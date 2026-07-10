कौन हैं Raghav Juyal? जिनका Shehnaaz Gill संग जुड़ रहा है नाम, वायरल वीडियो देख फैंस भी बोले- 'परफेक्ट जोड़ी'

Raghav Juyal and Shehnaaz Gill Relationship: राघव जुयाल और शहनाज गिल का एक वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. पार्टी से बाहर निकलते हुए दोनों को साथ देख फैंस इन्हें परफेक्ट जोड़ी कह रहे हैं. चलिए जानते हैं कि क्या सचमें राघव शहनाज गिल को डेट कर रहे हैं या नहीं..

डांस के जादूगर और बॉलीवुड एक्टर राघव जुयाल ने हाल ही में अपना 35वां जन्मदिन बेहद धूमधाम से मनाया. 10 जुलाई को अपने जन्मदिन के खास मौके पर राघव ने दोस्तों और इंडस्ट्री के करीबी लोगों के लिए एक शानदार पार्टी होस्ट की थी. हालांकि, पार्टी से ज्यादा इस समय इंटरनेट पर एक वीडियो चर्चा का केंद्र बना हुआ है.

कौन हैं राघव जुयाल?

राघव जुयाल एक जाने-माने भारतीय डांसर, कोरियोग्राफर, टेलीविज़न प्रस्तोता (होस्ट) और अभिनेता हैं。उन्हें भारत में 'स्लो मोशन वॉक' को लोकप्रिय बनाने और अपनी अनूठी डांस शैली के कारण "किंग ऑफ स्लो मोशन" के रूप में जाना जाता है.

क्या शहनाज को डेट कर रहे हैं राघव जुयाल?

इस वायरल वीडियो में राघव जुयाल पंजाबी एक्ट्रेस और फैंस की चहेती शहनाज गिल का हाथ थामे हुए नजर आ रहे हैं. क्लिप में देखा जा सकता है कि राघव बड़ी ही सुरक्षा के साथ भीड़ से बचाते हुए शहनाज को कार तक लेकर जा रहे हैं. दोनों की इस केमिस्ट्री को देख फैंस एक बार फिर उनके रिलेशनशिप में होने के कयास लगा रहे हैं. सोशल मीडिया पर यूजर्स इसे 'परफेक्ट जोड़ी' बता रहे हैं. हालांकि, अभी तक राघव या शहनाज में से किसी ने भी इन खबरों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

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राघव जुयाल का वर्कफ्रंट

पर्सनल लाइफ के अलावा राघव जुयाल प्रोफेशनल लाइफ में भी काफी व्यस्त चल रहे हैं. वह जल्द ही साउथ सुपरस्टार नानी के साथ फिल्म 'द पैराडाइज' में एक खतरनाक विलेन की भूमिका में दिखाई देंगे. श्रीकांत ओडेला द्वारा निर्देशित यह एक्शन फिल्म 21 अगस्त 2026 को रिलीज होने वाली है, हालांकि चर्चाएं हैं कि इसे सितंबर तक आगे बढ़ाया जा सकता है. इसके अलावा, राघव के पास शाहरुख खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'किंग' भी है, जिसमें वह एक महत्वपूर्ण किरदार निभाते नजर आएंगे.

क्या वाकई राघव और शहनाज के बीच कुछ चल रहा है? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल फैंस की नजरें इस वायरल वीडियो और उनकी बढ़ती नजदीकियों पर टिकी हुई हैं.

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