीज़ में से एक बन गई है.

नेटिज़न्स ने परफॉर्मेंस की तारीफ़ की है, खासकर अक्षय खन्ना की मैग्नेटिक स्क्रीन प्रेजेंस और फिल्म के वाइब्रेंट साउंडट्रैक की, जिसमें रीजनल असर के साथ कंटेंपररी बीट्स का मिक्स है.